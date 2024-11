Cette nouvelle obligation pour France Travail va vous surprendre

L’accès à votre espace personnel sur France Travail évolue. Une nouvelle démarche devient obligatoire pour tous les demandeurs d’emploi et candidats. Cette modification vise à renforcer la sécurité des données personnelles et à simplifier les procédures en ligne. Découvrez les changements à venir et les étapes à suivre pour continuer à bénéficier des services de l’ancien Pôle emploi.

Le numéro France Travail : votre nouvelle clé d’accès

France Travail, anciennement connu sous le nom de Pôle emploi, introduit un nouvel identifiant unique pour tous ses utilisateurs. Ce numéro, composé de 11 chiffres, remplacera progressivement l’ancien système d’identification. Il s’agit d’une évolution majeure dans la gestion des comptes des demandeurs d’emploi et des candidats.

Ce nouvel identifiant présente plusieurs avantages :

Permanence : vous conserverez le même numéro tout au long de votre parcours professionnel

Simplicité : un seul identifiant pour accéder à l’ensemble des services en ligne

Sécurité : renforcement de la protection des données personnelles

Le numéro France Travail sera indispensable pour effectuer de nombreuses démarches, notamment :

Se connecter à son espace personnel sur le site Francetravail.fr

Utiliser les applications mobiles et l’Emploi Store

S’identifier lors d’un appel au 3949

Personnaliser ses recherches d’offres et ses profils de compétences

Communiquer avec son conseiller

Calendrier de déploiement : êtes-vous concerné ?

Le déploiement du numéro France Travail se fait progressivement selon les régions. Voici le calendrier prévu :

Dates Régions concernées Depuis le 4 novembre Nouvelle-Aquitaine 17 et 18 novembre Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire 1er et 2 décembre Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France 8 et 9 décembre Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion

Si vous résidez dans l’une de ces régions, vous recevrez un SMS ou un e-mail contenant votre numéro France Travail. Dès réception, vous pourrez l’utiliser pour accéder aux services en ligne et aux applications de France Travail.

Transition en douceur : ce qui change et ce qui reste

Le passage au numéro France Travail se fera progressivement. Voici les points clés à retenir :

Période de transition : vous pourrez continuer à utiliser votre identifiant actuel jusqu’en mars 2025

: vous pourrez continuer à utiliser votre identifiant actuel jusqu’en mars 2025 Stabilité : votre numéro France Travail sera définitif et non modifiable

: votre numéro France Travail sera définitif et non modifiable Continuité : en cas de réinscription ou de déménagement, vous conserverez le même numéro

Cette transition vise à faciliter vos démarches tout en renforçant la sécurité de vos informations personnelles. Le numéro France Travail deviendra votre sésame pour accéder à l’ensemble des services proposés par l’organisme, que ce soit en ligne ou en agence.

Que faire en cas d’oubli de votre numéro France Travail ?

Si vous égarez votre nouveau numéro France Travail, pas de panique. Plusieurs options s’offrent à vous pour le récupérer :

Par téléphone : contactez le service dédié Par e-mail : faites une demande de récupération en ligne En agence : présentez-vous avec une pièce d’identité

Dans tous les cas, une vérification de votre identité sera effectuée avant de vous restituer votre numéro. Cette procédure garantit la confidentialité et la sécurité de vos informations personnelles.

Votre numéro France Travail figurera sur tous les courriers émis par l’organisme. Conservez précieusement ces documents, ils pourront vous être utiles en cas d’oubli.

Cette évolution vers le numéro France Travail marque une étape importante dans la modernisation des services de l’emploi en France. En simplifiant l’accès aux différentes plateformes et en renforçant la sécurité des données, France Travail vise à offrir un accompagnement plus efficace et personnalisé aux demandeurs d’emploi et aux candidats. Restez attentifs aux communications de l’organisme pour ne pas manquer cette transition cruciale.