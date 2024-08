En jouant près d’une église il y a presque 60 ans, il trouve 14 pièces qui s’avère être un véritable trésor

En novembre 2023, Jan Gunnar Fugelsnes a redécouvert une collection de pièces médiévales qu’il avait trouvées sous le plancher d’une église en Norvège il y a près de 60 ans. Des objets datant du XIIIe siècle ayant une grande valeur archéologique ont ainsi ressurgi de l’oubli. Cette histoire fascinante met en lumière l’importance des découvertes fortuites et leur potentiel à enrichir notre compréhension historique.

L’aventure d’enfance devenue découverte historique

Un trésor retrouvé après des décennies

Lorsque Jan Gunnar Fugelsnes était enfant, il aimait explorer les alentours de son village avec son frère. Un jour, les deux garçons sont tombés sur un cache contenant des pièces médiévales sous le plancher d’une vieille église. Ces pièces ont ensuite été soigneusement rangées dans une boîte Kodak jaune et oubliées pendant près de six décennies. Ce n’est qu’en novembre 2023 que Jan a redécouvert sa précieuse trouvaille.

Analyse des pièces

Les pièces retrouvées ont fait l’objet d’analyses approfondies par des archéologues, révélant qu’elles datent potentiellement du XIIIe siècle, au temps du règne de Marcus VI et Christian I. En plus des 14 pièces médiévales, d’autres objets de la même période ont été identifiés, tels que des aiguilles et une perle d’ambre, ajoutant encore plus de valeur à cette découverte.

La signification archéologique

Rareté et importance

Selon Carl-Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad, archéologue de comté, il est extrêmement rare de trouver des pièces de cette époque intactes en Norvège centrale. « Là où nous ne disposons que de quelques exemplaires conservés jusqu’à aujourd’hui, cette collection ouvre une fenêtre unique sur notre passé médiéval, » explique-t-il.

Contexte historique

Les pièces offrent un aperçu précieux de la période du XIIIe siècle. Elles peuvent révéler des détails sur l’économie, le commerce, et les relations politiques sous les règnes de Marcus VI et Christian I. Cela peut aider les historiens et chercheurs à mieux comprendre les dynamiques socio-économiques de cette époque.

Le cadre légal et la restitution du trésor

Législation norvégienne sur les artefacts

D’après la législation norvégienne, tous les objets fabriqués avant 1605 appartiennent à l’État, sauf s’ils ont été possédés par un individu avant 1905. Conformément à cette loi, Jan Gunnar Fugelsnes a remis ses 14 pièces d’argent à la municipalité du comté pour une étude et une conservation appropriée.

Impact sur la communauté locale

Soutien à d’autres recherches archéologiques locales

Potentiel accroissement touristique grâce à l’intérêt suscité par cette découverte

grâce à l’intérêt suscité par cette découverte Opportunités éducatives pour les écoles et les universités locales

L’histoire de cette découverte exceptionnelle pourrait devenir une source d’inspiration pour de futures recherches et explorations archéologiques dans la région.

La redécouverte des pièces par Jan Gunnar Fugelsnes démontre que même les aventures d’enfance peuvent mener à des découvertes majeures avec le recul du temps. Elle nous rappelle aussi que chaque objet trouvé peut avoir une grande valeur historique, contribuant de manière significative à notre patrimoine commun. En se conformant aux lois et en partageant ces trésors, nous enrichissons non seulement nos connaissances mais aussi celles des générations futures.