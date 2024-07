Ce métier rapporte 2000€ net par mois et ne demande qu’un CAP, pourtant personne ne veut le faire

En France, où les diplômes jouent souvent un rôle crucial dans l’évolution professionnelle, certaines carrières méritent d’être davantage mises en lumière. L’une d’elles est celle de technicien applicateur en hygiène, aussi connu sous le nom de désinfecteur ou dératiseur. Ce métier, longtemps considéré avec appréhension, offre pourtant des opportunités considérables avec un salaire attrayant et une disponibilité nationale.

Les avantages du métier de technicien applicateur en hygiène

Un salaire compétitif

Le poste de technicien applicateur en hygiène permet de gagner environ 2 000 euros par mois, soit bien plus que la moyenne pour des emplois nécessitant seulement un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP). Dans un pays où l’éducation supérieure est souvent synonyme de meilleures perspectives salariales, cette profession se distingue par son niveau de rémunération accessible sans longues années d’études.

Une formation rapide et efficace

Tous les candidats recrutés passent par une formation obligatoire de trois jours appelée Certibiocide Nuisances. Cette courte période d’apprentissage permet à chacun de se former adéquatement, indépendamment de leurs parcours scolaires précédents.

Salaire moyen : 2 000 euros mensuels

2 000 euros mensuels Niveau requis : CAP

CAP Durée de la formation : 3 jours

Un marché en forte demande

Malgré les efforts déployés pour revaloriser l’image du métier, il reste encore sous-estimé. Les entreprises peinent ainsi à recruter spontanément même si la demande pour ces services ne cesse d’augmenter à travers toute la France. Ces postes sont disponibles régulièrement et partout sur le territoire, offrant une stabilité d’emploi précieuse.

Des perspectives d’évolution intéressantes

Évoluer vers des rôles de conseil technique

Avec l’expérience, un technicien peut évoluer vers des rôles de « conseiller technicien ». Ces postes impliquent davantage de responsabilités et peuvent afficher des salaires encore plus attractifs. La montée en compétence est facilitée grâce aux formations continues proposées par les employeurs et les organismes professionnels comme CS3D.

Entreprendre dans le secteur

Certains techniciens avancés choisissent même de créer leur propre entreprise après quelques années d’expérience dans le domaine. Leurs compétences en gestion des nuisibles couplées à la demande constante pour ce type de service offrent des opportunités entrepreneuriales alléchantes.

Améliorer l’image de la profession

Stéphane Bras, porte-parole de CS3D, organisation regroupant 250 entreprises membres représentant 80% des désinsectiseurs et dératiseurs, évoque les initiatives prises pour améliorer l’attractivité de cette profession. Renommer le poste en « technicien conseiller » fait partie des démarches entreprises pour valoriser ce métier et attirer davantage de candidatures spontanées.

Le métier de technicien applicateur en hygiène mérite certainement d’être mieux compris et apprécié. Avec un niveau de rémunération intéressant et des perspectives d’évolution claires, il représente une voie professionnelle viable et enrichissante pour ceux qui recherchent une alternance entre terrain et expertise technique.