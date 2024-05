Plantez ces 3 plantes dès maintenant et dites au revoir aux moustiques cet été

L’été apporte son lot de plaisirs mais aussi de petits désagréments, comme l’invasion des moustiques. Pour combiner détente et protection sur votre terrasse, certains végétaux se révèlent être vos meilleurs alliés. Découvrez comment le géranium, le basilic et le tabac ornemental peuvent transformer votre espace extérieur en un refuge paisible contre ces insectes indésirables.

Le géranium, une barrière naturelle efficace

Connu pour ses belles fleurs, le géranium est également un répulsif naturel contre les moustiques grâce au citronellol, un composé chimique qu’il sécrète. Cette substance, aux relents similaires à la citronnelle, est très peu appréciée par les moustiques. De plus, ce type de plante supporte bien la sécheresse, ce qui en fait un choix idéal pour les climats chauds et les terrasses ensoleillées.

Basilic : plus qu’une simple herbe aromatique

Élément essentiel de la cuisine méditerranéenne, le basilic détient également des propriétés répulsives. Son odeur forte et persistante en fait une excellente barrière contre les moustiques. Vous pouvez cultiver du basilic dans divers récipients :

Sur votre terrasse

Au pied de vos escaliers

Autour de vos zones de relaxation

Le long des bords de votre piscine

Pour maximiser l’effet du basilic, plantez-le en plein soleil, dans un sol fertile et bien drainé.

Tabac ornemental : double avantage, beauté et protection

Le tabac ornemental, ou Nicotiana alata, est une plante qui, outre sa floraison spectaculaire durant l’été, offre une protection efficace contre les moustiques. Facile à cultiver, il peut être installé en pleine terre ou dans des pots situés près de votre terrasse. Associez-le avec d’autres espèces parfumées pour renforcer son effet répulsif et agrémenter visuellement votre espace.

Conseils pour optimiser la présence de ces plantes sur votre terrasse

Même si ces plantes sont des alliées précieuses dans la lutte contre les moustiques, quelques astuces peuvent aider à améliorer leur efficacité :

Regroupement : Placer plusieurs types de ces plantes ensemble peut créer un bouclier olfactif plus dense contre les moustiques. Entretien régulier : Assurez-vous de retirer toutes les feuilles mortes et débris qui pourraient attirer d’autres insectes nuisibles. Hydratation adéquate : Bien que résistantes à la sécheresse, ces plantes se porteront mieux si elles sont correctement hydratées, surtout lors de journées extrêmement chaudes.

En intégrant le géranium, le basilic et le tabac ornemental à votre aménagement extérieur, vous bénéficierez non seulement d’un espace magnifique et senteur agréable, mais aussi d’une véritable protection contre les invasions de moustiques. Profitez de vos soirées estivales en toute tranquillité, entouré de la nature utile et belle.

Les moustiques ne doivent pas vous empêcher de profiter de vos espaces extérieurs. En choisissant judicieusement les plantes de votre jardin ornemental ou de votre terrasse, vous pouvez considérablement réduire leur présence et augmenter votre confort pendant les mois d’été. Laissez le géranium, le basilic et le tabac ornemental devenir vos gardiens naturels et passez un été plus agréable et paisible.