Votre prime d’activité augmente ce 1er avril

La prime d’activité, aide destinée aux travailleurs aux revenus modestes, connaîtra une revalorisation au 1er avril 2025. Cette augmentation, fixée à 1,7%, s’inscrit dans le cadre des revalorisations annuelles des prestations sociales versées par la CAF et la MSA. Voyons en détail ce que cela implique pour les bénéficiaires et les montants qu’ils pourront percevoir.

Prime d’activité : une hausse de 1,7% confirmée pour avril 2025

Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a officiellement annoncé la revalorisation de la prime d’activité. Après avoir connu une augmentation significative de 4,6% en avril 2024, cette aide connaîtra une hausse plus modérée de 1,7% au printemps 2025.

Cette augmentation s’avère légèrement inférieure aux prévisions initiales. En octobre 2024, la Commission des comptes de la Sécurité sociale avait par suite anticipé une revalorisation de 1,9%. L’écart s’explique par le mode de calcul défini dans l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale.

La formule utilisée prend en compte l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, sur une période de douze mois. Plus précisément, le coefficient de revalorisation compare l’évolution des prix entre février 2024 et janvier 2025 par rapport à la même période un an auparavant. Ce calcul rigoureux aboutit au taux final de 1,7%.

Cette revalorisation s’appliquera à partir du 1er avril 2025 et restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2026. Elle concerne non seulement la prime d’activité, mais également diverses autres prestations sociales et familiales distribuées par les organismes sociaux français.

Nouveaux montants forfaitaires applicables dès avril 2025

À compter du 1er avril 2025, les montants forfaitaires de la prime d’activité seront réévalués. Pour une personne seule sans enfant résidant en métropole ou dans les DOM (hors Mayotte), le montant forfaitaire passera de 622,63€ à 633,21€, soit une augmentation de 10,58€ mensuels.

Les familles monoparentales avec un enfant à charge verront leur montant forfaitaire passer de 933,95€ à 949,83€. Celles ayant deux enfants bénéficieront d’un montant forfaitaire de 1 139,79€, contre 1 120,73€ auparavant. Pour chaque enfant supplémentaire, une majoration de 253,28€ sera appliquée, au lieu des 249,05€ actuels.

Concernant les couples, le montant forfaitaire sans enfant sera porté à 949,83€, contre 933,95€ jusqu’au 31 mars 2025. Avec un enfant, ce montant atteindra 1 139,79€, et avec deux enfants, il s’élèvera à 1 329,75€. La majoration par enfant supplémentaire suivra la même règle que pour les personnes seules.

Il faut souligner que ces montants représentent une estimation qui devra être confirmée par voie réglementaire avant leur application effective. Le calcul final de la prime perçue par chaque foyer reste complexe et dépend de plusieurs facteurs individuels.

Qui peut bénéficier de cette aide revalorisée?

Instaurée en 2016, la prime d’activité vise à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes et à encourager l’activité professionnelle. Cette prestation mensuelle s’adresse aux personnes exerçant une activité professionnelle et disposant de revenus modestes.

Pour y prétendre, plusieurs conditions doivent être remplies. Les bénéficiaires potentiels doivent être âgés d’au moins 18 ans et exercer une activité professionnelle. La prime d’activité concerne aussi bien les salariés du secteur public que privé, les travailleurs indépendants ou les agriculteurs.

Le statut professionnel n’est pas discriminant : travailleurs à temps complet, à temps partiel, en CDI ou en contrat précaire peuvent tous y prétendre sous réserve de respecter les conditions de ressources. L’objectif principal de cette aide reste d’inciter les personnes en situation précaire à maintenir ou reprendre une activité professionnelle.

Le calcul du montant final de la prime d’activité suit une formule spécifique : (montant forfaitaire + 61% des revenus d’activité du foyer + bonifications individuelles) – (ressources du foyer + forfait logement). Cette formule prend en compte la composition du foyer et l’ensemble des revenus perçus.

Vérifier son éligibilité à la prime d’activité

Face à la complexité des critères d’attribution et des méthodes de calcul, de nombreux organismes proposent des simulateurs en ligne. Ces outils permettent aux travailleurs de vérifier leur éligibilité et d’estimer le montant potentiel de leur prime d’activité.

La Caisse d’Allocations Familiales met à disposition sur son site officiel un simulateur facile d’utilisation. Il suffit d’y renseigner sa situation familiale, professionnelle et financière pour obtenir une estimation personnalisée. La MSA propose un service équivalent pour les travailleurs du secteur agricole.

Pour les personnes éligibles, la demande peut être effectuée directement en ligne sur les sites de la CAF ou de la MSA. L’aide est versée mensuellement, généralement au début du mois suivant la demande, sous réserve que celle-ci soit complète et validée.

Cette revalorisation de 1,7% représente un soutien bienvenu pour les travailleurs aux revenus modestes dans un contexte économique parfois difficile. Bien que plus modérée que l’augmentation précédente, elle contribue néanmoins à maintenir le pouvoir d’achat face aux effets de l’inflation sur le budget des ménages français.