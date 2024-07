Vinted dévoile son classement des marques les plus à la mode, voici le top 3

Vinted, la célèbre plateforme de seconde main, célèbre une décennie d’engagement auprès des consommateurs français. Originaire de Vilnius en Lituanie, elle attire aujourd’hui plus de 23 millions de membres, confirmant un succès retentissant. Pour marquer ses 10 ans en France, Vinted a récemment révélé des informations sur le produit le plus recherché et les marques de mode les plus en vogue en 2023.

Vinted : 10 ans de succès sur le marché français

Depuis son lancement en France il y a dix ans, Vinted a révolutionné le marché de l’occasion. En offrant une plateforme sécurisée et conviviale pour l’achat et la vente de vêtements, accessoires et chaussures, Vinted a capté l’attention des consommateurs français. L’entreprise, fondée à Vilnius par un couple visionnaire, a rapidement étendu son réseau et séduit une clientèle massive. En peu de temps, elle a transformé le marché de la mode de seconde main et l’a rendu accessible en quelques clics.

Le succès de Vinted repose sur plusieurs facteurs. Tout d’abord, elle permet de donner une seconde vie aux articles de mode, favorisant ainsi une consommation plus durable. Ensuite, elle propose une variété impressionnante de produits pour hommes, femmes et enfants. Enfin, le site offre une interface facile à utiliser et des transactions sécurisées, renforçant la confiance des utilisateurs. Les statistiques récentes montrent que près de 50 % des articles à vendre appartiennent à la catégorie ‘Femme’, suivie par celle des ‘Enfants’. La catégorie ‘Homme’, bien que moins volumineuse, représente environ 10 % des annonces.

Les marques de mode les plus recherchées en 2023 sur vinted

En 2023, plusieurs marques se sont démarquées sur Vinted, révélant les préférences des acheteurs français. En tête du classement, on retrouve la célèbre marque de baskets Converse. Connue pour ses modèles emblématiques, Converse reste une valeur sûre pour les amateurs de sneakers. Juste derrière, la marque Adidas s’affirme comme un acteur majeur de la mode sportswear. Que ce soit pour ses chaussures, vêtements ou accessoires, Adidas continue de séduire une large clientèle.

En troisième position, la marque de mode rapide Mango complète le podium. Grâce à ses collections tendance et abordables, Mango s’impose comme une référence incontournable. Outre ces trois marques dominantes, d’autres enseignes figurent également dans le top 10 des recherches sur Vinted. Parmi elles, Levi’s, célèbre pour ses jeans intemporels, et Sézane, la marque française qui connaît une croissance remarquable.

L’engouement pour ces marques illustre les tendances actuelles du marché et les préférences des consommateurs pour des produits alliant qualité et style. Ce classement révèle également une nette prédominance des articles féminins, en accord avec la composition des catégories de produits sur Vinted.

Le produit phare de l’année 2023

Dans la catégorie des articles les plus recherchés, le sac Bambino de Jacquemus s’impose comme le grand gagnant de 2023. Ce succès colossal témoigne de l’ascension rapide du créateur Simon Porte Jacquemus. Son style distinctif et sa vision novatrice de la mode ont séduit un public mondial, et le sac Bambino représente parfaitement cet engouement. Le sac Bambino succède à des articles tout aussi prestigieux comme la veste en cuir Ganni et les sacs iconiques de grandes maisons telles que Dior et Fendi.

Les tendances de consommation sur vinted

Vinted n’est pas seulement une plateforme pour acheter et vendre des articles de mode de seconde main. Elle est aussi un baromètre des tendances de consommation. Les données montrent une forte dominance des achats dans la catégorie féminine, représentant près de la moitié des articles disponibles. Les catégories ‘Enfants’ et ‘Homme’ suivent, avec une part significative des ventes et des achats. Cette répartition met en lumière les préférences des consommateurs pour des produits écoresponsables et abordables.

En intégrant des fonctionnalités comme la sécurisation des paiements et une interface intuitive, Vinted attire une audience diversifiée. Les utilisateurs peuvent facilement trouver des articles tendance, tout en contribuant à un mode de consommation plus durable. Chaque transaction effectuée sur Vinted permet de prolonger la durée de vie des produits, réduisant ainsi le gaspillage et l’impact écologique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec plus de 23 millions de membres actifs, Vinted s’affirme comme un leader incontesté du marché de l’occasion. Cette popularité se traduit par une variété impressionnante d’articles et de marques, répondant aux attentes d’une clientèle exigeante et consciente des enjeux environnementaux.

Pour résumer, Vinted se positionne en 2023 comme une plateforme de référence pour les amateurs de mode souhaitant allier style et durabilité. Que ce soit pour dénicher une pièce rare ou vendre des articles qui dorment dans votre placard, Vinted offre une solution pratique et écologique. Les tendances et classements de cette année démontrent l’importance croissante de la mode de seconde main et l’engagement des consommateurs vers une consommation plus responsable.