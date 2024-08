“C’est le petit déjeuner parfait !” Cette confiture ne nécessite pas de cuisson et utilise 20x moins de sucre

La confiture est un incontournable des petits-déjeuners, mais sa teneur élevée en sucre peut dissuader certains amateurs. Découvrez comment préparer une délicieuse confiture maison sans cuisson et sans sucre ajouté, idéale pour préserver le goût naturel des fruits tout en réduisant l’apport en sucre.

Pourquoi opter pour une confiture sans cuisson ?

Les avantages nutritionnels

Les confitures industrielles contiennent souvent plus de sucre que de fruit, ainsi que divers additifs. En préparant votre propre confiture sans cuisson et sans sucre ajouté, vous profitez pleinement des bienfaits des fruits frais :

Conservation des nutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux

tels que les vitamines et les minéraux Absence d’additifs et de conservateurs artificiels

Facilité et rapidité

Réaliser une confiture sans cuisson est extrêmement simple et rapide. Il n’y a pas besoin de stérilisation ni de longues heures passées devant une casserole à surveiller la cuisson. Tout ce qu’il vous faut, ce sont quelques ingrédients faciles à trouver et un peu de temps pour la préparation.

Ingrédients pour une confiture sans cuisson réussie

Le choix des fruits

Les fruits constituent l’élément principal de votre confiture. Pour cette recette, utilisez des fruits congelés que vous laisserez décongeler naturellement. Si vous préférez les fruits frais, assurez-vous qu’ils soient bien mûrs pour obtenir une saveur optimale.

Les graines de chia : un ingrédient clé

Riches en fibres solubles, les graines de chia absorbent le liquide et forment un gel qui donnera à votre préparation une texture similaire à celle des confitures traditionnelles. Deux cuillères à soupe de ces petites graines suffisent pour épaissir votre mélange.

Le jus d’orange ou de citron

Pour ajouter une touche d’acidité et améliorer la conservation naturelle de la confiture, du jus d’orange ou de citron est recommandé. Utilisez le jus d’une moitié de ces agrumes pour parfaire votre mélange.

Étapes pour préparer votre confiture sans cuisson

Décongélation des fruits

Commencez par laisser décongeler 250 g de fruits congelés dans un grand bol. Ce processus peut se faire à température ambiante ou au réfrigérateur selon le temps dont vous disposez.

Mélange des ingrédients

Une fois les fruits décongelés, ajoutez deux cuillères à soupe de graines de chia et le jus de la moitié d’une orange ou d’un citron. Mélangez bien afin que les ingrédients soient uniformément répartis.

Repos et prise

Laissez reposer la préparation pendant plusieurs heures, idéalement toute une nuit, pour permettre aux graines de chia d’absorber le liquide et de créer la texture de confiture recherchée.

Personnalisation et astuces

Ajuster la douceur

Si vous préférez une confiture légèrement sucrée, vous pouvez incorporer une cuillère de miel ou du sirop d’agave à la préparation. Prenez soin de bien mélanger pour que le sucre naturel soit réparti de manière homogène.

Astuces de conservation

Votre confiture sans cuisson se conserve mieux au réfrigérateur, où elle restera fraîche pendant environ une semaine. Vous pouvez également la congeler en petites portions pour une utilisation ultérieure.

Idées de variétés de confitures sans cuisson

Fraises et basilic

Associez des fraises juteuses à quelques feuilles de basilic finement hachées pour une combinaison savoureuse et rafraîchissante.

Myrtilles et vanille

Ajoutez une pointe d’extrait de vanille à vos myrtilles pour une confiture gourmande et parfumée.

Framboises et menthe

Incorporez quelques feuilles de menthe fraîche à vos framboises pour une note herbacée et revitalisante.

En suivant ces conseils et en laissant libre cours à votre créativité, vous pourrez réaliser des confitures saines et délicieuses, sans cuisson ni sucre ajouté, pour sublimer vos petits-déjeuners et vos goûters.