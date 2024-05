L’importance d’une activité de team building pour renforcer la cohésion des équipes en entreprise

La COVID-19 a considérablement chamboulé nos habitudes, notamment d’un point de vue professionnel. Effectivement, dans le monde entrepreneurial, de plus en plus d’employés télétravaillent. Bien que cela soit perçu comme étant un avantage pour certains, force est de constater que cette méthode de travail présente des défis, particulièrement en ce qui concerne la cohésion des équipes. Dans cet article, nous allons étudier ensemble le rôle des activités de team building pour les personnes qui sont en télétravail. Nous verrons ensuite quels sont les impacts sur les performances de vos équipes. Enfin, nous terminerons en mettant en lumière les erreurs à éviter au moment de l’organisation d’un team building.

Le rôle des activités de team building dans le télétravail

Comme nous venons de le souligner en préambule, le fait que les entreprises aient de plus en plus adopté le mode du télétravail, a apporté son lot de questionnement. Cela spécialement en ce qui concerne l’esprit d’équipe et la cohésion. Dans un tel contexte, les activités de team building ont fait leur apparition et elles sont une solution qui permet de resserrer les liens. En effet, chaque membre d’une équipe, par ce biais, peut voir une réelle opportunité de resserrer les liens avec leurs différents collègues. Si vous n’êtes pas coutumier du fait, vous ne savez probablement pas que les activités de team building dans un environnement virtuel permettent de recréer un sentiment d’appartenance en entreprise en encourageant des interactions ludiques. Ce type de solution vise à mieux comprendre et à mieux collaborer même lorsqu’on travaille à distance.

L’impact des activités de team building sur la performance de l’équipe

Comme évoqué, les activités virtuelles de team building sont particulièrement ludiques et elles ont un impact intéressant sur la performance de vos équipes et de chaque individu. Le fait est qu’une équipe se sentira plus soudée et plus engagée par la suite. Mais lorsqu’on participe à une activité de team building alors qu’on travaille à distance, les bienfaits sont encore plus nombreux :

une cohésion renforcée ;

une meilleure synergie ;

plus de motivation ;

la stimulation de la créativité ;

la facilité de résoudre des conflits.

Bien que le dernier point puisse paraître un brin farfelu, il est à noter qu’il arrive parfois que des tensions naissent entre les équipes même lorsqu’on travaille à distance.

Les erreurs à éviter lors de l’organisation d’un team building

Par ailleurs, même si les activités de team building sont en bénéfique pour le sentiment d’appartenance de vos employés qui télétravaillent, il arrive de temps en temps que des erreurs soient commises. Afin de ne pas tomber dans ce genre de piège, nous vous conseillons d’opter pour des activités inclusives et adaptées à la diversité culturelle de vos employés. De même, il est important que les objectifs soient clairs et que vous les communiquiez à l’ensemble des participants. Enfin, il convient de choisir des activités qui s’adaptent parfaitement au format interactif. N’hésitez pas à faire appel aux professionnels du team building afin de vous faire accompagner dans votre projet, pour que ce dernier porte ses fruits.