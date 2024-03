Quel est le seuil de revenus pour faire partie de la classe supérieure en France ?

La question de la répartition des richesses est un sujet de débat majeur dans nos sociétés. Pour mieux comprendre notre positionnement par rapport aux autres membres de la société, il est important d’analyser les différents niveaux de revenus et de voir où nous nous situons. Dans cet article, nous présenterons les différentes catégories socio-économiques et les seuils de revenus associés.

Définitions des classes sociales selon les revenus

Nous distinguons ici trois grandes catégories :

Les classes populaires : Correspondant aux 30% des personnes ayant les revenus les plus bas, y compris les plus pauvres.

Correspondant aux 30% des personnes ayant les revenus les plus bas, y compris les plus pauvres. Les classes moyennes : Situées entre les 30% les moins aisés et les 20% les plus aisés.

Situées entre les 30% les moins aisés et les 20% les plus aisés. Les classes aisées et richissimes : Représentant les 20% des personnes ayant les revenus les plus élevés.

Ces catégories ne sont pas fixes et peuvent varier en fonction du contexte économique, social et politique. De plus, la situation familiale et le nombre de personnes à charge jouent également un rôle dans la classification des individus.

Seuils de revenus par type de ménage

Selon une étude de l’Observatoire des inégalités basée sur les données de l’INSEE pour 2021, voici les seuils de revenus pour chaque catégorie socio-économique en fonction du type de ménage :

Personne seule

Pauvreté : 965€

Classe populaire : Moins de 1 530€

Classe moyenne : Entre 1 530€ et 2787€

Classe aisée : Plus de 2787€

Richesse : 3860€

Famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans

Pauvreté : 1 255€

Classe populaire : Moins de 1 989€

Classe moyenne : Entre 1 989€ et 3623€

Classe aisée : Plus de 3623€

Richesse : 3 860 €

Couple sans enfant

Pauvreté : 1 448€

Classe populaire : Moins de 2 295€

Classe moyenne : Entre 2 295€ et 4 180€

Classe aisée : Plus de 4 180€

Richesse : 5790 €

Couple avec un enfant de moins de 14 ans

Pauvreté : 1 737€

Classe populaire : Moins de 2 754€

Classe moyenne : Entre 2 754€ et 5016€

Classe aisée : Plus de 5016€

Richesse : 6 948€

Couple avec deux enfants de plus de 14 ans

Pauvreté : 2 413€

Classe populaire : Moins de 3 825€

Classe moyenne : Entre 2825€ et 6967€

Classe aisée : Plus de 6967€

Richesse : 9 650 €

Couple avec trois enfants, dont un de moins de 14 ans

Pauvreté : 2702€

Classe populaire : Moins de 4 284€

Classe moyenne : Entre 4284€ et 7803€

Classe aisée : Plus de 7803€

Richesse : 10 808 €

Il convient de noter que ces seuils sont basés sur le revenu mensuel du ménage après impôts et prestations sociales.

Mise en perspective des revenus par rapport à la composition du ménage

Une personne vivant seule n’a pas besoin d’un revenu équivalent à celui d’une famille pour maintenir son niveau de vie. Par exemple, un couple n’a pas besoin de gagner deux fois plus qu’une personne seule pour vivre aussi bien puisqu’ils n’ont pas besoin de deux fois plus d’équipements ménagers. De même, les enfants sont considérés comme une demi-part s’ils ont plus de 14 ans et un tiers s’ils en ont moins.

Ainsi pour comparer les revenus de différentes compositions de ménage, il convient de prendre en compte ces éléments et ajuster les seuils en conséquence. Dans les exemples présentés précédemment, le seuil de pauvreté varie de 965€ à 2 700€ selon la composition du ménage, tandis que le seuil de richesse varie de 3 860€ à 10 800€.

Globalement, il est essentiel de prendre en compte la composition du ménage lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on fait partie des classes populaires, moyennes ou aisées. Les données présentées dans cet article permettent de mieux comprendre comment les revenus sont répartis au sein de la société française et fournissent un moyen de situer sa propre situation par rapport aux autres membres de la communauté.