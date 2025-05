Locataires : ce nouveau formulaire fiscal est obligatoire 

La déclaration fiscale 2025 apporte son lot de nouveautés pour certains contribuables. Si vous êtes locataire disposant d’une résidence secondaire, un nouveau formulaire vous attend sur le site des impôts. Cette obligation déclarative récemment mise en place vise à mieux identifier les redevables de certaines taxes. Suivez notre guide pour comprendre cette nouvelle démarche et vérifier si vous êtes concerné.

Nouvelle obligation déclarative pour les locataires en 2025

L’administration fiscale introduit cette année une modification importante dans les obligations des locataires. Jusqu’à présent, les locataires n’avaient pas à fournir d’informations détaillées sur leurs logements loués au fisc. Ils indiquaient simplement leur adresse principale dans la section d’identification du contribuable de leur déclaration de revenus.

La donne change désormais. Les locataires qui occupent une résidence secondaire doivent remplir un nouveau document fiscal. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’administration d’obtenir une vision plus complète du parc immobilier français et de ses occupants. Elle permet également d’identifier plus précisément les personnes assujetties à la taxe d’habitation, qui continue de s’appliquer aux résidences secondaires malgré sa suppression progressive pour les résidences principales.

Cette nouvelle démarche s’effectue exclusivement en ligne, via l’espace personnel du contribuable sur le site impots.gouv.fr. Le formulaire est accessible dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers », un service numérique déployé par la Direction générale des finances publiques pour centraliser les informations relatives au patrimoine immobilier des Français.

Contrairement aux propriétaires qui s’exposent à une amende de 150 euros en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives immobilières, les locataires concernés par ce nouveau formulaire ne risquent pas de sanction financière s’ils omettent de le remplir. Néanmoins, cette démarche reste obligatoire et pourrait faciliter d’éventuels contrôles fiscaux ultérieurs.

Quels locataires doivent remplir ce nouveau formulaire immobilier

Cette nouvelle obligation ne concerne pas tous les locataires. Seuls ceux qui disposent d’une résidence secondaire en location doivent compléter ce formulaire spécifique. Mais qui sont précisément ces locataires potentiellement concernés par cette double situation locative ?

Il s’agit notamment des personnes qui, pour des raisons professionnelles, louent deux logements dans des villes différentes. Par exemple, un salarié qui occupe un appartement dans sa ville de résidence principale et qui loue également un logement dans une autre commune où il effectue régulièrement des déplacements professionnels de longue durée. Cette configuration est particulièrement fréquente chez les cadres et consultants amenés à partager leur temps entre plusieurs sites de travail.

Des motifs familiaux peuvent également conduire à cette situation. Certaines personnes choisissent de louer un second logement pour se rapprocher de proches nécessitant une présence régulière, comme des parents âgés ou des enfants scolarisés loin du domicile principal. Ces arrangements, bien que minoritaires dans le paysage locatif français, concernent néanmoins plusieurs milliers de foyers.

Un autre cas de figure concerne les bénéficiaires de logements mis à disposition via des Sociétés Civiles Immobilières (SCI). Si vous êtes logé dans deux biens différents appartenant à des SCI, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, vous entrez également dans le périmètre de cette nouvelle obligation déclarative.

Informations requises pour la déclaration d’une résidence secondaire louée

Pour répondre correctement à cette nouvelle exigence fiscale, les locataires concernés doivent compléter le cadre « Location d’une résidence secondaire » dans leur espace personnel des impôts. Plusieurs informations précises sont demandées par l’administration pour identifier clairement le logement en question.

L’adresse complète du bien constitue naturellement le premier élément à renseigner. Mais le fisc ne s’arrête pas là et requiert des données plus détaillées permettant une identification précise du logement. Vous devrez ainsi indiquer le numéro du lot, du bâtiment, de l’étage et de la porte le cas échéant.

Les caractéristiques physiques du bien font également partie des informations à fournir. La surface habitable, exprimée en mètres carrés, doit être mentionnée, de même que le nombre de pièces que comporte le logement. Ces éléments permettent au fisc d’évaluer plus précisément la valeur locative du bien, servant de base au calcul de certaines impositions.

Autre point important : les coordonnées du propriétaire doivent être indiquées dans ce formulaire. Cette exigence s’inscrit dans la volonté de l’administration fiscale de croiser les informations entre bailleurs et locataires, afin de garantir une meilleure cohérence des déclarations et de limiter les risques de fraude.

Cette nouvelle obligation s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation de la gestion fiscale de l’immobilier. Elle vise notamment à actualiser les bases de données servant au calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui reste en vigueur contrairement à celle sur les résidences principales. L’administration entend ainsi identifier avec plus de précision l’ensemble des contribuables redevables de cet impôt local, qu’ils soient propriétaires ou locataires.