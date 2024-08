Ce métier rapporte 2000€ net par mois et ne demande qu’un CAP, pourtant personne ne veut le faire

Le marché du travail en France est souvent marqué par des exigences académiques élevées, rendant difficile l’accès à des emplois bien rémunérés pour ceux qui ne possèdent qu’un diplôme professionnel. Pourtant, certains métiers souffrant d’une image négative offrent une opportunité unique de gagner un salaire confortable sans nécessiter de longues études universitaires. Parmi eux, le poste de « technicien hygiéniste, » autrefois appelé exterminateur, se distingue. Découvrez les avantages et défis de cette profession en pleine transformation.

Un accès facilité grâce aux qualifications professionnelles

Des revenus attractifs avec une formation courte

Dans un contexte où de nombreux emplois exigent des diplômes universitaires coûteux et chronophages, le métier de technicien hygiéniste présente une exception intéressante. Avec seulement une qualification professionnelle et une formation obligatoire de trois jours appelée Certibiocide Nuisibles, il est possible de décrocher un emploi stable offrant un salaire mensuel pouvant atteindre 2000 euros. Ce niveau de rémunération est remarquable compte tenu de la barrière d’entrée relativement basse en termes de qualifications académiques.

L’évolution de la perception du métier

De l’exterminateur au technicien conseiller

Pour contrer l’image négative associée historiquement à ce métier, des efforts sont déployés pour changer la terminologie et valoriser la profession. Par exemple, le terme « exterminateur » fait place à « technicien conseiller » afin de mieux refléter les compétences et responsabilités inhérentes au poste. Stéphane Bras, porte-parole du CS3D, une organisation regroupant 250 entreprises du secteur, souligne que cette réorientation sémantique vise à attirer plus de candidats potentiels en soulignant les aspects techniques et consultatifs du rôle.

Les formations et certifications nécessaires

Le programme Certibiocide Nuisibles

Tous les nouveaux recrues, indépendamment de leur parcours académique, doivent passer par une formation de certification appelée Certibiocide Nuisibles. Cette formation, d’une durée de trois jours, couvre les bases essentielles permettant aux techniciens hygiénistes de mener à bien leurs missions de manière sécurisée et efficace. L’objectif est de s’assurer que chaque professionnel soit bien équipé pour aborder les problématiques spécifiques liées aux nuisibles tout en respectant les normes en vigueur.

Les avantages du métier de technicien hygiéniste

Salaire compétitif et perspectives géographiques

considérant la qualification nécessaire : il gagne 2048 euros brut par mois , soit 1 600 euros net par mois. Disponibilité des postes sur l’ensemble du territoire français

Formation courte permettant une insertion rapide dans le monde du travail

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie

Outre les aspects financiers, devenir technicien hygiéniste offre la satisfaction de contribuer directement à l’amélioration des conditions sanitaires et au bien-être des communautés. En éliminant les nuisibles et en conseillant efficacement sur leur prévention, ces professionnels jouent un rôle crucial dans la santé publique.

Défis et réalité du terrain

Pénurie de candidats malgré des initiatives

Malgré les avantages et les efforts de rebranding entrepris, les entreprises de ce secteur peinent encore à recruter des candidats spontanément. La persistance des perceptions négatives autour de ce métier continue de dissuader beaucoup de postulants. Il est donc essentiel de poursuivre les initiatives visant à éduquer le grand public sur les réalités et les bénéfices de cette carrière.

Contexte physique et psychologique du travail

Ce métier comporte aussi ses défis physiques et psychologiques. Les techniciens hygiénistes sont souvent amenés à traiter des situations inconfortables ou stressantes, exigeant une bonne condition physique ainsi qu’une résilience face aux éventuelles phobies liées aux nuisibles.

En somme, le métier de technicien hygiéniste représente une option viable pour ceux cherchant à combiner stabilité financière, accessibilité en termes de formation, et utilité sociale. Malgré les défis, la profession offre un bon compromis entre apprentissage court et rémunération attrayante. Pour celles et ceux prêts à dépasser les préjugés et à relever les défis quotidiens, cette carrière peut s’avérer particulièrement gratifiante.