Cet appareil dévore votre argent même éteint ! Voici comment économiser 178,50€ par an

La consommation d’énergie fantôme est un phénomène souvent méconnu qui peut avoir un impact significatif sur votre facture d’électricité. Certains appareils électroménagers, même lorsqu’ils semblent éteints, continuent de consommer de l’énergie en mode veille. Parmi ces appareils énergivores, un en particulier se démarque par sa consommation excessive, même lorsqu’il n’est pas en fonctionnement.

L’appareil qui grève votre budget énergétique

Au cœur de nombreux foyers, un appareil en particulier a pour particularité sa consommation électrique importante, y compris lorsqu’il est en veille. Il s’agit de la télévision connectée, également appelée Smart TV. Ces écrans intelligents, de plus en plus présents dans les salons, offrent une multitude de fonctionnalités attrayantes, mais cachent un coût énergétique non négligeable.

Selon les données de l’ARCOM, plus de la moitié des foyers français équipés d’un téléviseur possédaient une Smart TV fin 2023. Cette popularité croissante s’explique par les nombreux avantages qu’offrent ces appareils :

Accès direct aux plateformes de streaming

Connexion avec d’autres appareils domestiques

Commandes vocales intégrées

Mises à jour automatiques des fonctionnalités

Par contre, ces fonctionnalités avancées ont un revers : une consommation électrique accrue, même lorsque l’appareil est supposé être éteint. Donc, pour maintenir ses fonctions connectées et effectuer des mises à jour, la Smart TV reste en permanence liée au réseau Wi-Fi, consommant entre 5 et 10 watts par heure en mode veille.

Impact financier de la consommation fantôme

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mis en lumière l’ampleur de ce phénomène. Les consommations fantômes peuvent représenter jusqu’à 15% de la facture électrique annuelle d’un ménage. Cette proportion est loin d’être négligeable, surtout dans un contexte où les prix de l’énergie sont en hausse constante.

Stratégies pour réduire la consommation fantôme

Face à ce constat, il est primordial d’adopter des habitudes plus économes en énergie. Voici quelques astuces efficaces pour limiter la consommation de votre Smart TV et d’autres appareils en veille :

Désactivez la veille connectée : Certains modèles de Smart TV permettent de couper la connexion Wi-Fi en veille via les paramètres. Utilisez une prise avec interrupteur : Branchez votre téléviseur sur une prise dotée d’un interrupteur pour couper complètement l’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé. Programmez les mises à jour : Réduisez la fréquence des mises à jour ou programmez-les uniquement lorsque la TV est allumée. Désactivez les fonctions inutiles : Les commandes vocales, par exemple, peuvent être désactivées pour économiser de l’énergie. Investissez dans des multiprises intelligentes : Ces dispositifs permettent de couper l’alimentation de plusieurs appareils simultanément.

En appliquant ces méthodes, vous pouvez réduire considérablement la consommation fantôme de votre Smart TV et d’autres appareils électroniques. N’oubliez pas que chaque watt économisé compte dans la lutte contre le gaspillage énergétique.

Vers une consommation électrique plus responsable

La prise de conscience de l’impact des appareils énergivores sur notre consommation électrique est essentielle. Au-delà de la Smart TV, de nombreux autres équipements contribuent à la consommation fantôme : box internet, chargeurs de smartphones, ordinateurs en veille, etc. Thomas Edison, pionnier de l’électricité, n’aurait probablement pas imaginé que ses inventions poseraient un jour des défis en termes d’efficacité énergétique.

Pour adopter une approche plus globale, voici quelques recommandations supplémentaires :

Effectuez un audit énergétique de votre domicile pour identifier les principaux postes de consommation

Optez pour des appareils éco-labellisés lors de vos prochains achats

Sensibilisez votre entourage à l’importance de débrancher les appareils non utilisés

Suivez régulièrement votre consommation électrique pour mesurer l’impact de vos efforts

En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous contribuerez non seulement à réduire votre facture d’électricité, mais aussi à diminuer votre empreinte carbone. N’oubliez pas que chaque geste compte, et que la somme de petites actions peut avoir un impact significatif à l’échelle collective.