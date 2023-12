Les trois familles principales de métiers dans les Ressources Humaines

Embarquez dans une exploration méticuleuse des écosystèmes professionnels qui pilotent le cœur vivant d’une entreprise : ses ressources humaines. De l’art du recrutement à la finesse de la gestion des talents, découvrez les rouages et les expertises qui façonnent les piliers humains des organisations modernes.

Dans le domaine des ressources humaines (RH), il existe une grande diversité de métiers et de compétences. Pour mieux comprendre cette variété, on peut regrouper ces métiers en différentes familles. Dans cet article, nous aborderons les trois familles principales de métiers RH :

Le recrutement et l'acquisition de talents La gestion et le développement des compétences Les relations sociales et la qualité de vie au travail

Chacune de ces familles englobe plusieurs métiers et responsabilités spécifiques, démontrant ainsi l'étendue et la complexité du secteur RH.

Famille 1 : Le recrutement et l'acquisition de talents

Le recrutement est au cœur de la fonction RH, puisqu'il s'agit de trouver et d'attirer les meilleurs candidats pour répondre aux besoins de l'entreprise. Cette famille de métiers comporte notamment :

Le chargé de recrutement

Le responsable du recrutement

Le chasseur de têtes

Le consultant en recrutement

Le chargé de recrutement

Ce professionnel gère le processus de recrutement depuis la définition du besoin jusqu'à l'intégration du nouveau collaborateur. Il rédige les offres d'emploi, sélectionne les CV, mène les entretiens et participe à l'évaluation des candidats.

Le responsable du recrutement

Il supervise l'ensemble des activités de recrutement de l'entreprise et définit la stratégie en matière de sourcing et d'acquisition de talents. Il collabore également avec les autres services pour identifier les besoins en compétences et en ressources humaines.

Le chasseur de têtes

Aussi appelé « headhunter », ce professionnel est spécialisé dans la recherche de profils rares ou de haut niveau. Il utilise généralement son réseau professionnel et les réseaux sociaux pour identifier et approcher directement les candidats potentiels.

Le consultant en recrutement

Travaillant pour des cabinets de conseil, ce professionnel prend en charge le recrutement pour le compte de plusieurs entreprises clientes. Il apporte un soutien externalisé aux entreprises qui souhaitent décharger leur équipe RH de certains aspects du recrutement.

Famille 2 : La gestion et le développement des compétences

Une fois les collaborateurs en place, les métiers RH se concentrent sur la gestion et le développement de leurs compétences. Cette famille regroupe notamment :

Le gestionnaire de carrière

Le responsable formation

L'administrateur des Ressources Humaines

Le responsable développement RH

Le gestionnaire de carrière

Ce professionnel accompagne les collaborateurs dans l'évolution de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise. Il contribue à la mobilité interne et identifie les opportunités de formation pour maintenir la compétitivité des salariés.

Le responsable formation

Il élabore le plan de formation de l'entreprise, en fonction des besoins en compétences identifiés. Son rôle est de veiller à ce que chaque collaborateur dispose des connaissances et du niveau d'expertise nécessaires pour occuper son poste de manière optimale.

L'administrateur des Ressources Humaines

Il gère toute la partie administrative de la gestion du personnel : contrats de travail, congés payés, arrêts maladie, déclarations sociales, etc. Ce métier requiert une grande rigueur et une bonne connaissance de la législation en vigueur.

Le responsable développement RH

Il travaille sur la mise en place de politiques RH innovantes visant à améliorer la performance et l'engagement des collaborateurs. Par exemple, il peut développer des programmes de mentoring, des parcours d'intégration ou encore des plans de rétention des talents.

Famille 3 : Les relations sociales et la qualité de vie au travail

Enfin, les métiers RH jouent un rôle essentiel dans le bien-être des salariés et les relations entre les différentes parties prenantes de l'organisation. Cette dernière famille inclut :

Le responsable des relations sociales

Le juriste d'entreprise

Le responsable QVT (Qualité de Vie au Travail)

Le médiateur en entreprise

Le responsable des relations sociales

Il est en charge du dialogue social avec les représentants du personnel et les syndicats. Il participe à la négociation des accords collectifs et peut également être sollicité pour prévenir ou gérer les conflits internes.

Le juriste d'entreprise

Spécialisé en droit du travail, ce professionnel assure la conformité légale des pratiques RH de l'entreprise. Il propose des analyses juridiques et des conseils afin de minimiser les risques et d'optimiser le respect des règles en matière de travail.

Le responsable QVT (Qualité de Vie au Travail)

Son objectif est de promouvoir et mettre en place des actions visant à améliorer la qualité de vie et la santé des salariés au sein de l'entreprise. Cela passe par exemple par l'aménagement des espaces de travail, la sensibilisation aux risques professionnels ou encore la mise en place de services destinés au bien-être des employés.

Le médiateur en entreprise

Il intervient en cas de conflits entre salariés ou entre équipes pour résoudre les différends et tenter de rapprocher les partie en désaccord. Sa neutralité et son écoute active lui permettent de faciliter le dialogue et la résolution de problèmes interpersonnels.

En somme, les métiers RH couvrent un large éventail de compétences et de responsabilités, indispensables au bon fonctionnement et à la réussite d'une organisation. Ces trois familles principales de métiers permettent de mieux appréhender l'étendue et la diversité des savoir-faire dans ce secteur essentiel qu'est celui des ressources humaines.

