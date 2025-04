Vos pensions de retraite seront versées en retard ! Voici la nouvelle date à connaître

Les retraités français vont devoir patienter davantage ce mois-ci pour recevoir leurs pensions. La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) a annoncé un report des versements des retraites au 9 avril, soit deux jours plus tard qu’en mars. Cette situation affecte environ 15 millions de Français qui dépendent de ces versements pour leur quotidien.

Calendrier modifié pour les pensions de retraite en avril 2025

Le calendrier des versements des pensions de retraite connaît une modification significative en avril 2025. Les virements de la CNAV, initialement effectués le 7 mars pour le mois précédent, sont désormais programmés pour le mercredi 9 avril. Ce changement impacte les retraités du secteur privé, les travailleurs indépendants, les agents contractuels du secteur public et les artistes-auteurs.

La règle générale appliquée par la CNAV prévoit que les pensions sont versées le 9 de chaque mois. Pourtant, si cette date coïncide avec un week-end ou un jour férié, le virement est avancé ou reporté au jour ouvré le plus proche. Les versements effectués dès le 7 en février et mars constituaient donc une exception plutôt qu’une règle établie.

Pour les prochains mois, le calendrier prévisionnel indique des versements entre le 7 et le 9 du mois. Par exemple, le prochain virement après avril est programmé pour le vendredi 9 mai, juste après les commémorations de l’armistice. Les retraités peuvent consulter l’ensemble du calendrier annuel sur le site officiel de l’Assurance Retraite.

Disparités de traitement selon les régimes de retraite

Tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne concernant les dates de versement des pensions. Alors que la majorité devra attendre le 9 avril pour recevoir leur pension de base, environ 700 000 pensionnaires bénéficient d’un régime particulier. Il s’agit des retraités relevant du Régime Local d’assurance maladie Alsace-Moselle.

Ces derniers perçoivent leur pension de retraite de base dès le premier jour ouvré de chaque mois, simultanément avec leur retraite complémentaire. Pour avril 2025, ces retraités privilégiés ont donc reçu l’intégralité de leurs pensions dès le mardi 1er avril, soit huit jours avant leurs homologues du régime général.

Cette disparité de traitement peut créer une forme d’inégalité entre retraités français, certains devant jongler avec leur budget plus longtemps que d’autres en début de mois. Pour les plus modestes, ce délai supplémentaire peut représenter une difficulté financière non négligeable.

Bonne nouvelle pour les retraites complémentaires

Si le versement des pensions de base est retardé en avril, une compensation arrive du côté des retraites complémentaires. L’Agirc-Arrco, qui gère les pensions complémentaires des anciens salariés du secteur privé, effectue ses virements avec deux jours d’avance par rapport au mois de mars. Les retraités concernés ont donc reçu cette partie de leur pension dès le mardi 1er avril.

Cette avance s’explique par la règle appliquée par le régime complémentaire : les paiements sont toujours effectués le premier jour ouvré du mois. En mars, les virements n’avaient été réalisés que le lundi 3, conformément à ce principe. Cette bonne nouvelle permet aux retraités de disposer au moins d’une partie de leurs revenus en début de mois, atténuant ainsi l’impact du retard de la pension de base.

Pour certains retraités, notamment ceux ayant eu des carrières longues dans le privé, la retraite complémentaire représente une part significative de leurs revenus mensuels. Ce versement anticipé peut donc constituer un soulagement temporaire en attendant le complément versé par la CNAV.

Suivi des versements et délais bancaires

Malgré la date officielle de versement fixée au 9 avril par la CNAV, tous les retraités ne verront pas l’argent crédité sur leur compte le même jour. Les délais propres à chaque établissement bancaire peuvent entraîner des variations dans la date effective de réception des fonds. Cette situation touche particulièrement les retraités résidant à l’étranger, qui pourraient constater des délais supplémentaires.

Pour suivre précisément leurs versements, les retraités disposent d’outils numériques pratiques. En se connectant à leur espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr, ils peuvent consulter le détail de leurs derniers paiements. Cette plateforme offre également la possibilité de demander un relevé de paiement de pension si nécessaire.

Ces outils numériques s’avèrent particulièrement utiles dans les périodes de changement de calendrier comme celle d’avril 2025. Ils permettent aux retraités de vérifier que le virement a bien été émis par la CNAV et, le cas échéant, de contacter leur banque en cas de retard inhabituel. Pour les personnes moins à l’aise avec les outils numériques, le service téléphonique de l’Assurance Retraite reste disponible pour répondre à leurs interrogations.