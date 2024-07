Pizi : cette application Française à destination des e-commerçants révolutionne la création de fiche produit

Le secteur de la vente en ligne évolue à vitesse grand V ! Pour un e-commerçant, il est important de s’adapter et d’utiliser les outils à sa disposition pour maximiser son efficacité.

Dans le contexte des évolutions technologiques liées au e-commerce, Pizi émerge comme une application française pionnière, proposant des solutions innovantes aux e-commerçants pour optimiser la création de fiches produit. Cet outil puissant et intuitif promet d’alléger considérablement la charge de travail des équipes et d’améliorer la qualité des fiches produits.

WiziShop : Favoriser la réussite du e-commerce depuis 2008

Depuis sa création en 2008, WiziShop s’impose comme un vivier d’innovations dans le domaine du e-commerce, animé par la mission de démocratiser le succès en ligne.

Leur suite complète de solutions s’adresse aux entreprises de toutes tailles, leur permettant de s’établir et de prospérer sur le marché numérique.

Au cœur de l’offre de WiziShop se trouve leur engagement envers la simplicité et la performance. Leur technologie d’intelligence artificielle unique facilite la création et la gestion des boutiques en ligne, tandis que leurs optimisations SEO avancées garantissent une visibilité et une portée maximales.

Le groupe WiziShop comprend trois marques distinctes, chacune adaptée à des besoins spécifiques de e-commerce :

WiziShop : La marque phare avec une plateforme robuste pour la construction et la gestion de boutiques en ligne.

La marque phare avec une plateforme robuste pour la construction et la gestion de boutiques en ligne. Dropizi : La solution spécialisée qui s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le business du dropshipping.

La solution spécialisée qui s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le business du dropshipping. Evolup : L’outil clé en main spécifiquement créé pour vendre des produits en ligne sur le modèle de l’affiliation.

Grâce à ces marques, WiziShop a permis à d’innombrables entrepreneurs de réaliser leurs objectifs en matière de e-commerce et de business sur Internet. Leur réflexion constante sur l’innovation a consolidé leur position sur le marché français, et depuis peu, à l’international.

Présentation de l’application Pizi

Pizi est une application révolutionnaire de création de fiches produits connecté à l’intelligence artificielle.

Elle transforme la façon dont les commerçants en ligne gèrent et intègrent leur catalogue.

Pizi : la révolution des fiches produit e-commerce en 45 secondes !

Développée par la marque française WiziShop, Pizi convertit une simple photo du produit en une fiche produit professionnelle en moins d’une minute.

45 secondes : c’est le temps qu’il faut à Pizi pour transformer une simple photo en une fiche produit complète et optimisée. Là où un expert du domaine prendrait 1h20 et un débutant jusqu’à 3h, Pizi révolutionne la rapidité de création.

Cette solution innovante permet aux commerçants en ligne de gagner un temps précieux et d’améliorer considérablement leur efficacité au quotidien.

Magie de l’IA : des fiches produit en un clin d’oeil

Fini les descriptions interminables et les mises en forme laborieuses. Pizi détecte le produit sur vos photos et génère automatiquement des textes complets et détaillés : nom du produit, description, accroche, prix… tout y est !

Et pour une présence internationale réussie, les fiches produit peuvent être traduites en 10 langues : français, anglais, italien, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, chinois, japonais et russe.

Mais Pizi ne s’arrête pas là ! L’application optimise également vos fiches produit pour les moteurs de recherche, augmentant ainsi leur visibilité en ligne.

Vous vendez sur plusieurs plateformes ? Pas de problème, Pizi permet d’exporter vos fiches produit en un clic sur des marketplaces comme Amazon, eBay ou encore sur d’autres solutions e-commerce.

Résultat : des fiches produit impeccables qui boostent vos ventes

Avec Pizi, vos fiches produit seront non seulement rapides à créer, mais aussi professionnelles, attrayantes et optimisées pour le référencement. Adieu les fiches banales qui passent inaperçues !

Vos produits se démarqueront et attireront l’attention des clients potentiels, pour des ventes en ligne qui explosent.

Un gain de temps précieux pour se concentrer sur l’essentiel

En automatisant la création de fiches produit, Pizi vous libère un temps précieux que vous pouvez consacrer à des tâches plus stratégiques : développer votre activité, nouer des partenariats, ou tout simplement profiter de votre vie en dehors du travail.

Vous pouvez télécharger l’application Pizi sur :

– App Store

– Google Play Store

Une solution accessible à tous les e-commerçants

Que vous soyez une petite boutique en ligne ou un grand acteur du e-commerce, Pizi s’adapte à vos besoins. L’application est gratuite pour les utilisateurs de WiziShop et disponible au prix de 19,99€ par mois ou 119,99€ par anGrégory Beyrouti, fondateur et CEO de WiziShop, résume la mission de Pizi : « simplifier l’e-commerce pour nos clients ». Pizi répond au besoin de rapidité et d’efficacité des e-commerçants, tout en améliorant la qualité de leurs fiches produit pour booster leurs performances en ligne.