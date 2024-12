Cette nouvelle taxe foncière 2025 pourrait vous coûter cher , voici comment l’éviter

La taxe foncière représente une charge financière conséquente pour de nombreux propriétaires en France. Face à la hausse substantielle de cet impôt local ces dernières années, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures d’allègement pour 2025. Ces dispositions visent particulièrement les personnes âgées et les bénéficiaires de certaines allocations. Découvrons ensemble les conditions d’éligibilité à ce nouvel abattement et son impact sur votre situation fiscale.

Critères d’âge pour l’exonération de la taxe foncière 2025

L’âge joue un rôle crucial dans l’obtention des réductions ou exonérations de la taxe foncière. Voici les principales tranches d’âge concernées :

18 à 65 ans : Exonération possible sous conditions

: Exonération possible sous conditions 65 à 75 ans : Réduction de 100 € sous conditions de revenus

: Réduction de 100 € sous conditions de revenus 75 ans et plus : Exonération totale sous conditions de revenus

Pour les personnes âgées de 18 à 65 ans, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est envisageable si elles perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi). Cette mesure s’applique uniquement à la résidence principale du contribuable.

Les propriétaires entre 65 et 75 ans peuvent bénéficier d’une réduction de 100 € sur leur taxe foncière, à condition que leurs revenus ne dépassent pas certains plafonds fixés par l’administration fiscale. Cette disposition vise à alléger la charge fiscale des retraités aux revenus modestes.

Enfin, les personnes de 75 ans et plus peuvent prétendre à une exonération totale de la taxe foncière pour leur habitation principale. En revanche, cette exonération est soumise à des conditions de revenus, notamment un revenu fiscal de référence (RFR) ne dépassant pas un certain seuil.

Conditions de revenus et allocations éligibles

L’éligibilité au nouvel abattement sur la taxe foncière 2025 dépend non seulement de l’âge, mais aussi des revenus et des allocations perçues. Voici un tableau récapitulatif des plafonds de revenus à ne pas dépasser :

Composition du foyer Plafond de revenus (RFR) 1ère part de quotient familial 12 704 € Majoration par demi-part supplémentaire 3 393 € Couple de retraités (2 parts) 19 490 €

Les allocations suivantes ouvrent droit à des avantages fiscaux sur la taxe foncière :

Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)

(Aspa) Allocation supplémentaire d’invalidité (Asi)

(Asi) Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Les bénéficiaires de l’AAH peuvent être exonérés de taxe foncière si leur RFR, après correctifs, est inférieur aux plafonds mentionnés. Il est central de noter que ces plafonds sont susceptibles d’être révisés chaque année par l’administration fiscale.

Cas particuliers et situations spécifiques

Certaines situations particulières méritent une attention spéciale dans le cadre du nouvel abattement sur la taxe foncière 2025 :

1. Entrée en maison de retraite ou en centre de soins de longue durée

Les personnes ayant quitté leur résidence principale pour intégrer un établissement de santé ou une maison de retraite peuvent conserver l’exonération de taxe foncière sur leur ancien logement. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires de l’Aspa, de l’Asi ou de l’AAH, à condition qu’ils conservent la jouissance exclusive du bien. Cela signifie que le logement ne doit être ni prêté, ni loué.

2. Personnes en situation de handicap

Les titulaires de l’AAH bénéficient d’un régime particulier. Ils peuvent être exonérés de taxe foncière si leur RFR ne dépasse pas certains plafonds, variables selon la composition du ménage et le nombre de parts fiscales.

3. Évolution des situations personnelles

Il est crucial de signaler tout changement de situation personnelle à l’administration fiscale. Un mariage, un divorce, ou l’arrivée d’un enfant peuvent modifier le quotient familial et, par suite, les droits à l’exonération ou à la réduction de la taxe foncière.

Démarches et recours pour bénéficier de l’abattement

Pour profiter du nouvel abattement sur la taxe foncière 2025, voici les étapes à suivre :

Vérifiez votre éligibilité en consultant les critères d’âge et de revenus Préparez les justificatifs nécessaires (avis d’imposition, attestation d’allocation) Contactez votre centre des impôts ou consultez votre espace personnel sur impots.gouv.fr Déposez une demande d’exonération ou de réduction avant la date limite Conservez une copie de votre demande et des documents fournis

En cas de refus ou de désaccord avec le montant de votre taxe foncière, vous disposez de plusieurs recours :

Réclamation amiable auprès de votre centre des impôts

Médiation fiscale pour résoudre les litiges à l’amiable

Recours contentieux devant le tribunal administratif en dernier ressort

N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un conseiller fiscal ou d’une association de contribuables pour vous accompagner dans vos démarches. La taxe foncière 2025 et son nouvel abattement représentent une opportunité d’allègement fiscal pour de nombreux propriétaires. En comprenant les critères d’éligibilité et en effectuant les démarches nécessaires, vous pourrez potentiellement réaliser des économies substantielles sur cet impôt local.