Ces 4 banques ne respectent pas la loi pour faire payer plus d’agios à leur client “C’est 22% des banques qui…

En France, les ménages subissent une perte moyenne de 220 euros par an à cause des frais bancaires selon la Banque de France. Parmi ces frais, certains sont malheureusement bien connus des clients des banques : les agios ou frais de découvert. Le montant des agios dépend de plusieurs facteurs tels que le montant du découvert, sa durée et le taux d’usure en vigueur.

Fonctionnement et réglementation des agios

Les frais de découvert sont soumis à une réglementation stricte en France. En effet, une banque ne peut pas facturer plus de 8 euros par opération et 80 euros par mois à un client en situation de découvert. Plus précisément, l’Observatoire des Tarifs Bancaires révèle que certaines banques appliquent des taux d’intérêt débiteur fixes minimum sur certains découverts inférieurs à 400 euros. Ainsi, même sur un découvert temporaire de seulement 1 euro, la banque facturera au client une commission fixe plutôt que les agios correspondants au découvert.

Autrement dit, un consommateur ayant un découvert de 402 euros pourrait potentiellement payer des frais de découvert inférieurs au forfait qu’il aurait dû payer pour un découvert de 1 euro. Le forfait plancher est de 1,50 euro à la Banque Postale, contre 13 euros à la Banque Populaire. . Chez Société Générale ou BNP Paribas, cette commission fixe coûte aux clients 8 euros.Cependant, ces taux d’intérêt débiteur minimum ne sont pas soumis à la réglementation concernant les agios et permettent donc aux banques de facturer des frais supplémentaires aux particuliers en situation de découvert.

L’importance du dialogue avec sa banque

En cas de difficultés financières, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec son conseiller bancaire pour discuter de sa situation et trouver une solution adéquate. La communication avec votre banquier peut vous aider à :

Réduire ou supprimer certains frais en négociant un aménagement temporaire de certaines conditions tarifaires

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de conseils adaptés à vos besoins

Ídentifiez les solutions mises à disposition par votre banque dans la cadre de la lutte contre l’exclusion bancaire (mesures préventives, médiations, dispositifs spécifiques pour personnes en situation de fragilité financière)

Les frais relatifs aux agios et au découvert peuvent représenter un fardeau significatif pour les ménages français. Afin de minimiser ces coûts, il est nécessaire de comparer les offres des différentes banques, de bien comprendre les différents types de frais et, en cas de besoin, de dialoguer avec son établissement bancaire pour trouver des solutions adaptées à sa situation personnelle.