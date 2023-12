Quels métiers pour les personnes dyslexiques ?

Dévoilez les carrières épanouissantes où l’unicité des personnes dyslexiques brille, au-delà des mots et des lettres. Rejoignez un voyage inspirant à travers des parcours professionnels qui transforment un défi en triomphe.

La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentissage qui touche environ 8 à 10 % de la population. Affectant principalement les capacités en lecture et écriture, la dyslexie peut représenter un défi dans le choix d’une carrière professionnelle. Cependant, il existe de nombreux domaines dans lesquels les personnes dyslexiques peuvent exceller et réussir. Dans cet article, nous allons explorer quelques-uns des métiers adaptés aux compétences et talents des personnes dyslexiques.

Métiers créatifs

Les personnes dyslexiques possèdent souvent une pensée créative et originale, ainsi qu’une excellente visualisation spatiale. Les professions liées à l’art, au design et à la photographie peuvant être particulièrement gratifiantes pour ces individus :

Graphiste : création d’affiches, logos, illustrations ou tout autre support visuel demandé par les clients. Ce métier requiert une bonne maîtrise des logiciels de graphisme et de dessin assisté par ordinateur.

création d’affiches, logos, illustrations ou tout autre support visuel demandé par les clients. Ce métier requiert une bonne maîtrise des logiciels de graphisme et de dessin assisté par ordinateur. Architecte : conception et réalisation de projets architecturaux, en respectant les contraintes techniques, légales et budgétaires. Un esprit inventif et une grande rigueur sont indispensables pour mener à bien les chantiers.

conception et réalisation de projets architecturaux, en respectant les contraintes techniques, légales et budgétaires. Un esprit inventif et une grande rigueur sont indispensables pour mener à bien les chantiers. Photographe : prise de photos selon diverses spécialités (mode, mariage, publicitaire, reportage, etc.), suivi du traitement des images et de leur commercialisation.

Carrières manuelles et techniques

Du fait de leur imagination débordante et de leurs compétences en résolution de problèmes, les personnes dyslexiques peuvent également exceller dans des métiers manuels ou liés à la technique :

Mécanicien : réparation et entretien de véhicules automobiles tels que voitures, motos, camions. La curiosité et l’habileté manuelle sont essentielles pour ce métier. Cuisinier : préparation de repas selon des recettes données ou créées par le chef cuisinier. Les qualités requises incluent la discipline, la rigueur et bien sûr un bon sens du goût. Électricien : installation et maintenance des systèmes électriques pour assurer le bon fonctionnement des installations domestiques et industrielles. Le métier exige une grande précision et une bonne connaissance des normes en vigueur.

Autres professions adaptées

Certains secteurs professionnels moins conventionnels conviennent parfaitement aux profils atypiques et aux compétences particulières des individus dyslexiques :

Entrepreneur : création, développement et gestion d’une entreprise dans divers domaines (commerce, services, production). L’esprit d’initiative et une grande capacité d’adaptation sont nécessaires pour réussir dans cette voie.

création, développement et gestion d’une entreprise dans divers domaines (commerce, services, production). L’esprit d’initiative et une grande capacité d’adaptation sont nécessaires pour réussir dans cette voie. Formateur : transmission de connaissances et compétences dans un domaine spécifique, à des élèves ou des adultes en formation continue. Faire preuve d’empathie, de pédagogie et de patience est crucial pour ce métier.

Dyslexie et insertion professionnelle : dépasser les obstacles

Pour optimiser leur réussite professionnelle, les personnes dyslexiques sont encouragées à adopter certaines stratégies et à solliciter des aides adaptées :

identifier leurs forces et leurs faiblesses pour mieux orienter leur choix de carrière;

rejoindre des associations spécialisées qui offrent soutien, conseils et informations sur la dyslexie;

développer leurs compétences en orthographe, grammaire et syntaxe grâce à des cours particuliers, des logiciels éducatifs ou des ateliers;

apprendre des techniques de compensation et utiliser des outils technologiques (ordinateurs, tablettes) pour faciliter leur travail quotidien;

solliciter un aménagement du temps de travail ou de l’espace professionnel auprès de l’employeur pour prévenir la fatigue et favoriser la concentration;

communiquer avec leurs collègues et supérieurs sur leur situation de dyslexie afin de dissiper toute mécompréhension ou appréhension;

En somme, malgré les difficultés rencontrées, les personnes dyslexiques ont toutes les chances de réussir dans leur vie professionnelle, à condition de choisir un métier adapté à leurs compétences et de bénéficier d’un accompagnement adéquat. Les créatifs, les manuels et les entrepreneurs figurent ainsi parmi une multitude de métiers où ces individus pourront démontrer leur valeur et leur singularité.

Pour allez plus loin