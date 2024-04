Cet appareil est clairement celui qui consomme le plus d’énergie… Éteignez le et gagnez jusqu’à 600€

Nous sommes tous fatigués de voir nos factures d’électricité grimper en flèche. Et si le gouvernement ne fait pas grand-chose pour réduire la facture, nous pouvons la baisser chez nous avec un simple geste auquel nous ne pensons pas toujours. Il s’agit d’éteindre un appareil qui consomme discrètement toute votre électricité, et vous pourriez économiser jusqu’à 600 euros sur votre facture en le faisant.

L’ordinateur : source insoupçonnée de gaspillage d’énergie

Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est votre ordinateur qui se révèle être une source significative de consommation d’énergie. En effet, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou de bureau, son utilisation quotidienne peut peser lourd sur votre facture d’électricité. Laisser branché constamment l’écran et la tour de l’ordinateur pourrait vous coûter annuellement jusqu’à 600 euros. Alors, pensez à éteindre votre ordinateur lorsque vous ne vous en servez pas pour éviter les dépenses inutiles.

Pourquoi consomme-t-il autant d’énergie ?

Premièrement, il est crucial de souligner qu’un ordinateur consomme de l’énergie non seulement lorsqu’il est en fonction, mais aussi lorsqu’il est en veille. Cette consommation varie naturellement selon la puissance de votre machine, l’utilisation que vous en faites et les périphériques que vous y connectez. Toutefois, force est de constater que cet appareil devient de plus en plus gourmand en énergie.

Comment minimiser sa consommation d’énergie ?

Voici quelques conseils pour diminuer la consommation électrique de votre ordinateur :

Éteignez votre ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas,

Paramétrez une mise en veille automatique après quelques minutes d’inactivité,

Choisissez un économiseur d’écran noir,

Débranchez tous les périphériques inutilisés,

Optimisez les performances énergétiques de votre machine.

Passez au PC portable pour un meilleur rendement énergétique

Au-delà des réflexes simples à adopter, le choix de votre matériel informatique a aussi une incidence directe sur votre facture d’électricité. Les ordinateurs portables consomment généralement moins d’énergie que leurs homologues de bureau, grâce à leur batterie destinée à un usage autonome. N’hésitez donc pas à privilégier cette option si vous comptez réduire votre consommation d’énergie.

Quoi qu’il en soit, suivez ces recommandations :

N’utilisez pas systématiquement la batterie de votre ordinateur portable,

En cas de force majeure, chargez votre PC portable auprès d’une prise murale,

Optez pour des ordinateurs peu gourmands en énergie,

Maintenez vos logiciels et périphériques à jour pour diminuer leur impact sur la performance énergétique de votre machine.

En somme, il est temps de prendre conscience de l’impact de nos appareils électroniques sur notre facture d’électricité et, par extension, sur notre environnement. Réduire la consommation de votre ordinateur peut sembler être un geste anodin, mais les économies potentielles sont considérables. Alors, n’hésitez pas à adopter de bonnes pratiques et à sensibiliser votre entourage à cette cause importante.