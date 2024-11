De préparateur à manager : mon incroyable ascension dans la logistique

La filière logistique offre de nombreuses opportunités d’évolution professionnelle, même pour ceux qui débutent sans diplôme. Le parcours de Bernard B. illustre parfaitement cette réalité. Parti d’un poste de préparateur de commandes, il a gravi les échelons jusqu’à devenir responsable d’équipe. Son histoire témoigne des possibilités d’ascension dans ce secteur dynamique et en constante croissance.

Le préparateur de commandes : un rôle clé dans la chaîne logistique

Le métier de préparateur de commandes constitue souvent la porte d’entrée idéale dans le monde de la logistique. Cette fonction, accessible sans diplôme spécifique, est devenue cruciale avec l’essor du e-commerce. Margaux Payeur, directrice de zone d’Adecco Onsite Logistique, souligne que ces professionnels sont un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement.

Les principales responsabilités d’un préparateur de commandes incluent :

La préparation des produits stockés dans les entrepôts

Le conditionnement des articles pour l’expédition

La vérification de la conformité des commandes

La gestion des stocks et des inventaires

L’explosion du commerce en ligne, accentuée par la crise du Covid-19, a considérablement intensifié l’activité au sein des plateformes logistiques. Cette évolution a créé une forte demande pour ce profil, notamment en période de pic d’activité comme la fin d’année. Selon l’enquête « Besoins en main-d’œuvre » de 2024 réalisée par France Travail, environ 10 000 recrutements de préparateurs de commandes sont prévus pour l’année en cours.

Un tremplin vers une carrière évolutive

L’expérience de Bernard B. montre que le poste de préparateur de commandes peut servir de tremplin vers des fonctions plus qualifiées. Au fil de sa carrière, il a travaillé dans divers secteurs tels que le textile, l’ameublement et l’agroalimentaire. Cette polyvalence lui a permis d’acquérir une expérience précieuse et variée.

En 2009, après huit années passées comme manutentionnaire et préparateur de commandes dans une biscuiterie, Bernard a saisi une opportunité d’évolution. Il a intégré une nouvelle plateforme logistique de l’industrie automobile étant magasinier cariste. Cette transition a été facilitée par son employeur qui a financé sa formation pour obtenir le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité), indispensable pour manipuler des engins comme les chariots élévateurs.

Voici un aperçu de l’évolution professionnelle de Bernard B. :

Poste Durée Compétences acquises Préparateur de commandes 8 ans Gestion des stocks, organisation, rigueur Magasinier cariste 3 ans Conduite d’engins, sécurité, formation des nouveaux Shift leader Poste actuel Management, communication, résolution de conflits

Formation continue : la clé de la progression

La formation continue joue un rôle primordial dans l’évolution de carrière au sein du secteur logistique. Bernard B. en est l’exemple parfait. Après trois ans d’expérience comme magasinier cariste, où il s’est distingué en accueillant et en formant les nouvelles recrues, il a exprimé son désir d’évoluer vers un poste d’encadrement.

Son employeur a répondu favorablement à cette aspiration en lui proposant une formation complète de plusieurs mois. Cette formation, alternant sessions en ligne et en présentiel, couvrait des domaines essentiels pour un futur manager :

Techniques de management Communication interpersonnelle Gestion et résolution de conflits Normes de sécurité en entrepôt Optimisation de la productivité

Cette formation a permis à Bernard d’accéder au poste de « shift leader », lui conférant la responsabilité de superviser les activités et la productivité de son équipe. Cette évolution professionnelle s’est accompagnée d’une progression salariale significative, passant de 1 820 euros bruts mensuels comme préparateur de commandes à 3 200 euros bruts dans ses nouvelles fonctions.

Perspectives d’avenir dans la logistique

Le secteur de la logistique continue d’offrir de belles opportunités d’emploi et d’évolution. Les nouveaux modes de consommation des Français, notamment l’essor du e-commerce, stimulent la croissance de cette filière. Cette dynamique crée une demande constante pour divers profils, des postes non qualifiés aux fonctions de cadre.

Bien que le recrutement de préparateurs de commandes soit considéré comme moins difficile que pour d’autres métiers (48% de recrutements jugés « difficiles » contre 57,4% tous métiers confondus), le secteur reste en quête permanente de talents. Les entreprises logistiques sont prêtes à former en interne leurs nouvelles recrues, offrant ainsi des perspectives d’évolution intéressantes.

Pour ceux qui, comme Bernard B., débutent leur carrière étant préparateur de commandes, les possibilités sont nombreuses. Avec de la détermination, une volonté d’apprendre et la saisie des opportunités de formation, il est tout à fait envisageable de progresser vers des postes à responsabilités. La logistique se présente ainsi comme un secteur où l’expérience sur le terrain et la formation continue peuvent ouvrir la voie à une carrière épanouissante et évolutive.