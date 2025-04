14 millions de Français touchés par le changement des heures creuses d’électricité

Dès novembre 2025, près de 14 millions de foyers français verront leurs plages d’heures creuses d’électricité modifiées. Ce changement structurel, annoncé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), vise à adapter notre consommation aux nouvelles réalités du réseau électrique français. Les modifications seront progressivement mises en place jusqu’en 2027, offrant aux consommateurs le temps nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle organisation tarifaire.

Réforme des heures creuses électriques: ce qui change concrètement

La CRE transforme profondément le système d’heures pleines et creuses pour l’adapter aux enjeux énergétiques actuels. En période estivale, du 1er avril au 31 octobre, les Français bénéficieront d’au moins cinq heures creuses consécutives durant la nuit, entre 23h et 7h du matin. L’innovation majeure réside dans l’introduction de nouvelles plages d’heures avantageuses l’après-midi, entre 11h et 17h, pouvant aller jusqu’à trois heures supplémentaires.

Ce choix stratégique n’est pas anodin. Ces horaires correspondent précisément aux pics de production des installations photovoltaïques, permettant ainsi de valoriser cette électricité renouvelable abondante pendant les heures ensoleillées. Pour le consommateur, cela représente une opportunité de programmer certains appareils énergivores en journée, comme les lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle.

En hiver, du 1er novembre au 31 mars, le dispositif privilégiera principalement les heures creuses nocturnes. Cette décision répond à un impératif technique: soulager le réseau électrique durant les périodes de forte tension, notamment en soirée lorsque les besoins en chauffage et éclairage culminent. Les horaires précis varieront selon les régions afin de tenir compte des particularités locales de consommation.

En parallèle, certaines plages horaires actuellement en vigueur disparaîtront progressivement. Selon Connaissance des Énergies, les heures creuses situées entre 7h et 10h et entre 18h et 23h en été, ainsi que celles entre 7h et 11h et entre 17h et 21h en hiver, seront supprimées. Cette réorganisation imposera aux consommateurs de revoir leurs habitudes de consommation électrique.

Population concernée et calendrier de déploiement

Cette réforme touche directement les 14,5 millions de foyers français abonnés à une offre heures pleines/heures creuses. Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, précise qu’à terme, 13,1 millions d’entre eux disposeront d’heures creuses réparties sur deux périodes: l’après-midi et la nuit, au moins pendant la saison estivale. Les 1,4 million de foyers restants continueront à bénéficier uniquement d’heures creuses nocturnes.

Le déploiement de cette réforme suivra un calendrier progressif, débutant le 1er novembre 2025. Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, attribuera les nouvelles plages horaires selon un plan échelonné jusqu’à fin 2027. Cette transition graduelle permettra d’éviter une modification brutale et laissera le temps aux consommateurs de s’adapter aux nouveaux horaires.

Pour les clients de l’offre Tempo d’EDF, une exception a été confirmée par la CRE le 6 février 2025: cette réforme ne s’appliquera pas à leur contrat, qui conservera ses spécificités actuelles. Cette décision s’explique par les caractéristiques particulières de cette offre, déjà structurée pour inciter aux économies d’énergie lors des périodes de tension sur le réseau.

Aspects pratiques et mise en œuvre de la réforme

Sur le plan opérationnel, Enedis communiquera aux fournisseurs d’électricité les nouvelles plages horaires six mois avant leur application effective. Ces derniers devront ensuite informer leurs clients au minimum un mois avant la mise en œuvre du changement. Cette chaîne d’information permettra à chacun d’anticiper et de s’organiser en conséquence.

Les foyers équipés de compteurs Linky bénéficieront d’une transition fluide, leur appareil s’adaptant automatiquement aux nouveaux horaires sans intervention physique. Pour les ménages disposant encore d’anciens compteurs électriques, le passage au Linky deviendra nécessaire. Cette opération, entièrement prise en charge financièrement, facilitera l’intégration au nouveau système tarifaire, même si son installation peut nécessiter des délais supplémentaires.

Cette réforme témoigne d’une évolution profonde du système électrique français, s’adaptant progressivement à l’intégration massive des énergies renouvelables. Elle répond également aux nouveaux modes de consommation et à la nécessité d’équilibrer le réseau face aux pics et creux de production. Pour maximiser les économies potentielles, les consommateurs devront repenser leur utilisation des appareils énergivores et potentiellement investir dans des équipements programmables.

Au-delà des aspects techniques, cette réforme constitue un levier supplémentaire pour sensibiliser les Français à l’importance de leur consommation électrique et à son impact sur le réseau national. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de transition énergétique, encourageant une consommation plus flexible et adaptée aux ressources disponibles.