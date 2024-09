Retraites : 600€ débloqués en septembre, êtes-vous concerné ?

Le 25 septembre 2024, près de 850 000 retraités français recevront un versement exceptionnel. Cette somme, pouvant atteindre 600 euros en moyenne, découle de la revalorisation des petites pensions promise par l’ancienne Première ministre Élisabeth Borne. Découvrons ensemble les modalités de ce paiement tant attendu et les conditions d’éligibilité.

Qui sont les bénéficiaires de ce versement exceptionnel ?

La réforme des retraites de 2023 a introduit une revalorisation du « minimum contributif », un dispositif visant à soutenir les petites pensions. L’objectif est de les porter à 85 % du Smic net. Cette mesure concerne principalement les retraités aux carrières modestes ou complexes.

Pour être éligible à ce versement, plusieurs critères doivent être remplis :

Avoir une retraite calculée au taux maximum

Justifier d’au moins 120 trimestres de cotisation, tous régimes confondus

de cotisation, tous régimes confondus Percevoir une pension de base ne dépassant pas 847,57 € par mois (augmentation comprise)

(augmentation comprise) Avoir un total de retraites (base et complémentaires) ne dépassant pas 1 352,23 € mensuels (augmentation incluse)

Cette revalorisation s’applique en deux phases. La première, intervenue en octobre 2023, a concerné environ 600 000 retraités. La seconde, prévue à partir du 9 octobre 2024, bénéficiera à 850 000 pensionnés supplémentaires, principalement ceux ayant des parcours professionnels complexes ou partis à la retraite avant 2009.

Calcul et montant du versement : comprendre les chiffres

Le montant du virement varie selon chaque bénéficiaire. Il est calculé sur la base de l’augmentation mensuelle que le retraité aurait dû percevoir sur l’année 2023. Cette majoration peut aller de 1 à 100 euros par mois, avec une moyenne de 50 euros.

Pour déterminer le montant du versement exceptionnel, on multiplie cette augmentation mensuelle par douze. Ainsi, le retraité recevra l’équivalent d’une année complète de revalorisation. Le tableau ci-dessous illustre quelques exemples :

Augmentation mensuelle Versement exceptionnel 25 € 300 € 50 € (moyenne) 600 € 100 € (maximum) 1 200 €

Ce versement est rétroactif. Il compense le fait que ces retraités n’ont pas pu bénéficier de la revalorisation active depuis un an.

Modalités pratiques : date de versement et démarches

Le 25 septembre 2024 est la date clé à retenir. C’est à ce moment que le virement bancaire sera effectué pour les retraités concernés. Dès le mois suivant, en octobre, la majoration mensuelle sera appliquée automatiquement sur chaque pension.

Si vous pensez être éligible, voici les étapes à suivre :

Vérifiez votre boîte aux lettres : un courrier détaillant la majoration a dû vous être envoyé Si vous n’avez rien reçu, contactez votre Carsat (Caisse d’assurance retraite) Aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire pour toucher le versement Surveillez votre compte bancaire le 25 septembre

La Carsat joue un rôle central dans ce processus. C’est elle qui gère les calculs et les versements pour la majorité des retraités du régime général.

Impact et perspectives pour les retraités concernés

Cette revalorisation représente une avancée significative pour de nombreux retraités aux pensions modestes. Elle s’inscrit dans une volonté politique de soutenir le pouvoir d’achat des seniors, particulièrement dans un contexte d’inflation.

À long terme, l’effet de cette mesure sera double :

Un coup de pouce immédiat grâce au versement exceptionnel de septembre

Une augmentation pérenne des pensions mensuelles dès octobre

Pour certains bénéficiaires, cette revalorisation pourrait signifier un passage au-dessus du seuil de pauvreté. Elle contribue ainsi à réduire les inégalités parmi les retraités français.

Toutefois, il est indispensable de noter que tous les retraités ne sont pas concernés. Les critères d’éligibilité excluent notamment ceux dont la pension dépasse certains plafonds. De plus, le montant de la revalorisation reste variable, allant de quelques euros à plus de mille euros par an selon les situations individuelles.

En définitive, ce versement exceptionnel de septembre 2024 marque une étape importante dans la mise en œuvre de la réforme des retraites. Il concrétise l’engagement pris envers les 1,8 million de retraités initialement visés par la revalorisation des petites pensions. Pour les bénéficiaires, il représente une amélioration tangible de leur situation financière, bien que les effets à long terme sur le système des retraites dans son ensemble restent à évaluer.