Voici comment décrocher votre badge linkedin (100% vérifié !)

Rehaussez votre statut professionnel en un clin d’œil ! Suivez notre guide complet et obtenez votre badge LinkedIn vérifié pour booster votre visibilité et asseoir votre crédibilité dans l’univers impitoyable du réseautage professionnel.

LinkedIn s'est imposé comme le réseau professionnel de prédilection pour des millions de personnes à travers le monde. Avoir un profil vérifié sur cette plateforme est synonyme d'authenticité et de crédibilité. Ceci est d'autant plus pertinent que les profils authentifiés sur LinkedIn jouissent, en moyenne, de 60 % de vues supplémentaires et génèrent 50 % de réactions et de commentaires en plus. Si vous souhaitez que votre profile ait un tel impact, obtenir le précieux badge est une étape indispensable. Nous allons vous guider à travers la processus, en vous expliquant comment vérifier votre profil LinkedIn et, si vous le désirez, comment l'enlever par la suite.

Etapes pour une vérification efficace sur linkedin

La vérification d'identité sur LinkedIn requiert le recours à un passeport biométrique doté de la technologie NFC. Cette technologie aide à prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être sur le réseau. Les étapes sont simples et nécessitent, dans un premier temps, l'usage d'un navigateur web avant de passer sur l'application mobile pour finaliser le processus.

Voici le processus que vous devrez suivre :

Commencez sur votre navigateur en cliquant sur votre profil et sélectionnez Procéder à la vérification près de votre nom. Sur l'application mobile, appuyez sur la même commande sous votre nom. Vous serez ensuite dirigé vers la procédure de vérification gérée par l'entité Persona, depuis l'application LinkedIn ; sélectionnez Vérifier avec Persona pour entamer la démarche. Acceptez les conditions d'utilisation de Persona et indiquez le pays d'émission de votre passeport. Photographiez ou téléversez la page détaillée de votre passeport. Scannez la puce biométrique située généralement à l'arrière de votre passeport. Procédez à la prise d'un selfie. Pour finir, appuyez sur Oui, partager pour transmettre vos informations.

Après une vérification de cohérence effectuée par LinkedIn, un badge vérifié apparaîtra à côté de votre nom sur votre profil, signifiant que votre identité a été certifiée. Il est primordial de noter que cette méthode est l'unique moyen actuellement accepté par LinkedIn pour une vérification d'identité.

Suppression du badge de vérification linkedin

Parfois, une personne peut souhaiter retirer son badge de vérification. LinkedIn a prévu cette éventualité et offre la possibilité de supprimer définitivement cette accréditation. Voici la marche à suivre, que ce soit via le navigateur web ou l'application mobile :

Sur le navigateur, cliquez sur l'onglet Vous en haut de la barre de navigation, puis sélectionnez Préférences et confidentialité. Dans le menu des Préférences, cliquez sur Vérifications puis optez pour supprimer la vérification.

Sur mobile, il suffit de :

Accéder à votre profil et appuyer sur l'icône en forme de rouage en haut à droite. Choisir Vérifications et procéder à la suppression de celle-ci.

Les deux méthodes conduisent au même résultat. LinkedIn précise que cette annulation de la vérification est irréversible, assurant ainsi aux utilisateurs de réfléchir sérieusement avant de s'engager dans cette démarche.

La confidentialité de vos informations lors de la vérification

Pour ceux qui pourraient s'inquiéter de la protection de leurs données personnelles, LinkedIn assure via le processus d'authentification avec Persona que ni vos données biométriques, ni vos photos, numéros de passeport, ni même les dates d'émission ou d'expiration ne sont réceptionnés par le réseau social. Pour sa part, Persona confirme que vos mesures de géométrie faciale sont supprimées après traitement et que d'autres données (c'est-à-dire les données de selfie et d'identification gouvernementale) sont conservées au maximum pendant 30 jours. Voilà une assurance qui devrait rassurer quant à la sécurité de vos informations sensibles durant le processus de vérification.

Avantages d'un profil linkedin certifié

L'obtention d'un badge de vérification apporte une multitude d'avantages tangibles sur le réseau professionnel. Outre le fait que les profiles certifiés observent une augmentation notable de visibilité, il existe d'autres bénéfices méritant d'être soulignés :

Renfort de la crédibilité : dans un monde numérique où l'authentification suscite parfois des questions, avoir un profil vérifié renforce immédiatement votre sérieux et votre crédibilité auprès des autres utilisateurs.

dans un monde numérique où l'authentification suscite parfois des questions, avoir un profil vérifié renforce immédiatement votre sérieux et votre crédibilité auprès des autres utilisateurs. Expansion du réseau : un badge vérifié peut symboliser un niveau de fiabilité élevé, encourageant d'autres professionnels à établir des connexions avec vous.

un badge vérifié peut symboliser un niveau de fiabilité élevé, encourageant d'autres professionnels à établir des connexions avec vous. Professionnalisme reconnu : afficher un profil certifié sur LinkedIn peut être perçu comme un signe de professionnalisme et de souci du détail, des qualités recherchées dans le monde des affaires.

afficher un profil certifié sur LinkedIn peut être perçu comme un signe de professionnalisme et de souci du détail, des qualités recherchées dans le monde des affaires. Productivité accrue : si vous êtes à la recherche de nouveaux défis ou d'opportunités, un profil vérifié peut attirer des recruteurs potentiels qui verront en vous un candidat potentiel de choix.

Ces bienfaits s'étendent également dans le contexte de la transformation numérique pour les PME, ainsi que dans la gestion quotidienne du stress professionnel, où il est crucial d'adopter les stratégies de gestion du stress pour les entrepreneurs. Alors que le monde des affaires évolue constamment et que le télétravail prend de l'ampleur, renforcer sa présence en ligne avec un profil authentifié semble être un investissement judicieux pour l'avenir de votre parcours professionnel.

En tant que journaliste passionnée par l'interconnexion entre technologie et entreprise, je vous encourage à considérer la certification de votre profil LinkedIn non seulement comme un symbole d'authenticité, mais aussi comme une stratégie pertinente qui peut enrichir votre parcours professionnel.