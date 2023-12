Métiers d’avenir : Les 10 professions étonnantes à fort potentiel pour 2024

Rejoignez l’avant-garde du monde professionnel en explorant ces carrières singulières qui esquissent déjà les contours de notre futur économique et social. Ne ratez pas l’occasion de connaître ces métiers qui promettent non seulement une évolution de vos horizons de carrière, mais aussi une contribution positive à l’évolution de notre société.

À l'aube de l'année 2024, il est primordial de se projeter et d'analyser les tendances du marché du travail. Certains métiers, encore peu connus ou en pleine mutation, connaissent une croissance rapide et offrent des perspectives intéressantes en termes d'emploi et de rémunération. Passons en revue ces 10 métiers étonnants qui présentent un potentiel élevé d'opportunités pour les années à venir.

1. Cyberpsychologue

La cyberpsychologie est une discipline encore méconnue qui étudie les interactions entre l'être humain et les technologies numériques. Le cyberpsychologue intervient notamment dans la prévention et le traitement des addictions aux jeux vidéo, réseaux sociaux ou autres types de comportements excessifs liés aux nouvelles technologies. Ce métier connaît déjà une forte demande et devrait poursuivre son essor avec l'évolution constante du numérique.

2. Urban Farmer

Le développement durable et l'autonomie alimentaire sont au coeur des préoccupations actuelles. L'Urban Farmer est un professionnel qui cultive fruits et légumes en milieu urbain, sur des toits, des balcons ou encore des murs végétaux. Il participe ainsi à la création de véritables jardins comestibles en ville, permettant de valoriser les espaces disponibles tout en favorisant la production locale et responsable.

Ce métier requiert :

Des connaissances en agriculture urbaine et permaculture

Des compétences en gestion de projets

Un sens aigu de l'écologie et du développement durable

3. Ingénieur biomimétisme

Le biomimétisme consiste à s'inspirer des solutions développées par la nature pour résoudre des problèmes techniques, scientifiques ou architecturaux. L'ingénieur biomimétisme travaille en collaboration avec d'autres experts (biologistes, ingénieurs, designers) pour mettre au point des technologies innovantes et respectueuses de l'environnement. Un secteur en plein essor !

4. Data broker

Les données sont devenues un enjeu crucial pour les entreprises. Le data broker est un négociant qui achète puis vend des informations précieuses aux sociétés intéressées. Il travaille généralement pour son propre compte, mais peut aussi être salarié. Ce métier nécessite une maîtrise approfondie de la collecte, de l'analyse et de la valorisation des données personnelles et professionnelles.

5. Conseiller en économie circulaire

L'économie circulaire vise à réduire notre empreinte écologique grâce à une meilleure gestion des ressources naturelles et humaines. Les entreprises cherchent désormais des professionnels capables de les accompagner dans ce virage écologique. Ainsi, le conseiller en économie circulaire intervient auprès d'acteurs publics et privés pour leur proposer des solutions innovantes et performantes en matière de développement durable.

6. Créateur de contenu spatial

Alors que l'espace s'ouvre de plus en plus à l'exploitation commerciale, le tourisme spatial devient une réalité. En réponse à cette nouvelle demande, nous assisterons sans doute à l'émergence du métier de créateur de contenu spatial : production de films, d'applications ou encore de jeux vidéo reposant sur la conquête spatiale et le voyage intersidéral. Un domaine prometteur pour les passionnés de science-fiction !

7. Personal shopper virtuel

Avec la démocratisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes complexes, le personal shopper virtuel va au-delà des simples suggestions d'achat. Ce professionnel accompagne désormais ses clients dans leurs choix vestimentaires en fonction de leurs goûts, de leur morphologie et même de leur état d'esprit. Le challenge ? Humaniser toujours plus ces technologies pour proposer un service toujours plus personnalisé.

8. Généalogiste judiciaire

Dans le secteur juridique, le généalogiste est spécialisé dans la recherche d'héritiers suite à la succession d'un défunt dont il faut retracer la descendance ou les légataires universels. Ce métier nécessite des compétences en histoire familiale mais aussi en droit. Le généalogiste judiciaire représente donc une véritable profession à part entière pour les passionnés de généalogie et de recherche.

9. Éthicien de l'intelligence artificielle

Le développement croissant de l'intelligence artificielle soulève de nombreuses questions éthiques. Les entreprises ont besoin d'experts capables d'évaluer et d'anticiper ces enjeux afin d'orienter leurs décisions. L'éthicien de l'intelligence artificielle est alors chargé d'établir des recommandations pour un usage responsable et équilibré de ces technologies de pointe.

10. Spécialiste en économie du partage

L'économie du partage ou « sharing economy » est un système économique basé sur le prêt, la location ou l'échange de bien et services entre particuliers. Ce modèle connaît un succès grandissant avec la montée en puissance des plateformes dédiées. Le spécialiste en économie du partage a pour mission d'aider les entreprises à s'adapter à ce nouveau modèle économique, en intégrant notamment les notions de confiance, de responsabilité et de transparence.

