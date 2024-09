Ces personnes ont trouvé une solution pour faire fondre leur facture d’électricité de plus de la moitié

Face à l’augmentation des coûts de l’électricité, plusieurs habitants s’organisent pour réduire leurs factures. En Sarthe, un groupe a trouvé une solution efficace : l’achat groupé de panneaux solaires. Cette démarche collective permet non seulement de diminuer les dépenses énergétiques, mais aussi de contribuer à la protection de l’environnement.

L’achat groupé : une solution économique et écologique

Une initiative collective

Quinze résidents de la Sarthe ont décidé de s’unir pour acheter des panneaux solaires via une association appelée Soleil du Loir. Ensemble, ils bénéficient de prix avantageux en passant commande groupée. Cette action leur permet de réduire considérablement le coût initial de l’acquisition du matériel nécessaire pour produire leur propre électricité.

D’après André Jaunay, vice-président de Soleil du Loir, l’achat groupé permet de payer environ 3 500 euros en moyenne pour des panneaux solaires pouvant couvrir jusqu’à 50 % des besoins électriques d’un foyer. Avec une installation effectuée soi-même, les économies sont maximisées.

Rentabilité et durabilité

Il est estimé que l’investissement dans ces panneaux solaires peut être rentabilisé en cinq ans. Une fois cette période passée, les ménages peuvent bénéficier de l’électricité solaire gratuite pendant au moins vingt ans, étant donné que les panneaux ont une durée de vie garantie de vingt-cinq ans.

Malgré l’impossibilité de revendre l’excédent d’électricité produite, les avantages de cette initiative restent nombreux. La production personnelle d’électricité permet une meilleure maîtrise du budget énergétique et représente un geste concret en faveur de l’écologie.

Les projets futurs d’installations solaires collectives

Un engagement continu pour l’énergie verte

Soleil du Loir ne s’arrête pas là. L’association prévoit l’aménagement de diverses installations solaires collectives pour accroître encore leur impact positif. Dans le cadre d’une société par actions simplifiée, elle souhaite installer 2 500 mètres carrés de panneaux solaires représentant un investissement global de 500 000 euros. Ce dernier sera financé principalement par des citoyens, des banques et des collectivités locales.

Parmi les projets les plus ambitieux figure la mise en place d’une « grappe solaire » dès 2025. Cette nouvelle étape consistera à poser des panneaux solaires sur des terrains non agricoles et inoccupés. Le coût total de ce projet est estimé à 900 000 euros.

Développement d’un champ photovoltaïque

L’association envisage également la création d’un champ photovoltaïque de 3,4 hectares dans la commune de Luché-Pringé. Ce champ nécessitera un investissement de 3 millions d’euros et aura pour but de produire encore davantage d’énergie renouvelable pour alimenter les foyers environnants.

Les démarches pratiques pour adopter les énergies renouvelables

Premiers pas vers l’énergie solaire

Pour ceux qui souhaitent suivre l’exemple de ces habitants de la Sarthe, la première étape consiste à se renseigner auprès d’associations locales ou nationales spécialisées dans les énergies renouvelables. Il est essentiel de comparer les offres disponibles et de bien planifier son projet afin de maximiser les bénéfices économiques.

Ensuite, pensez à vérifier la faisabilité technique de votre projet : orientation de la maison, surface disponible pour l’installation des panneaux, et capacité de connexion au réseau électrique local. Un audit énergétique pourrait être utile pour déterminer vos besoins précis.

Contactez des associations locales spécialisées en énergies renouvelables

Comparez les différentes offres de panneaux solaires

Faites réaliser un audit énergétique pour ajuster vos besoins

Planifiez soigneusement chaque étape de votre projet

Pourquoi choisir un achat groupé ?

L’achat groupé présente plusieurs avantages. Les coûts unitaires des panneaux solaires et de l’installation sont réduits grâce aux commandes en volume. De plus, cela permet de créer une communauté engagée, prête à partager conseils et expériences, rendant ainsi la transition vers l’énergie renouvelable plus accessible et conviviale.

Participer à un achat groupé offre également une assurance supplémentaire quant à la qualité des équipements utilisés, les associations organisatrices ayant souvent déjà sélectionné des fournisseurs fiables et certifiés.

En fin de compte, que vous choisissiez un achat individuel ou collectif, passer à l’énergie solaire est une décision judicieuse tant sur le plan économique qu’écologique. À l’ère où les énergies renouvelables deviennent indispensables, emboîter le pas aux initiatives telles que celle de Soleils du Loir peut apporter des retours significatifs tout en aidant la planète.