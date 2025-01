3 changements pour votre déclaration d’impôts en janvier

L’année 2025 débute avec son lot de changements fiscaux qui impacteront les contribuables français. Entre remboursements anticipés et prélèvements inattendus, il est primordial de rester informé pour éviter les surprises désagréables et profiter des avantages proposés par l’administration fiscale. Examinons de plus près les enjeux majeurs qui attendent les foyers en ce mois de janvier.

Remboursement anticipé : une bouffée d’oxygène pour des millions de foyers

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s’apprête à effectuer un virement significatif sur les comptes bancaires de près de 10 millions de contribuables français. Cette opération, prévue aux alentours du 15 janvier 2025, représente une avance sur les crédits et réductions d’impôts liés à certaines dépenses courantes de l’année 2023, déclarées au printemps 2024.

Le montant remboursé correspond à 60% des sommes éligibles, offrant par voie de conséquence un soutien financier bienvenu en ce début d’année. Les bénéficiaires de ce virement sont les foyers ayant déclaré des dépenses telles que :

Frais de garde d’enfants (crédit d’impôt de 50%)

Emplois à domicile (crédit d’impôt de 50%)

Dons aux associations ou œuvres caritatives (réduction d’impôt de 66%)

Investissements locatifs (réduction d’impôt d’environ 20%)

Il est essentiel de remarquer que ces avantages fiscaux ne sont pas soumis à des conditions de revenus, permettant en conséquence à tous les foyers d’en bénéficier, quelle que soit leur situation financière.

Modalités du versement et calcul du montant

L’administration fiscale procédera au virement le 15 janvier, mais les contribuables devront patienter un à deux jours supplémentaires pour voir la somme créditée sur leur compte, en raison des délais de traitement bancaire. Le libellé « AVANCE CREDIMPOT » apparaîtra sur le relevé bancaire, permettant une identification facile de ce versement.

Parallèlement, un document officiel détaillant la somme versée sera mis à disposition dans l’espace personnel de chaque contribuable sur le site des impôts. Ce document expliquera le calcul du montant remboursé, basé sur les dépenses déclarées l’année précédente.

Il est crucial de comprendre que ce versement de janvier ne représente que 60% du montant total dû. Les 40% restants feront l’objet d’un second virement en été 2025, après la validation de la prochaine déclaration d’impôts. Ce solde sera calculé en fonction des dépenses effectuées en 2024 et déclarées au printemps 2025.

Prélèvements imminents : vigilance requise pour certains contribuables

Alors que certains se réjouissent d’un remboursement, d’autres doivent se préparer à des prélèvements. Par suite, le 15 janvier marque également le début des prélèvements mensuels pour deux impôts locaux majeurs :

La taxe foncière : pour les propriétaires ayant opté pour la mensualisation La taxe d’habitation : pour les contribuables possédant une résidence secondaire

Ces prélèvements peuvent représenter une charge financière importante, surtout en début d’année. Il est donc essentiel de vérifier les montants qui seront prélevés. Ces informations sont disponibles sur l’avis d’impôt local 2024, dans la section « avis d’échéances 2025 » pour ceux déjà mensualisés.

Type d’impôt Date de prélèvement Fréquence Taxe foncière (mensualisation) 15 janvier 2025 Mensuelle Taxe d’habitation (résidence secondaire) 15 janvier 2025 Mensuelle

Stratégies pour optimiser sa situation fiscale

Face à ces changements fiscaux, il est judicieux d’adopter une approche proactive pour optimiser sa situation financière. Voici quelques conseils pratiques :

Anticiper les prélèvements : Prévoyez une réserve financière pour faire face aux prélèvements de janvier, surtout si vous êtes concerné par la taxe foncière ou la taxe d’habitation sur une résidence secondaire.

Vérifier l’exactitude des informations : Assurez-vous que les montants remboursés ou prélevés correspondent bien à votre situation. En cas d’anomalie, contactez rapidement votre centre des impôts.

Planifier vos dépenses éligibles : Pour maximiser vos crédits et réductions d’impôts futurs, planifiez judicieusement vos dépenses éligibles tout au long de l’année.

Envisager la mensualisation : Si ce n’est pas déjà fait, considérez la mensualisation de vos impôts locaux pour éviter les grosses échéances annuelles.

En restant vigilant et en adoptant une gestion fiscale proactive, vous pourrez naviguer plus sereinement dans les méandres de la fiscalité française. N’hésitez pas à consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal pour obtenir des conseils personnalisés adaptés à votre situation particulière.