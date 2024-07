Quelle est cette nouvelle arnaque qui vise les personnes agées au distributeur en France ?

En France, les arnaques aux distributeurs automatiques de billets ciblent de plus en plus les personnes âgées, provoquant des dégâts financiers considérables. Ces escroqueries, souvent menées par des groupes criminels organisés, deviennent une menace croissante. Voici un aperçu détaillé de cette menace et des mesures à prendre pour s’en protéger.

Escroqueries aux distributeurs automatiques : une méthode raffinée

Les escrocs utilisent des méthodes bien rodées pour piéger leurs victimes aux distributeurs automatiques de billets (DAB). Leur technique préférée consiste à profiter de la vulnérabilité des personnes âgées lors de leurs retraits d’argent.

Un des stratagèmes courants implique de distraire la victime en jetant un billet au sol. La personne s’accroupit pour ramasser le billet, offrant ainsi l’occasion à un complice de subtiliser la carte bancaire insérée dans le DAB. Un autre complice mémorise discrètement le code secret de la victime, permettant au groupe de dérober de l’argent en quelques minutes seulement.

Les Mossos d’Esquadra, la force de police autonome de la Catalogne, ont récemment mis en lumière cette méthode en arrêtant quatre membres d’un réseau criminel. Cet événement a permis de révéler l’ampleur de cette arnaque qui touche principalement les seniors en Europe. En trois mois, ce groupe a commis douze délits, causant une perte de plus de 21 000 euros.

Les ravages financiers causés par les arnaques automatisées

Avec la carte et le code en leur possession, les criminels peuvent retirer des sommes importantes d’argent et effectuer des achats frauduleux. En six transactions, ces voleurs ont retiré 4 173 euros et, lors d’un autre retrait, 1 000 euros supplémentaires. Ils ont aussi réalisé des achats pour une valeur de 3 586 euros.

Le groupe, composé de deux hommes et deux femmes âgés de 19 à 63 ans, utilisait de fausses identités et se déplaçait dans plusieurs villes comme Barcelone, Badalone, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Gérone et Reus. Leur mobilité rendait la traque policière ardue, multipliait les victimes et dispersait les traces laissées par leurs fraudes.

En fait, les arnaques utilisant les DAB ne se limitent pas à ce stratagème. Les criminels adaptent constamment leurs techniques pour déjouer les mesures de sécurité bancaire. De plus, la sensibilisation mondiale à ces pratiques reste extrêmement importante pour éviter l’extension de telles manœuvres frauduleuses.

Conseils pour éviter une arnaque aux distributeurs automatiques

Pour minimiser les risques de devenir victime d’une arnaque aux distributeurs automatiques, il est primordial de suivre certaines précautions. Voici quelques conseils clés :

Préférez les DAB situés à l’intérieur des banques : Ces machines sont souvent surveillées par des agents de sécurité.

Ces machines sont souvent surveillées par des agents de sécurité. Protégez votre code secret : Masquez toujours le clavier lorsque vous entrez votre code PIN pour éviter qu’un éventuel complice ne le mémorise.

Masquez toujours le clavier lorsque vous entrez votre code PIN pour éviter qu’un éventuel complice ne le mémorise. Surveillez les environs : Soyez attentif aux personnes à proximité. Tout comportement suspect doit éveiller votre méfiance.

Soyez attentif aux personnes à proximité. Tout comportement suspect doit éveiller votre méfiance. Retirez votre carte immédiatement : Ne laissez jamais votre carte dans la machine, même si vous trouvez un billet au sol.

Ne laissez jamais votre carte dans la machine, même si vous trouvez un billet au sol. Utilisez des services bancaires sécurisés : Envisagez les technologies de paiement sans contact et les services bancaires en ligne pour réduire les retraits d’argent en espèces.

La montée de l’escroquerie aux dab : une préoccupation croissante

Les autorités mettent en avant l’accroissement de ces arnaques, celles aux distributeurs automatiques ne font pas exception. Les criminels trouvent des moyens sophistiqués pour exploiter les failles de sécurité.

La collaboration internationale entre les forces de l’ordre permet de mieux lutter contre ces réseaux. Le partage d’informations et la sensibilisation du public restent des instruments indispensables pour endiguer ce fléau.

En outre, une plus grande vigilance au sein de la société, notamment auprès des personnes âgées, peut faire la différence. Les proches doivent informer et éduquer les seniors sur les techniques d’arnaques et les moyens de s’en protéger efficacement. Cela passe par l’adoption de bons réflexes tels que :

Effectuer des retraits d’argent à des moments moins fréquentés. Utiliser des applications de surveillance des transactions pour détecter toute activité suspecte rapidement. Avoir une communication régulière avec leur conseiller bancaire sur les meilleures pratiques sécuritaires.

Prévenir pour ne pas devoir guérir

La lutte contre les escroqueries aux distributeurs automatiques repose sur la prévention et la vigilance. Informer le public, et particulièrement les personnes âgées, est important. Les forces de l’ordre, de concert avec les institutions financières, jouent un rôle déterminant.

En restant attentif aux recommandations de sécurité et en adoptant des comportements prudents lors des retraits d’argent, chacun peut contribuer à réduire l’impact de ces arnaques. En cas de doute ou d’observation d’activités suspectes, il est impératif de signaler immédiatement à la police ou à la banque concernée. La sécurité financière nécessite une vigilance de tous les instants et une réactivité face aux techniques frauduleuses en constante évolution.