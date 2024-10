Votre salaire est-il menacé ? Le seuil qui va vous choquer

La récente annonce du gouvernement concernant une hausse des impôts a suscité de nombreuses interrogations. Le Premier ministre Michel Barnier et son ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, ont enfin apporté des précisions sur les personnes concernées par cette mesure fiscale. Examinons en détail les implications de cette nouvelle politique et son impact sur les contribuables français.

Seuil d’application de la nouvelle mesure fiscale

Le gouvernement a clarifié les critères définissant les « Français les plus fortunés » qui seront touchés par cette hausse d’impôts. Selon les déclarations de Laurent Saint-Martin sur France 2, les ménages sans enfant percevant environ 500 000 euros par an seront concernés. Concrètement, cela représente :

40 000 euros mensuels pour une personne seule

20 000 euros mensuels par personne pour un couple

Cette mesure ciblera donc une fraction très restreinte de la population française, estimée à environ 75 000 personnes, soit 0,3% des contribuables. Il est vital de souligner que les foyers modestes et de la classe moyenne ne seront pas impactés par cette augmentation.

Le montant précis de l’effort fiscal n’a pas encore été communiqué. D’un autre côté, le gouvernement envisagerait un triplement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Michel Barnier a estimé que cette mesure permettrait de « récupérer deux milliards d’euros environ ».

Autres mesures fiscales envisagées

La hausse des impôts pour les plus fortunés n’est qu’une partie d’un ensemble plus large de mesures fiscales. Le gouvernement prévoit également :

Une « participation exceptionnelle » des grandes entreprises Une augmentation de la fiscalité sur les transports polluants Des hausses de taxes sur l’électricité Une taxation accrue des paris sportifs Une modification de la fiscalité pour la location Airbnb

Concernant les entreprises, Michel Barnier a précisé que 300 sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros ou plus seraient mises à contribution. Cette mesure serait appliquée pendant « un an ou peut-être deux ».

Le secteur des jeux d’argent est également dans le viseur du gouvernement. Une refonte complète de la taxation est à l’étude, incluant une hausse de la CSG à 9,2% et une augmentation des taux de cotisations sociales pour les paris et cercles de jeux. L’objectif serait de générer 500 millions d’euros supplémentaires dès l’année prochaine.

Calendrier et processus législatif

Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, présentera les mesures détaillées le jeudi 10 octobre 2024. Ce délai permettra au gouvernement de peaufiner son projet et d’anticiper les éventuelles critiques.

Le processus législatif suivra ensuite son cours :

Débats à l’Assemblée nationale : du 21 au 25 octobre

Vote prévu : mardi 29 octobre

Examen de la partie « dépenses » : à partir du 5 novembre

Le gouvernement pourrait faire face à des obstacles parlementaires. En l’absence de majorité absolue, Michel Barnier pourrait être contraint d’utiliser l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget. Cette décision exposerait en revanche le gouvernement à une possible motion de censure.

Implications et réactions

Cette hausse d’impôts soulève plusieurs questions et suscite diverses réactions. Certains experts s’interrogent sur la constitutionnalité de la mesure. En effet, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré en 2013 une surtaxe similaire proposée par François Hollande, jugeant qu’un taux marginal d’imposition dépassant 70% était contraire à la Constitution.

Les Echos ont souligné que le taux marginal d’imposition des personnes concernées atteint déjà 66,2%. Si la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est triplée, ce taux pourrait frôler les 75%, risquant ainsi d’être jugé confiscatoire.

Du côté des entreprises, certains secteurs s’inquiètent des répercussions. Par exemple, Air France a déjà annoncé qu’une hausse de la taxe sur les billets d’avion se traduirait par une augmentation des prix pour les passagers :

Classe « business » : +200 euros en moyenne

Classe économique : +quelques dizaines d’euros

Enfin, sur le plan politique, si la gauche a d’ores et déjà annoncé son intention de censurer Michel Barnier, le Rassemblement National se montre plus hésitant, préférant « donner une chance » au Premier ministre « par patriotisme ». Cette configuration pourrait paradoxalement faciliter l’adoption du budget et des hausses d’impôts prévues, malgré les controverses qu’elles suscitent.