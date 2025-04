Cette mesure du gouvernement pourrait vous faire perdre 10% de votre retraite

L’avantage fiscal accordé aux retraités depuis 1978 pourrait bientôt disparaître. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a évoqué cette possibilité lors d’un entretien accordé au Parisien le 19 avril 2025. Cette annonce suscite déjà de vives réactions parmi les organisations représentant les retraités et les partenaires sociaux.

L’abattement fiscal de 10% pour les retraités remis en question

Depuis près de cinq décennies, les retraités français bénéficient d’un abattement fiscal automatique de 10% sur leurs revenus. Ce dispositif permet de réduire significativement le montant imposable déclaré à l’administration fiscale. Initialement instauré en 1978, cet avantage visait à établir une forme d’équité entre les actifs et les retraités dans le système fiscal français.

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a récemment indiqué que cette mesure pourrait être reconsidérée. Lors de son entretien avec Le Parisien, elle a précisé que « les partenaires sociaux examinent l’ensemble des sujets » dans le cadre du conclave sur les retraites, y compris « les avantages pour les retraités ». Cette déclaration intervient dans un contexte où le gouvernement cherche activement des leviers pour réduire le déficit public.

La ministre a également exprimé son opinion personnelle sur la question : « On ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement ». Elle a ajouté que « ce n’est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais aussi les moyens dont vous disposez », suggérant une approche plus ciblée des avantages fiscaux.

Cette mesure représente environ 4,5 milliards d’euros annuels pour les finances publiques. Sa suppression s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à assainir les comptes de l’État, alors que le déficit public atteignait 5,8% du PIB en 2024.

Impact potentiel sur les revenus des seniors

Si cette réforme venait à être adoptée, les conséquences seraient importantes pour de nombreux retraités français. Selon les estimations de l’UNSA-Retraités, environ 8,4 millions de retraités, soit la moitié de cette population, seraient directement touchés par cette mesure. L’organisation syndicale souligne que « tous ne sont pas riches » parmi les personnes concernées.

La suppression de cet abattement entraînerait mécaniquement une hausse de l’impôt sur le revenu pour les retraités actuellement imposables. Leur revenu imposable augmenterait de 10%, ce qui se traduirait par une ponction fiscale supplémentaire. Plus préoccupant encore, certains retraités qui échappent aujourd’hui à l’impôt sur le revenu pourraient basculer dans la catégorie des contribuables imposables.

Cette perspective alimente les inquiétudes des associations de retraités, qui craignent un appauvrissement de cette population déjà fragilisée par l’inflation. Les représentants des seniors rappellent que le pouvoir d’achat des retraités a connu plusieurs érosions ces dernières années, notamment en raison de revalorisations des pensions jugées insuffisantes face à la hausse des prix.

L’UNSA-Retraités a clairement pris position pour le maintien de cette mesure. Le syndicat affirme que l’abattement fiscal n’a aucun lien avec la déduction pour frais professionnels dont bénéficient les actifs, contrairement à ce qu’affirment certains détracteurs du dispositif.

Des positions divergentes entre patronat et syndicats

Le débat sur cet avantage fiscal cristallise les oppositions entre différents acteurs économiques et sociaux. D’un côté, le patronat, représenté par Patrick Martin, président du Medef, qualifie cet abattement d' »aberrant » et de « contre-nature ». Selon lui, il est illogique qu’un retraité bénéficie d’une exonération fiscale censée couvrir des frais professionnels, alors même qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle.

Cette position est partagée par Gilbert Cette, président du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), qui s’est exprimé en faveur de la suppression de l’abattement en janvier dernier. Les partisans de cette réforme invoquent la nécessité de rationaliser les dépenses publiques et de mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une anomalie du système fiscal.

À l’opposé, les organisations syndicales défendent ardemment le maintien de cet avantage fiscal. Elles rejettent l’argument selon lequel l’abattement serait lié aux frais professionnels. Pour elles, il s’agit d’un élément structurel du système de retraite français qui contribue à préserver le niveau de vie des seniors après leur départ à la retraite.

Cette divergence de vues illustre les tensions qui entourent la réforme des retraites et, plus largement, la question du financement de la protection sociale en France. Le gouvernement, en quête d’économies substantielles pour le budget 2026, semble déterminé à visiter toutes les pistes, y compris celles qui touchent aux avantages historiquement accordés aux retraités.

Alors que les discussions se poursuivent entre les différentes parties prenantes, l’avenir de cet abattement fiscal demeure incertain. Sa suppression éventuelle constituerait un changement significatif dans la politique fiscale à l’égard des retraités, population dont le poids démographique et électoral reste considérable en France.