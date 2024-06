Ce livret d’épargne a été oublié par 7 millions de Français et pourtant il rapporte bien plus que le livret A

La popularité des Livrets d’épargne populaire (LEP) continue de croître en France. Cependant, un nombre significatif de Français éligibles ne profitent toujours pas de cet avantage. Avec près de 11,5 millions de comptes ouverts à ce jour contre 19 millions de personnes potentiellement éligibles, l’écart demeure important malgré les efforts des autorités pour promouvoir ce produit d’épargne unique.

Une croissance notable mais insuffisante

Des chiffres encourageants

En septembre 2023, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a annoncé que le nombre de Livrets d’épargne populaire avait atteint 11,5 millions, soit une augmentation de 2 millions par rapport à l’année précédente. Cette progression est certes significative, mais elle reste loin du nombre total de citoyens français qui pourraient bénéficier de ce compte d’épargne spécifique, estimé à environ 19 millions.

Une amélioration continue

Depuis mars 2023, le nombre de LEP a bondi de manière remarquable, passant de 9,5 millions à près de 11,5 millions en seulement quelques mois. Cette dynamique de croissance souligne l’attraction grandissante de ce produit d’épargne parmi les ménages à revenu modeste, principalement grâce à son taux de rémunération favorable.

Les avantages du LEP

Un rendement attractif

Le Livret d’épargne populaire offre un taux de rémunération actuellement fixé à 5%. Bien qu’il ait légèrement diminué depuis son taux précédent de 6% appliqué jusqu’au 1er février, il reste largement au-dessus de nombreux autres produits d’épargne tels que le Livret A. L’attractivité du LEP réside dans sa capacité à offrir un rendement supérieur à l’inflation, rendant ainsi cette option particulièrement intéressante pour les ménages modestes.

Conditions d’éligibilité

Pour prétendre ouvrir un LEP, les individus doivent justifier de revenus inférieurs à un certain seuil, déterminé chaque année par les autorités fiscales. Ce livret est donc spécifiquement destiné aux foyers ayant des revenus faibles, leur permettant de bénéficier d’une épargne plus profitable comparée à d’autres produits disponibles sur le marché.

Un défi pour les pouvoirs publics

Encouragements gouvernementaux

Tant Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, que François Villeroy de Galhau ont montré un engagement visible pour sensibiliser davantage les Français éligibles au LEP. Depuis deux ans, ces acteurs clés s’emploient activement à promouvoir ce compte épargne afin d’améliorer la couverture et de s’assurer que tous ceux qui peuvent en profiter soient effectivement informés et incités à l’ouvrir.

Actions prioritaires

Plusieurs initiatives ont été prises pour encourager l’adoption du LEP :

Campagnes d’information ciblées destinées aux ménages à faible revenu.

destinées aux ménages à faible revenu. Facilitation des démarches administratives pour l’ouverture du compte.

pour l’ouverture du compte. Conseils bancaires et rendez-vous personnalisés pour accompagner les épargnants potentiels.

Pourquoi tout le monde n’a pas encore souscrit ?

Manque d’information

Malgré les efforts de communication et de promotion, une grande partie des personnes éligibles semble encore ignorer l’existence ou les avantages du LEP. Un manque d’information claire et accessible peut expliquer en partie pourquoi seulement 11,5 millions de personnes bénéficient actuellement de ce compte.

À mesure que le Livret d’épargne populaire gagne en popularité, le défi reste d’étendre encore davantage sa portée pour qu’un maximum de ménages modestes puissent profiter de ses bénéfices. Avec un taux de rendement compétitif et un public cible bien défini, le LEP représente une opportunité précieuse d’épargne sûre et rentable. Les efforts continus de sensibilisation et de simplification administrative seront cruciaux pour rapprocher le nombre de comptes ouverts du potentiel réel estimé.