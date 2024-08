EDF : Voici l’option à résilier dès maintenant pour faire de grosses économies

Dans un contexte où chaque économie compte, il est de plus en plus important de comprendre les différentes offres des fournisseurs d’énergie pour optimiser vos dépenses. Une option populaire d’EDF est celle des heures creuses. Pourtant, cette option n’est pas toujours la plus avantageuse pour tous les ménages. Analysons ce que cela implique et comment évaluer si cette offre est vraiment profitable pour vous.

Qu’est-ce que l’option heures creuses d’EDF ?

Les heures creuses expliquées

L’option heures creuses proposée par EDF permet de bénéficier de tarifs réduits durant certaines plages horaires spécifiques. Ces périodes s’étendent généralement sur 8 heures par jour, souvent entre 22 h et 6 h. Durant ces heures, l’électricité coûte moins cher, incitant les consommateurs à déplacer une partie de leur consommation pendant ces créneaux nocturnes.

Le rapport coût-avantage de l’option heures creuses

À première vue, cette option peut sembler intéressante. Cependant, selon une étude du site spécialisé UFC Que Choisir, elle n’est pas forcément rentable pour tous les foyers. Pour qu’elle le soit, au moins 40% de la consommation totale d’électricité doit être effectuée pendant les heures creuses. En d’autres termes, l’efficacité économique de cette option dépend largement de votre capacité à concentrer les activités énergivores comme le chauffage, la lessive ou la recharge des appareils électriques durant ces plages horaires.

Évaluer sa propre consommation énergétique

Analyse des habitudes de consommation

Afin de déterminer si l’option heures creuses est bénéfique pour vous, une évaluation précise de votre consommation électrique est nécessaire. Voici quelques étapes à suivre :

Identifiez vos pics de consommation : Examinez vos factures et détectez à quels moments de la journée vous consommez le plus d’énergie.

Examinez vos factures et détectez à quels moments de la journée vous consommez le plus d’énergie. Déterminez quelles activités peuvent être déplacées : Pensez à quelle usage électrique peut être repoussé aux heures creuses (par exemple la mise en marche d’appareils électroménagers).

Pensez à quelle usage électrique peut être repoussé aux heures creuses (par exemple la mise en marche d’appareils électroménagers). Calculez le pourcentage de consommation : Estimez si ces activités représentent au moins 40% de votre consommation totale.

Mise en place d’un planning de consommation

Si après analyse, vous trouvez que l’option heures creuses pourrait être rentable, mettez en place un planning pour effectuer vos tâches énergivores durant ces périodes. Par exemple :

Programmer le lave-linge ou le lave-vaisselle pour démarrer tard dans la soirée. Rechargez vos appareils électroniques durant la nuit. Pensez à utiliser des minuteurs pour chauffer les pièces ou l’eau sanitaire uniquement pendant les heures creuses.

Retourner à l’option tarif bleu d’EDF

Procédure de changement d’option tarifaire

Si après évaluation, vous constatez que l’option heures creuses n’est pas optimale pour votre foyer, vous pouvez retourner à l’option de base, aussi appelée tarif bleu résidentiel simple. Cette démarche est relativement simple :

Contactez le service client EDF via téléphone ou email.

via téléphone ou email. Demandez spécifiquement l’annulation de votre option heures creuses.

Confirmez le retour au tarif bleu résidentiel simple.

Avantages du tarif bleu

Le tarif bleu présente plusieurs avantages pour ceux qui ne peuvent adapter leur consommation efficacement aux heures creuses :

Simplicité de gestion : Pas besoin de planifier l’utilisation des appareils électriques.

Pas besoin de planifier l’utilisation des appareils électriques. Prévisibilité des coûts : Le tarif unique facilite la budgétisation mensuelle des dépenses énergétiques.

Le tarif unique facilite la budgétisation mensuelle des dépenses énergétiques. Plus grande flexibilité : Utiliser de l’énergie quand vous en avez réellement besoin sans se préoccuper des heures de la journée.

En résumé, bien que l’option heures creuses d’EDF puisse offrir des économies potentielles, elle n’est pas adaptée à tous les foyers. Il est essentiel d’évaluer vos habitudes de consommation avant de choisir cette option. Si vous trouvez que cette offre ne vous apporte pas les économies escomptées, le retour au tarif bleu résidentiel simple demeure une solution viable et souvent préférable pour une gestion plus simplifiée de votre consommation énergétique.