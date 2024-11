Ces métiers qui vont rapporter gros d’ici 2030 (jusqu’à 4 225€ nets par mois)

Le marché de l’emploi en France connaît une dynamique positive malgré une croissance économique modérée. Des secteurs clés comme l’hôtellerie-restauration, la santé et l’industrie ont créé de nombreux postes ces dernières années. Toutefois, une catégorie professionnelle se démarque particulièrement : les cadres des services administratifs, comptables et financiers. Ces métiers prometteurs offrent des perspectives d’emploi et de rémunération attrayantes pour les années à venir.

Essor des métiers cadres administratifs et financiers

D’ici 2030, la France devrait connaître une création massive de 76 000 emplois dans le secteur privé pour les cadres des services administratifs, comptables et financiers. Cette prévision, issue du rapport « Métiers 2030 » de France Stratégie, témoigne d’une tendance forte sur le marché du travail hexagonal.

Cécile Jolly, économiste chez France Stratégie, explique ce phénomène : « La gestion d’entreprise se complexifie au fil des années et nécessite de recruter à des niveaux de diplôme de plus en plus élevés ». Cette évolution se reflète dans les chiffres : en 2019, 66% des cadres possédaient un diplôme supérieur à bac+3, contre seulement 35% en 1984.

Les profils recherchés dans cette catégorie sont variés et incluent :

Juristes d’entreprise

Experts-comptables

Responsables des ressources humaines

Directeurs financiers

Responsables formation

Auditeurs

Consultants en gestion

Ces créations d’emplois seront particulièrement concentrées en Île-de-France, région qui devrait voir naître 34 900 nouveaux postes dans ce domaine. Cette concentration s’explique par la présence de nombreux sièges sociaux de grands groupes dans la région parisienne.

Rémunérations attractives et perspectives d’évolution

Les cadres des services administratifs, comptables et financiers bénéficient de rémunérations attractives, variant selon les missions et l’expérience. Voici un aperçu des salaires annuels bruts en Île-de-France après deux ans d’expérience, selon l’étude de rémunérations 2024 de Hays :

Poste Salaire brut annuel Équivalent net mensuel Gestionnaire de paie 35 000 – 40 000 € 2 275 – 2 600 € Comptable 38 000 – 45 000 € 2 470 – 2 925 € Auditeur 42 000 – 46 000 € 2 730 – 2 990 € Responsable juridique 55 000 – 65 000 € 3 575 – 4 225 €

Ces chiffres illustrent le potentiel de progression salariale dans ces métiers, avec des rémunérations pouvant atteindre 4 225 euros nets mensuels pour un responsable juridique en début de carrière. Il est vital de noter que ces salaires peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et de la région.

Défis et opportunités sur le marché de l’emploi

Malgré une demande croissante, les entreprises font face à des difficultés de recrutement pour ces profils hautement qualifiés. Cécile Jolly souligne que « l’intensité d’embauches est telle que, dans certaines régions, comme l’Occitanie, les Pays-de-la-Loire et l’Auvergne-Rhône-Alpes, les difficultés sont importantes. Il y a un manque de main d’œuvre qui tend le marché ».

Cette situation crée un paradoxe : bien que très recherchés, ces cadres sont relativement difficiles à trouver dans certaines zones géographiques. L’Île-de-France fait exception, bénéficiant d’un vivier de talents plus important grâce à sa concentration d’écoles et d’universités prestigieuses.

Pour les candidats, cette pénurie représente une opportunité de négociation salariale et d’évolution de carrière rapide. Les entreprises, quant à elles, doivent redoubler d’efforts pour attirer et retenir ces talents précieux, en proposant des packages de rémunération compétitifs et des perspectives d’évolution attrayantes.

Impact sur l’économie française et perspectives d’avenir

La création de ces 76 000 emplois s’inscrit dans une dynamique plus large de croissance de l’emploi en France. Entre les premiers trimestres 2023 et 2024, l’Insee a enregistré la création de 190 000 emplois dans les secteurs privés et publics. Cette tendance positive s’explique en partie par les aides à l’embauche d’apprentis, mais aussi par le dynamisme de certains secteurs clés.

Voici quelques chiffres illustrant cette croissance sectorielle :

Hôtellerie-restauration : 250 000 emplois créés en 10 ans

Santé : augmentation de 1,56 à 1,65 million de salariés en 5 ans

Industrie : 110 000 emplois créés depuis 2019

Ces données témoignent de la résilience et de l’adaptabilité de l’économie française face aux défis contemporains, notamment la crise du Covid-19 qui a paradoxalement stimulé la création d’emplois dans certains secteurs comme la santé.

Pour l’avenir, la demande croissante de cadres administratifs et financiers reflète une évolution structurelle du tissu économique français. Les entreprises recherchent des professionnels capables de naviguer dans un environnement réglementaire et financier de plus en plus complexe. Cette tendance devrait se poursuivre au-delà de 2030, offrant des perspectives de carrière durables pour les jeunes diplômés et les professionnels en reconversion.

En résumé, le marché de l’emploi français présente des opportunités significatives dans les métiers cadres des services administratifs, comptables et financiers. Avec des salaires attractifs et une forte demande, ces professions offrent des perspectives prometteuses pour ceux qui souhaitent s’y engager ou y évoluer. Les défis de recrutement persistants dans certaines régions soulignent l’importance d’une formation continue et d’une adaptation aux besoins évolutifs des entreprises pour saisir ces opportunités professionnelles.