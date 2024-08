Voici la somme d’argent nécessaire pour faire partie des 1% les plus riches de France

La dernière étude sur la richesse mondiale publiée par Knight Frank révèle que le nombre de personnes ultra-riches, possédant au moins 30 millions de dollars d’actifs, a augmenté de 4,2 % en 2023, atteignant ainsi 626 619 individus. Cet article analyse cette croissance et les dynamiques globales de la richesse dans différentes régions du monde.

Aperçu des tendances mondiales

Croissance des individus ultra-riches

Le rapport de Knight Frank montre une tendance positive après une baisse notée en 2022. Une augmentation de 4,2 % des individus ultra-riches traduit une reprise économique certaine dans certains segments de la société.

Classement et répartition géographique

Les personnes ultra-riches sont réparties de manière inégale à travers le globe. Dans certaines régions, rejoindre le cercle des plus fortunés est nettement plus accessible en termes absolus de richesse nécessaire.

Monaco : 12,8 millions de dollars

12,8 millions de dollars États-Unis : 5,8 millions de dollars

5,8 millions de dollars Chine : 1 million de dollars

1 million de dollars Japon : environ 2 millions de dollars

Différences régionales dans l’accès à la richesse

Le cas particulier de Monaco

Avec un seuil de richesse de 12,8 millions de dollars pour accéder au top 1 %, Monaco représente l’un des niveaux les plus élevés au monde. Cette exigence s’explique non seulement par la concentration de revenus élevés mais aussi par les coûts exorbitants de l’immobilier et des services.

Un contraste frappant entre États-Unis et Chine

Alors qu’un individu doit posséder 5,8 millions de dollars pour être parmi les 1 % les plus riches aux États-Unis, ce chiffre tombe à seulement 1 million de dollars en Chine. Malgré ces différences extrêmes en termes d’exigences de richesse, le mode de vie d’un amateur de luxe varie considérablement d’un pays à l’autre.

Perspectives futures pour les générations émergentes

Optimisme chez la Génération Z

D’après l’enquête menée par Knight Frank auprès des gestionnaires de fortune, 75 % des membres de la Génération Z s’attendent à voir leur richesse augmenter en 2024. Ce niveau élevé de confiance pourrait signifier un changement dans la dynamique de création et d’accumulation de richesse.

Comparaison avec les générations précédentes

En revanche, seules un peu plus de la moitié des générations baby-boomers et X prévoient une augmentation de leurs actifs. Cela pourrait refléter une transition générationnelle dans la domination financière ou des préoccupations accrues concernant l’économie globale et la volatilité des marchés.

Alors que le cercle des ultra-riches continue de croître, les exigences pour être considéré comme faisant partie des 1 % varient grandement selon les régions. Tandis que Monaco maintient son statut de principauté onéreuse, des marchés comme la Chine offrent des conditions apparemment plus accessibles. Les perspectives positives exprimées par la Génération Z suggèrent une possible redéfinition des normes économiques mondiales à l’avenir.