Le succès grandissant des marketplaces locales : une aubaine pour les commerces de proximité

De plus en plus soucieux de ce qu'ils mettent dans leur assiette et portent sur le dos, les Français sont de plus en plus désireux de consommer localement. Pour satisfaire ce besoin, ils peuvent compter sur la croissance des marketplaces locales. Dans ce type de marketplace :

Les vendeurs sont des commerçants d'une zone géographique spécifique

Les acheteurs sont des consommateurs situés à proximité de cette zone

L'opérateur de la marketplace peut être une collectivité locale, une association de commerçants ou un tiers privé.

La vente en ligne, en direct et click-and-collect … Différentes méthodes de livraison peuvent être proposées grâce à la proximité.

Marketplace locale : un succès en pleine expansion

Selon une étude Ipsos récente réalisée pour « Bienvenue á la Ferme », 28% des Français souhaitent soutenir l'économie et l'emploi là où ils vivent. Désireux de soutenir les producteurs locaux, les consommateurs voient la croissance des marketplaces locales d'un très bon œil. Si les marketplaces locales rencontrent un tel succès, c'est parce qu'elles répondent non seulement aux aspirations des consommateurs, mais contribuent également à redynamiser les centres-villes trop longtemps délaissés.

Avantages d'une marketplace locale :

Renforcer le dynamisme d'une ville et soutenir l'économie locale

Offrir des produits de meilleure qualité aux consommateurs, notamment grâce à des aliments plus frais

Niveler les chances pour les petits détaillants face aux grandes chaînes de distribution, la situation géographique étant le seul critère qui compte sur la marketplace

Favoriser la fidélisation des clients en les habituant à consommer localement

Exemples de marketplaces locales :

Marketplaces locales ancrées dans un territoire :

Soutenues par une collectivité ou association de commerçants, ces marketplaces se concentrent sur un territoire bien défini. Créée par Les Vitrines de Roanne (une association de commerçants) suite à une demande de CCI (Chambre de commerce), cette marketplace dans l'Aude rassemble tous les artisans, commerçants et entreprises de la ville.

Marketplaces locales axées sur les produits alimentaires à l'échelle nationale :

Couvrant tout ou partie du territoire français, ces marketplaces ont pour but de promouvoir l'achat de produits alimentaires locaux. Créée par une entreprise sociale, cette marketplace locale, combinée à un réseau physique de 1500 points de vente en France et en Europe, vise à soutenir les agriculteurs locaux en facilitant la connexion avec les acheteurs.

Marketplaces locales spécialisées :

Ici, l'accent est mis exclusivement sur un type de produit spécifique à l'échelle nationale. On peut citer par exemple Les Grappes qui permet l'achat direct de vin auprès des vignerons ; Bons Chocolatiers, une marketplace spécialisée dans la vente de chocolats artisanaux ; Adopte un brasseur, qui propose des bières artisanales brassées localement via des circuits courts ; et Okadran pour l'achat de viande en provenance des fermes.

Marketplaces locales généralistes :

Des plateformes telles que J'achète en local, Au coin de ma rue, Achat.ville.com, Cocote, Click and Shop, Ma ville mon shopping, Ollca, Mon petit e-commerce… regroupent différentes micro-marketplaces par territoire ou proposent une large gamme de produits. Ces partenariats sont essentiels pour mettre en valeur chaque aspect de notre région.

Vendre ses produits locaux sur une marketplace

Pour les commerçants et producteurs locaux, vendre leurs produits sur une marketplace locale présente de nombreux avantages :

Accroître la visibilité de leurs offres et développer leur clientèle au niveau local

Bénéficier d'un soutien technologique et logistique pour faciliter le processus de vente

Se démarquer de la concurrence grâce à la valorisation de leur savoir-faire et de leurs produits locaux

Ainsi, les marketplaces locales contribuent à créer des emplois et à dynamiser le tissu économique local, tout en offrant aux consommateurs des produits de qualité et respectueux de l'environnement.