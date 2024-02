Agirc-arrco : Près de 400 000 rendez-vous gratuits, voici pourquoi

Face à l’évolution récente de la réforme des retraites et aux nombreuses interrogations des cotisants, le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco s’engage à proposer près de 400 000 rendez-vous gratuits d’ici 2024. Ces entretiens ont pour but d’informer, de répondre aux questions et de faire le point sur les droits de chaque individu.

Pourquoi ces rendez-vous gratuits sont essentiels pour les cotisants

La mise en place de ces rencontres est une décision prise par l’Agirc-Arrco afin de permettre à ses adhérents de mieux comprendre leurs droits relatifs au système de retraite complémentaire et s’assurer qu’ils prennent les meilleures décisions possibles concernant leur avenir financier. De plus, avec la récente adoption de la réforme des retraites et notamment du report de l’âge légal de départ en retraite, les incertitudes sont nombreuses. Ainsi, il apparaît essentiel d’offrir un accompagnement spécifique pour aider les individus dans cette transition cruciale de leur vie.

Rappel des principales nouveautés de la réforme : Report progressif de l’âge légal de départ en retraite Création d’un système universel de retraite par points Instauration d’un âge pivot pour l’obtention du taux plein



Une prévision de forte demande en 2024 pour les rendez-vous Agirc-Arrco

Compte tenu des changements majeurs survenus dans le paysage des retraites, l’Agirc-Arrco s’attend à une forte demande de la part de ses cotisants lors de cette campagne de rendez-vous gratuits. D’une part, ces entretiens sont conçus pour être accessibles à tous, sans restriction d’âge. D’autre part, les instabilités générées par les réformes poussent de nombreuses personnes à chercher des informations précises et adaptées à leur situation personnelle.

Rendez-vous proposés :

Les adhérents qui ne peuvent pas se rendre physiquement dans l’une des structures d’accueil de l’Agirc-Arrco auront la possibilité de réaliser un entretien téléphonique avec un conseiller spécialisé. Dans les centres d’accueil : Le régime de retraite complémentaire propose également des rencontres en face-à-face dans l’un de ses 600 centres, permettant ainsi aux cotisants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et direct.

Les principales questions abordées lors des entretiens gratuits

Au cours de ces rendez-vous gratuits, plusieurs thématiques seront évoquées afin de guider au mieux les adhérents dans le dédale administratif des démarches liées à la retraite.

Orientations abordées

Les conseillers informeront les adhérents sur les différentes possibilités de prise de leur retraite (âge légal, âge pivot, départ anticipé pour carrière longue, etc.). Le montant estimé de la pension : Dans un souci d’anticipation, les conseillers aideront les cotisants à estimer le montant de leur future pension de retraite complémentaire.

Ces entretiens gratuits permettront donc aux cotisants de faire le point sur leurs droits et leurs obligations tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé pour préparer sereinement leur passage à la retraite. Cette initiative est une réponse concrète et nécessaire face à l’évolution complexe du système de retraites français.