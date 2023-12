Vous êtes à Epitech ? voici les débouchés pros qui vous attendent

**Votre avenir professionnel, révélé.** Découvrez les chemins de carrière captivants qui s’ouvrent à vous après Epitech et comment les compétences que vous y acquérez deviennent des clés ouvrant les portes des entreprises les plus innovantes.

L'école d'ingénierie Epitech est l'une des formations les plus prisées dans le domaine de l'informatique en France. Les étudiants qui y suivent leur cursus se voient offrir une multitude d'opportunités professionnelles pour débuter leur carrière dans ce secteur dynamique et en constante évolution.

Au fil de cette analyse sur les métiers que l'on pourra exercer à la fin d'Epitech, nous mettrons en lumière les compétences acquises au cours du programme ainsi que les différentes options de carrières disponibles à l'issue de la formation.

Compétences développées au sein d'Epitech

Tout au long de leur parcours à l'école Epitech, les élèves développent un large éventail de compétences techniques et non-techniques qui sont très recherchées par les entreprises. Parmi ces compétences, on peut distinguer :

Maîtrise des langages de programmation tels que Java, Python, C++, HTML/CSS, JavaScript et bien d'autres encore selon le parcours choisi

tels que Java, Python, C++, HTML/CSS, JavaScript et bien d'autres encore selon le parcours choisi Connaissance des systèmes d'exploitation (Linux, Windows, MacOS), ainsi que sur les différents outils et logiciels utilisés couramment en informatique

(Linux, Windows, MacOS), ainsi que sur les différents outils et logiciels utilisés couramment en informatique Compréhension approfondie des dispositifs réseaux et de sécurité , avec une aptitude à gérer et sécuriser les infrastructures informatiques

, avec une aptitude à gérer et sécuriser les infrastructures informatiques Capacité à résoudre des problèmes complexes en utilisant des approches analytiques, systématiques et créatives pour développer et optimiser des logiciels et applications

en utilisant des approches analytiques, systématiques et créatives pour développer et optimiser des logiciels et applications Gestion de projet informatique et management d'équipe, avec une forte sensibilité au travail collaboratif et la capacité à prendre en charge la gestion des ressources humaines et financières d'un projet

Découvrez les profils variés issus d'Epitech

Grâce à ces compétences acquises lors de leur formation, les diplômés d'Epitech peuvent prétendre à un large choix de carrières dans le secteur de l'informatique. Voici quelques exemples de métiers accessibles :

Développeur / Ingénieur(e) en développement logiciel

Les développeurs sont responsables de la création, du développement, de la modification et de la maintenance des logiciels. Ils travaillent généralement au sein d'équipes pluridisciplinaires et collaborent étroitement avec d'autres professionnels tels que les chefs de projet et les designers.

Architecte logiciel

L'architecte logiciel est chargé de concevoir et définir l'architecture technique d'une application ou d'un système informatique. Il doit élaborer les plans de construction, déterminer les technologies appropriées et fournir des directives aux développeurs pour la mise en œuvre de l'architecture. Cette fonction requiert une vision globale du projet et une capacité à anticiper les contraintes techniques et d'interopérabilité.

Administrateur(trice) systèmes et réseaux

Ce métier consiste à installer, gérer, sécuriser et optimiser les infrastructures réseaux et systèmes dans un environnement informatique. L'administrateur(trice) doit également veiller à assurer la continuité du service, en diagnostiquant et en résolvant les problèmes qui pourraient survenir.

Analyse de données / Data Analyst

Le Data Analyst est responsable de l'extraction, du traitement et de l'analyse des données pour répondre à des besoins spécifiques dans divers domaines comme le marketing, la vente, la finance ou encore la logistique. Il doit être capable d'interpréter les données de manière critique, de synthétiser l'information et de fournir des recommandations basées sur ses analyses.

Les secteurs d'activité des diplômés d'Epitech

Outre les multiples métiers accessibles, les diplômés d'Epitech peuvent aussi travailler au sein de différents secteurs d'activité :

Start-ups et entreprises innovantes : Les jeunes entrepreneurs issus d'Epitech sont nombreux à créer leur propre entreprise et à développer des projets innovants.

Les jeunes entrepreneurs issus d'Epitech sont nombreux à créer leur propre entreprise et à développer des projets innovants. Industrie du numérique : Éditeurs de logiciels, SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique), ESN (Entreprises de Service du Numérique) sont autant de structures où les compétences des diplômés d'Epitech sont recherchées.

Éditeurs de logiciels, SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique), ESN (Entreprises de Service du Numérique) sont autant de structures où les compétences des diplômés d'Epitech sont recherchées. Grands groupes : Les anciens élèves d'Epitech évoluent aussi bien au sein de grandes entreprises françaises, qu'internationales.

Les anciens élèves d'Epitech évoluent aussi bien au sein de grandes entreprises françaises, qu'internationales. Secteur public : Enfin, on retrouve également des diplômés d'Epitech au sein d'administrations publiques et d'organismes à but non lucratif qui ont besoin d'experts pour gérer et optimiser leurs infrastructures informatiques

En définitive, le parcours d'un étudiant d'Epitech est jalonné de nombreux apprentissages techniques et humains. Cette formation solide et polyvalente ouvre ainsi un large éventail de possibilités professionnelles aux diplômés, leur permettant de construire une carrière passionnante et épanouissante dans le secteur de l'informatique.

