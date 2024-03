Marre du démarchage téléphonique ? Ce simple outil gratuit permet de s’en débarrasser à tout jamais

Le démarchage téléphonique est une pratique de plus en plus répandue et également devenue agaçante. Ces appels, provenant souvent d’entreprises proposant des services dont les destinataires n’en ont pas forcément besoin, engendrent des coûts importants pour les consommateurs dans la plupart des cas. Afin de lutter contre ce phénomène, plusieurs solutions ont été mises en place, comme le système de liste noire ou encore l’utilisation d’applications dédiées telles que Truecaller. Découvrons ensemble comment ces dispositifs fonctionnent et comment les utiliser pour se protéger des appels indésirables.

Système de liste anti-démarchage mis en place par le gouvernement français

Pour combattre le démarchage téléphonique, le gouvernement français a instauré un système permettant aux particuliers de protéger leur numéro. Les entreprises pratiquant le marketing téléphonique sont ainsi tenues de vérifier si votre numéro figure sur cette liste avant de vous contacter. Bien que ce service puisse être relativement efficace, il ne bloque souvent pas toutes les tentatives émanant de ces sociétés

Les applications anti-démarchage : Truecaller en tête

Face à l’insuffisance du système de liste noire, d’autres solutions ont vu le jour. Il existe plusieurs types d’applications pour bloquer les appels intempestifs, mais Truecaller se démarque grâce à des critiques et avis très positifs de ses utilisateurs. Avec près de 4,4 étoiles sur 5 sur Google Play Store, cette application offre :

Filtrage intelligent des appels

Blocage manuel ou automatique des numéros indésirables

Identification des appelants

Recherche de numéros inconnus

Interface simple et intuitive

Avec Truecaller, vous pouvez adaptez le niveau de filtrage selon vos besoins pour ne recevoir que les appels importants. Vous pouvez également vérifier et corriger d’éventuels faux positifs provenant de vos contacts ou de services légitimes, comme un recruteur ou un livreur Amazon. À savoir depuis le 1er mars 2023, les entreprises faisant du démarchage téléphonique ne peuvent plus utiliser des numéros commençant par 06 ou 07.

Mise en place et utilisation de Truecaller

Pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par Truecaller, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Téléchargez l’application sur votre téléphone (compatible avec Android et iOS) Créez gratuitement un compte utilisateur Accordez les permissions nécessaires pour que l’application puisse accéder à vos appels Paramétrer le filtrage automatique ou manuel selon vos préférences Consultez régulièrement l’historique des appels bloqués pour vérifier s’il y a eu des erreurs de filtrage.

Recommandations pour mieux se protéger du démarchage téléphonique

Outre l’utilisation d’une application telle que Truecaller et l’inscription sur la liste anti-démarchage, il existe également quelques recommandations pour éviter une partie des appels indésirables :

Ne pas communiquer son numéro de téléphone inutilement

Utiliser un numéro temporaire ou masqué lors de l’inscription à certains services en ligne

Demandez le retrait de votre numéro de téléphone des annuaires téléphoniques.

En combinant ces différentes solutions et en adoptant certaines précautions, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’appels indésirables et vous concentrer sur vos réels besoins. N’hésitez donc pas à profiter des outils mis à disposition comme Truecaller et la liste anti-démarchage pour vous assurer une meilleure tranquillité téléphonique.