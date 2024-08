Linky : Enedis met en garde les Français et appelle à la prudence après des fraudes au compteur détectées

La fraude liée aux compteurs Linky est de plus en plus fréquente. Enedis avertit la population des risques encourus et fournit des conseils pour éviter ces arnaques. Cet article examine les méthodes employées par les fraudeurs et propose des mesures préventives pour protéger votre santé, votre sécurité et vos finances.

Comprendre la fraude au compteur Linky

Les techniques utilisées par les fraudeurs

Les fraudeurs se font passer pour des employés d’Enedis pour effectuer des modifications illégales et dangereuses sur les panneaux électriques et les compteurs Linky. Leurs objectifs sont souvent de réduire artificiellement la consommation d’électricité déclarée.

Les conséquences légales et financières

Participer à ces fraudes peut entraîner de graves répercussions. Les contrevenants, y compris ceux qui sollicitent ces services, risquent une amende pouvant atteindre un million d’euros ainsi qu’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans pour les délits de fraude organisée.

Cas récents de fraudes

Affaire de décembre 2023

En décembre 2023, deux individus ont été condamnés pour avoir modifié illégalement des panneaux électriques. Le principal accusé a reçu une peine de prison de deux ans avec la moitié suspendue et une amende de 25 000 euros, dont 12 000 euros avec sursis.

Comment reconnaître et éviter une fraude

Indicateurs d’une possible fraude

Visites non programmées d’individus prétendant être des employés d’Enedis .

. Offres paraissant trop belles pour être vraies concernant la réduction de votre consommation d’électricité .

. Manque de preuves officielles d’identification ou de mandat de service.

Prévenir les escroqueries

Pour vous protéger de toute fraude potentielle :

Vérifiez toujours l’identification des personnes se présentant comme des employés d’Enedis. Contactez directement Enedis via le numéro officiel fourni (09 70 83 19 70) pour confirmer toute intervention. Ne permettez aucune modification de votre installation électrique sans la certification appropriée.

Que faire en cas de soupçon de fraude ?

Signaler immédiatement la suspicion

Si vous suspectez une fraude ou avez des inquiétudes, contactez immédiatement Enedis ou signalez l’incident à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Conserver des preuves

Gardez toutes les preuves possibles notamment : documents, courriels, noms et contacts des personnes impliquées. Cela facilitera les enquêtes et aidera à appréhender les responsables.