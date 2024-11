Impôts : ce changement du prélèvement à la source va vous surprendre en 2025

L’impôt sur le revenu en France connaîtra une évolution significative en 2025. Cette modification touchera particulièrement le prélèvement à la source, système en vigueur depuis 2019. L’objectif est d’adapter la fiscalité aux réalités économiques des couples, en prenant mieux en compte les revenus individuels de chaque membre.

Un nouveau calcul du prélèvement à la source pour les couples

Actuellement, les couples mariés ou pacsés sont soumis à un taux de prélèvement commun. Ce taux, appliqué aux salaires et pensions de retraite, est calculé sur la base des revenus totaux du foyer fiscal. Pourtant, à partir du 1er septembre 2025, ce système connaîtra une transformation majeure.

Le changement principal réside dans l’instauration d’un taux individualisé par défaut. Concrètement, chaque membre du couple se verra attribuer un taux de prélèvement calculé en fonction de ses revenus personnels. Cette évolution vise à mieux refléter les disparités salariales au sein des couples.

Vers une fiscalité plus équitable entre conjoints

La réforme du prélèvement à la source s’inscrit dans une volonté de réduire les inégalités économiques au sein des couples. Le système actuel, basé sur un taux unique, peut en effet favoriser le conjoint le mieux rémunéré, souvent au détriment de celui qui perçoit un salaire moins élevé.

Cette disparité a des répercussions particulières sur la situation des femmes. En effet, les statistiques montrent que dans de nombreux couples, ce sont elles qui ont généralement des revenus inférieurs. Le mécanisme de taux commun pouvait donc les pénaliser indirectement, en appliquant un taux de prélèvement plus élevé que celui correspondant à leurs revenus propres.

Avec l’instauration du taux individualisé par défaut, le système fiscal s’adaptera plus finement aux réalités économiques de chaque membre du couple. Cette évolution devrait permettre une imposition plus juste, sans désavantager le conjoint aux revenus les plus modestes.

Flexibilité et choix pour les contribuables

Bien que le taux individualisé devienne la norme, la réforme prévoit de maintenir une certaine flexibilité pour les couples. En effet, il sera toujours possible pour ceux qui le souhaitent de choisir un taux commun. Cette option permettra de s’adapter à diverses situations familiales et financières.

Les avantages de cette nouvelle approche sont multiples :

Une meilleure prise en compte des disparités de revenus

Une réduction potentielle des inégalités de genre face à l’impôt

Une adaptation plus fine aux situations individuelles

Le maintien d’une option de taux commun pour les couples le désirant

Cette réforme s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation du système fiscal français. Elle vise à l’adapter aux évolutions sociétales et aux nouvelles configurations familiales, tout en préservant le principe de l’imposition commune pour les couples qui y sont attachés.

Impact et mise en œuvre de la réforme

La mise en place de cette modification majeure du prélèvement à la source nécessitera une préparation importante, tant du côté de l’administration fiscale que des contribuables. L’année 2024 sera cruciale pour informer et préparer les foyers fiscaux à ce changement.

Les étapes clés de la mise en œuvre seront probablement les suivantes :

Campagne d’information auprès des contribuables Adaptation des systèmes informatiques de l’administration fiscale Formation des agents des impôts aux nouvelles modalités Mise à jour des interfaces de déclaration en ligne Période de transition pour permettre aux couples de choisir leur option

Cette réforme ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu comme telles. Elle concerne uniquement la manière dont le prélèvement est effectué au cours de l’année. Le montant total de l’impôt dû par le foyer fiscal restera déterminé selon les mêmes principes qu’actuellement.

En définitive, cette évolution du prélèvement à la source marque une étape importante dans l’adaptation du système fiscal français aux réalités économiques et sociales contemporaines. Elle témoigne d’une volonté de rendre l’imposition plus équitable au sein des couples, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à la diversité des situations familiales.