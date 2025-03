Cette nouvelle case obligatoire sur votre déclaration d’impôts concerne 5 millions de foyers

La campagne fiscale 2025 s’apprête à introduire une innovation majeure pour près de 5 millions de contribuables français. Dès le 10 avril prochain, une nouvelle case apparaîtra sur les déclarations d’impôts, spécifiquement destinée aux foyers bénéficiant du crédit d’impôt pour services à la personne. Cette modification s’inscrit dans une volonté de transparence accrue et d’optimisation des dépenses publiques.

Le crédit d’impôt services à domicile : une nouvelle exigence déclarative

Le dispositif fiscal lié aux services à la personne concerne un nombre considérable de contribuables en France. À partir d’avril 2025, les bénéficiaires de ce crédit d’impôt devront fournir des informations supplémentaires dans leur déclaration annuelle. Cette nouvelle obligation touchera précisément les personnes ayant renseigné la case 7DB, correspondant aux dépenses engagées pour des services à domicile.

Le crédit d’impôt pour emploi à domicile reste inchangé dans son principe fondamental. Il représente toujours 50% des sommes effectivement déboursées par le contribuable, avec un plafond annuel fixé à 12 000 euros. Ce plafond peut être majoré dans certaines situations particulières, comme le rappelle l’administration fiscale. Ce dispositif constitue un soutien financier significatif pour de nombreux ménages français tout en favorisant l’emploi dans le secteur des services à la personne.

Depuis 2023, les contribuables doivent déjà ventiler leurs dépenses selon leur nature : garde d’enfants, travaux ménagers, assistance aux personnes âgées ou handicapées, soutien scolaire à domicile, etc. La nouveauté 2025 va plus loin en exigeant d’identifier précisément le bénéficiaire des sommes versées.

Identification obligatoire des prestataires de services

La nouvelle exigence administrative consistera à préciser clairement « la nature de l’organisme, la personne morale ou physique ayant fait l’objet du crédit d’impôt ». Concrètement, les contribuables devront indiquer s’ils ont eu recours à un particulier employeur, à un organisme de service à la personne ou à un mandataire pour les prestations concernées par l’avantage fiscal.

Cette disposition trouve son origine dans l’amendement n°I-853 du projet de loi de finances 2025. L’objectif affiché par les pouvoirs publics est d’obtenir une cartographie précise de l’utilisation de ce crédit d’impôt, dont le coût pour les finances publiques s’élevait à 6 milliards d’euros en 2023. Ces données concernent environ 4,7 millions de foyers fiscaux bénéficiaires, soit une part non négligeable des contribuables français.

La généralisation de cette nouvelle case permettra au Parlement de disposer d’une vision plus fine de l’utilisation de cette niche fiscale majeure. MoneyVox, qui a relayé cette information, souligne que cette mesure pourrait constituer un préalable à d’éventuelles modifications du dispositif dans les années à venir. Le législateur cherche ainsi à mieux comprendre les comportements des contribuables pour adapter la politique fiscale en conséquence.

Enjeux et perspectives de cette évolution fiscale

La collecte de ces informations détaillées répond à plusieurs objectifs pour l’administration fiscale. D’abord, elle permet de mieux appréhender les comportements des contribuables et d’identifier les types de services les plus sollicités. Ensuite, elle offre la possibilité d’ajuster les dispositifs fiscaux en fonction des réalités économiques et sociales observées sur le terrain.

Le gouvernement ne cache pas son intention de procéder potentiellement à « des ajustements législatifs pour garantir une meilleure utilisation de l’argent public » une fois ces données analysées. Cette formulation laisse entendre que des modifications pourraient intervenir dans les prochaines lois de finances, avec peut-être une révision des conditions d’attribution ou des plafonds actuellement en vigueur.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus générale de digitalisation et de modernisation de l’administration fiscale. Après la mise en place de la déclaration automatique et du prélèvement à la source, l’administration poursuit sa transformation numérique tout en affinant ses outils d’analyse des comportements fiscaux des Français.

Se préparer efficacement à cette nouvelle obligation fiscale

Pour les 5 millions de foyers concernés, il convient dès maintenant de préparer les éléments nécessaires à cette nouvelle déclaration. Réunir les factures, identifier clairement le statut des prestataires ayant réalisé les services à domicile et conserver tous les justificatifs devient essentiel pour compléter correctement sa déclaration fiscale en 2025.

Les contribuables pourront se référer aux informations fournies par les organismes ou employés à domicile pour déterminer précisément leur statut. Les plateformes spécialisées dans les services à la personne devraient également adapter leurs relevés annuels pour faciliter cette démarche déclarative supplémentaire.

L’ouverture de la campagne déclarative le 10 avril 2025 marquera le début concret de cette nouvelle obligation. Les contribuables disposeront comme chaque année d’un délai variable selon leur département et leur mode de déclaration (papier ou internet) pour se conformer à cette exigence additionnelle qui, bien que simple en apparence, nécessite une organisation préalable.