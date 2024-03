Agirc-Arrco : Vous devez vous connecter à votre espace personnel avant la fin du mois pour obtenir ce précieux document

Les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco doivent se connecter à leur compte personnel avant la fin du mois pour une raison essentielle. Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi il est crucial de faire cette démarche et comment procéder.

Mise à disposition du certificat fiscal par Agirc-Arrco

Depuis le 1er février, Agirc-Arrco a mis à disposition des assurés un « certificat fiscal » lié à leur retraite complémentaire. Ce document rappelle que les sommes perçues au titre de la retraite sont communiquées aux services fiscaux, et fournissent également des informations sur les cotisations sociales applicables.

Il convient de noter que ce certificat fiscal ne sera pas envoyé par courrier, mais qu’il est accessible en se connectant à son compte Agirc-Arrco en ligne. Les bénéficiaires de la retraite complémentaire sont donc invités à consulter leur espace personnel avant la fin du mois.

Comment accéder au certificat fiscal dans son compte ?

Dans un premier temps, rendez-vous sur le site officiel d’Agirc-Arrco et connectez-vous à votre compte.

Une fois connecté(e), allez dans la rubrique « Mes documents » et recherchez le nouvel onglet intitulé « Certificat fiscal ».

C’est dans cet onglet que vous pourrez télécharger et consulter votre certificat fiscal pour l’année en cours.

Des informations fiscales importantes à vérifier

Le certificat fiscal est un document essentiel pour les bénéficiaires de la retraite complémentaire, car il contient toutes les sommes brutes et imposables versées par leur caisse de retraite du 1er janvier au 31 décembre. Il permet ainsi aux assurés de vérifier si les informations transmises aux services fiscaux sont exactes et de préparer leur déclaration de revenus.

Il est donc fortement recommandé de se connecter à son compte Agirc-Arrco dès à présent et avant la fin du mois afin de pouvoir télécharger ce certificat fiscal et le conserver précieusement.

Pour aller plus loin : comment optimiser sa retraite complémentaire ?

Faites régulièrement le point sur vos droits acquis et votre situation auprès de votre caisse de retrait, cette information e de manière à anticiper vos besoins futurs.

Pensez à étudier les différentes options de paiement qui s’offrent à vous (versement unique, réversion, etc.).

N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un professionnel pour optimiser votre retraite et mieux comprendre les mécanismes fiscaux en jeu.

Pour conclure : ne tardez pas à consulter votre compte Agirc-Arrco

En résumé, l’accès au certificat fiscal est une étape cruciale pour les bénéficiaires de la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Se connecter à son compte en ligne permet non seulement d’obtenir ce document important, mais également de vérifier que les informations transmises aux services fiscaux sont exactes et à jour.

Nous ne saurions donc trop insister sur l’importance de vous rendre sur votre compte Agirc-Arrco au plus tard avant la fin du mois , afin de télécharger et conserver précieusement votre certificat fiscal. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion et l’optimisation de votre retraite complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel ou de solliciter l’aide de votre caisse de retraite.