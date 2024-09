Ces prénoms considérés “vieux jeu” ou “ringards” vont redevenir à la mode en 2024 selon ces experts

Les tendances en matière de prénoms évoluent constamment, et ce qui était autrefois considéré comme démodé revient souvent sur le devant de la scène. En 2024, nous assistons à un phénomène fascinant : le retour en grâce de prénoms jugés « ringards » il y a encore quelques années. Découvrons ensemble cette nouvelle vague qui bouscule les classiques comme Emma, Jade, Gabriel ou Léo.

Le retour en force des prénoms rétro

La règle des 100 ans semble se confirmer dans le domaine des prénoms. Cette théorie stipule qu’il faut environ un siècle pour qu’un prénom revienne à la mode. Ainsi, des prénoms qui étaient populaires au début du XXe siècle refont surface aujourd’hui. On peut s’attendre à voir réapparaître dans les maternités françaises des :

Marcel

Gaston

Arsène

Léontine

Antoinette

Maryse

Ce retour aux sources s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, les parents cherchent à se démarquer en choisissant des prénoms originaux pour leurs enfants. D’autre part, ces prénoms anciens évoquent une certaine nostalgie et un charme d’antan qui séduisent de plus en plus. L’aspect intemporel de ces prénoms est également un atout majeur, car ils traversent les époques sans jamais vraiment se démoder.

Le livre « L’Officiel des prénoms » de Claire Tabarly-Perrin et Stéphanie Rapoport, véritable référence en la matière, prédit chaque année les tendances à venir. Pour 2024, les auteures anticipent un engouement particulier pour ces prénoms d’un autre temps, qui pourraient bien éclipser les valeurs sûres actuelles.

Les prénoms féminins qui font leur grand retour

Parmi les prénoms féminins qui devraient connaître un regain de popularité en 2024, on trouve notamment :

Alba : Ce prénom d’origine latine, signifiant « blanc » ou « aube » en espagnol et en italien, a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Attribué 3280 fois en 2022 selon l’Insee, il est particulièrement prisé dans la capitale française. Son histoire est intéressante : en 1906, seules trois petites filles avaient reçu ce prénom, illustrant parfaitement la théorie du cycle centenaire.

Aliénor : Ce prénom médiéval, dont l’étymologie grecque évoque la « compassion », connaît un renouveau inattendu. Popularisé par la reine de France Aliénor d’Aquitaine, célèbre pour sa beauté et son intelligence, il avait connu un premier retour en grâce entre 1995 et le début des années 2000. En 2022, 297 petites filles ont été prénommées ainsi, principalement à Paris et en Occitanie.

Madeleine : Ce prénom, qui fait référence à la fois à la Bible et à l’œuvre de Marcel Proust, « À la recherche du temps perdu », devrait également figurer parmi les plus donnés en 2024. Très populaire au début du siècle dernier, il existe sous différentes variantes comme Madeline.

D’autres prénoms féminins comme Colette et Louise sont également annoncés comme de futurs succès. Ces choix reflètent un désir de renouer avec des prénoms chargés d’histoire et de signification.

Les prénoms masculins anciens qui séduisent à nouveau

Du côté des prénoms masculins, plusieurs anciens favoris font leur retour en force :

Adam : Ce prénom d’origine biblique, évoquant le premier homme créé par Dieu dans la Genèse, connaît un succès grandissant. En 2022, il se hissait au neuvième rang des prénoms les plus populaires, étant donné à environ un garçon sur 134. Sa popularité s’explique notamment par sa multiculturalité, le rendant apprécié dans de nombreuses traditions.

Léon : Très apprécié à la fin du XIXe siècle, ce prénom d’origine latine signifiant « lion » revient sur le devant de la scène. Porté par de nombreuses personnalités historiques comme Léon Gambetta, Léon Blum ou encore Léon Tolstoï, il a été attribué 2203 fois en 2022. Son choix par des célébrités comme Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau pour leur fils en 2008 a sans doute contribué à sa renaissance.

Malo : Ce prénom d’origine celte, signifiant « prince sage » en breton, devrait connaître un grand succès en 2024 selon les prédictions de L’Officiel des Prénoms. Presque inexistant en 1979 avec seulement trois naissances, il a connu une explosion à partir de 2021 avec 1944 attributions. Son côté court et percutant le place dans la lignée de prénoms tendance comme Noé, Naël, Hugo ou Liam.

La renaissance des prénoms anciens témoigne d’une évolution intéressante dans les choix parentaux. Elle révèle un désir de se démarquer tout en puisant dans un héritage culturel riche. Cette tendance s’inscrit dans un mouvement plus large de retour aux sources, observable dans de nombreux domaines de la société.

D’un autre côté, il est important de noter que ces prénoms « rétro » coexistent avec des choix plus modernes et internationaux. La diversité des influences culturelles et la mondialisation continuent de jouer un rôle important dans l’évolution des prénoms. Ainsi, on peut s’attendre à voir émerger des combinaisons originales, mélangeant l’ancien et le nouveau.

Les parents de 2024 auront donc l’embarras du choix entre :

Des prénoms traditionnels revenus à la mode

Des prénoms modernes et internationaux

Des créations originales inspirées de diverses cultures

Cette diversité croissante dans les choix de prénoms reflète une société en constante évolution, où tradition et innovation se côtoient harmonieusement. Quelle que soit la tendance choisie, l’essentiel reste de sélectionner un prénom qui résonnera positivement tout au long de la vie de l’enfant.