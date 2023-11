Les avantages d’utiliser un coffre-fort numérique pour sécuriser ses documents

Dans l'ère du numérique, la gestion des documents devient de plus en plus complexe et les risques associés à la perte, le vol ou la détérioration de ces documents s'accroissent. Pour palier à ces problèmes, il existe une solution innovante : le coffre-fort numérique. Cet outil permet de stocker en ligne vos documents importants tout en assurant leur sécurité et leur confidentialité.

Principales fonctionnalités d'un coffre-fort numérique

Un coffre-fort numérique tel que eDocPerso, Digiposte, MyPeopleDoc, CecurCrypt ou Pagga Pay Slip offre plusieurs services pour vous faciliter la vie au quotidien :

Conservation des documents numériques : garder tous vos documents personnels et professionnels dans un espace de stockage en ligne.

Distribution automatisée des documents RH : mettre à disposition facilement les fiches de paie et autres documents administratifs aux employés en connectant votre coffre-fort numérique à votre système d'information.

Dématérialisation et centralisation de vos fichiers : numériser chaque document en prenant une photo avec l'appareil photo de votre smartphone par exemple, pour pouvoir les retrouver facilement sur une seule interface disponible sur tous les supports.

Gestion simplifiée des procédures administratives : archiver, classer, sauvegarder et partager tout contrat ou document confidentiel sous format électronique.

: archiver, classer, sauvegarder et partager tout contrat ou document confidentiel sous format électronique. Certaines solutions de coffre-fort numérique comme eDocPerso offrent un accès gratuit avec un espace de stockage sécurisé de 10 Go, idéal pour préserver les documents personnels.

Des versions payantes telles que MyPeopleDoc, Digiposte, Pagga Pay Slip ou CecurCrypt sont également proposées pour bénéficier des fonctionnalités avancées et dans le cadre d'une utilisation professionnelle, par exemple pour les services ressources humaines.

Les avantages du coffre-fort numérique pour les entreprises

Le recours à un coffre-fort numérique est particulièrement adapté aux micro-entreprises et aux PME, car il leur permet de simplifier leurs procédures administratives tout en garantissant la sécurité de leurs documents électroniques. Les principales raisons pour lesquelles une entreprise devrait se tourner vers ce type de solution sont :

1. La facilité d'accès aux fichiers importants : chaque collaborateur peut consulter les documents dont il a besoin pour travailler efficacement sans perdre de temps à chercher dans des classeurs papier.

2. Le partage sécurisé des données : vous avez la certitude que vos données confidentielles ne seront pas divulguées à d'autres personnes sans votre autorisation, et cela même si vous travaillez à distance.

3. L'économie sur les frais liés aux supports physiques : plus besoin d'investir dans du matériel de stockage (papier, classeurs, armoires) ni de payer des frais postaux pour envoyer des documents à vos employés.

4. L'optimisation de la gestion des ressources humaines : simplification du processus de distribution des fiches de paie et facilitation du suivi des différents documents liés à l'embauche, aux formations ou aux évaluations annuelles.

Pourquoi choisir un coffre-fort numérique pour gérer ses documents personnels ?

Outre les bénéfices cités précédemment pour les entreprises, le coffre-fort numérique est également utile pour la gestion des documents personnels (factures, contrats, relevés bancaires, etc.). Leur protection et leur organisation sont ainsi assurées grâce à cet outil en ligne. Parmi les raisons qui pourraient vous inciter à utiliser un coffre-fort numérique, on peut citer :

La sauvegarde automatique : vous n'aurez plus jamais à craindre de perdre vos papiers importants lors d'un déménagement, d'une inondation ou d'un incendie.

L'accès simplifié à vos documents : retrouvez rapidement vos justificatifs ou preuves d'achat grâce à un classement intelligent et une interface disponible sur tous types de supports.

La sécurité renforcée de vos données : les informations contenues dans votre coffre-fort numérique sont protégées par des mesures de chiffrement et de sécurisation renforcées.

En conclusion, opter pour un coffre-fort numérique représente un choix judicieux pour toutes les personnes souhaitant sécuriser leurs documents, qu'il s'agisse de professionnels ou d'individus. S'appuyant sur des solutions innovantes et performantes comme eDocPerso, Digiposte, MyPeopleDoc ou CecurCrypt, le coffre-fort numérique garantit la pérennité et l'intégrité de vos données à travers ses principales fonctionnalités (conservation des documents numériques, distribution automatisée des documents RH, dématérialisation et centralisation des fichiers et gestion simplifiée des procédures administratives).