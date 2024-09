C’est quoi ce nouveau concurrent à Ikea qui débarque en France et fait un carton

Depuis son arrivée en France en 2007, le détaillant de meubles danois Jysk s’est rapidement imposé sur le marché français. Bien que moins connu que ses concurrents suédois, Jysk a su se démarquer par une approche stratégique unique et une offre diversifiée de produits renommés. Explorons les raisons de ce succès et les perspectives d’avenir pour la marque.

Une Implantation Stratégiquement Calculée

Le choix des petites villes

Contrairement à de nombreux grands noms du mobilier qui préfèrent les grandes métropoles, Jysk a opté pour les petites villes, principalement dans le nord de la France. Cette décision s’avère judicieuse pour plusieurs raisons :

Moins de concurrence directe avec les géants du mobilier présents dans les zones urbaines.

avec les géants du mobilier présents dans les zones urbaines. Une relation plus proche et personnalisée avec les clients locaux.

Des coûts immobiliers inférieurs comparés aux grandes villes.

Actuellement, Jysk compte 72 magasins à travers le pays, confirmant ainsi la pertinence de cette stratégie.

L’Importance des Meubles de Jardin

Un pilier du succès de Jysk en France est sa large gamme de produits de jardin. Ce segment représente entre 35 % et 40 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Les consommateurs apprécient particulièrement les nombreuses options disponibles, qui correspondent bien aux différents styles de jardinage populaires en France. Cette focalisation sur le mobilier extérieur répond à une demande croissante pour des espaces verts aménagés, surtout dans les zones rurales et suburbaines.

Une Offre Diversifiée et Abordable

Marques reconnues pour la qualité

Pour se différencier de la concurrence, Jysk propose une variété de marques réputées telles que Simmons, Dodo ou Dunlopillo. Ces partenariats assurent aux clients des produits de haute qualité à des prix compétitifs. En mettant l’accent sur ces marques, Jysk renforce aussi son image de fournisseur fiable et accessible.

Des prix attractifs

Similairement à Ikea, Jysk mise sur des prix attrayants pour séduire les acheteurs. Toutefois, contrairement à son concurrent, Jysk parvient à combiner cette politique tarifaire avec des magasins de taille plus réduite. Cela permet de diminuer les coûts opérationnels tout en maintenant des tarifs compétitifs sans compromettre la qualité des produits.

Les Perspectives d’Avenir

Expansion continue

L’expansion de Jysk ne semble pas prête de ralentir. Avec déjà 72 points de vente en France, l’entreprise prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins pour couvrir encore plus de territoires, notamment ceux où leur présence est encore faible. Cette croissance vise à consolider leur part de marché et attirer de nouveaux clients potentiels.

Adaptation aux tendances

Pour rester compétitif, Jysk surveille attentivement les tendances du marché en constante évolution. Que ce soit par le biais de produits plus écologiques ou de solutions de mobilier innovantes, l’entreprise s’efforce de répondre aux attentes changeantes des consommateurs. De plus, une attention particulière est accordée à l’amélioration de l’expérience client à la fois en magasin et via leur boutique en ligne.