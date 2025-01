Voici les changements choquants sur vos factures d’énergie dès 2025

L’année 2025 s’annonce comme une période charnière pour les consommateurs d’énergie en France. Entre ajustements tarifaires, réformes des heures creuses et modifications fiscales, les factures d’électricité et de gaz vont connaître des changements significatifs. Décryptons ensemble ces évolutions qui impacteront directement le portefeuille des ménages français.

Électricité : une baisse attendue mais des changements structurels

La nouvelle année apporte son lot de bonnes surprises pour les consommateurs d’électricité. Par voie de conséquence, le tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE) diminuera de 14% au 1er février 2025. Cette baisse substantielle touchera la majorité des foyers français, soit environ 76% des ménages abonnés à un contrat au tarif réglementé ou indexé sur celui-ci.

Cette réduction s’explique par la chute des prix de gros de l’électricité sur les marchés européens. Pourtant, il convient de noter que cette baisse s’accompagne de la fin du bouclier tarifaire, mis en place en 2022 pour protéger les consommateurs contre la flambée des prix énergétiques. Concrètement, cela signifie que l’accise sur l’électricité (anciennement TICFE) retrouvera son niveau d’avant-crise, majoré de l’inflation.

Voici un tableau récapitulatif des changements tarifaires :

Élément Avant 2025 À partir de 2025 Tarif réglementé Niveau 2024 -14% Accise (ex-TICFE) 21 €/MWh 33,70 €/MWh

Il est significatif de souligner que les consommateurs ayant opté pour une offre de marché à prix fixe ou dont l’évolution diffère du TRVE pourraient, quant à eux, faire face à une augmentation de leur facture.

Refonte du système « heures pleines/heures creuses »

L’année 2025 marquera également le début d’une réforme progressive du dispositif « heures pleines/heures creuses ». Ce système, actuellement utilisé par 15 millions de Français, permet de bénéficier de tarifs réduits pendant certaines plages horaires, généralement nocturnes.

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a lancé une consultation publique visant à adapter ce dispositif aux nouveaux modes de production d’électricité, notamment solaire. L’objectif est de mieux aligner la consommation avec les pics de production d’énergie renouvelable.

Les principales modifications envisagées sont :

L’introduction de plages creuses l’après-midi en été

Le déplacement de 2 à 3 heures creuses vers la période diurne

Une mise en œuvre échelonnée entre l’été 2025 et l’été 2027

Ces changements visent à encourager une consommation plus responsable et à optimiser l’utilisation des ressources énergétiques. Les consommateurs seront informés individuellement par leur fournisseur des modifications spécifiques à leur contrat.

Gaz : hausse des prix et évolutions fiscales

Contrairement à l’électricité, le secteur du gaz connaîtra une augmentation des tarifs dès janvier 2025. Le prix repère de vente du gaz naturel, publié mensuellement par la CRE, passera à 144,09 € par mégawattheure (MWh) TTC, soit une hausse de 3,70% par rapport à décembre 2024.

Cette augmentation se traduira concrètement par :

Un prix du kWh moyen de 0,11751 € TTC pour le chauffage au gaz

Un tarif de 0,14648 € TTC pour la cuisson et l’eau chaude

Depuis la disparition des tarifs réglementés de vente de gaz en juin 2023, ce prix repère n’est qu’indicatif. Les fournisseurs restent libres de fixer leurs propres tarifs et marges.

En parallèle, l’accise sur les gaz naturels à usage combustible connaîtra une augmentation, passant de 16,37 €/MWh en 2024 à 17,16 €/MWh en 2025. Cette taxe, payée par les fournisseurs de gaz, pourrait indirectement impacter les consommateurs finaux.

Perspectives et enjeux pour les consommateurs

Face à ces changements, les consommateurs devront rester vigilants et proactifs. Voici quelques recommandations :

Comparer les offres : avec la fin des tarifs réglementés du gaz, il est crucial de comparer régulièrement les offres des différents fournisseurs. Optimiser sa consommation : anticiper les nouvelles plages d’heures creuses pour l’électricité peut permettre de réaliser des économies substantielles. Suivre l’évolution des taxes : une possible harmonisation de la TVA sur les abonnements gaz et électricité pourrait impacter les factures. Envisager la rénovation énergétique : investir dans l’isolation ou des équipements plus performants peut s’avérer rentable à long terme.

L’année 2025 s’annonce donc comme une période d’adaptation et de transition énergétique pour les ménages français. Entre baisse des tarifs d’électricité et hausse du prix du gaz, l’équilibre budgétaire des foyers sera mis à l’épreuve. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte plus large de lutte contre le changement climatique et de promotion des énergies renouvelables. Les consommateurs devront donc jongler entre considérations économiques et environnementales pour optimiser leur consommation énergétique.