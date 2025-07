10 millions de Français recevront cette somme surprenante sur leur compte demain

Le dispositif du prélèvement à la source, instauré en France depuis 2019, entraîne chaque année des ajustements fiscaux. Pour l’été 2025, une bonne nouvelle attend près de 10 millions de Français qui vont recevoir un remboursement d’impôt. Les contribuables concernés découvriront bientôt un virement sur leur compte bancaire, sans démarche particulière à effectuer.

Remboursement fiscal pour des millions de contribuables : le calendrier officiel

L’administration fiscale s’apprête à procéder à un remboursement massif auprès de nombreux foyers français. Entre 10 et 15 millions de contribuables recevront prochainement un virement automatique de la part du fisc. Ce remboursement intervient après la récente campagne de déclaration des revenus, permettant aux autorités fiscales d’ajuster les montants prélevés tout au long de l’année précédente.

Deux dates précises ont été communiquées par l’administration fiscale pour ces remboursements. Les virements seront effectués soit le vendredi 25 juillet, soit le vendredi 1er août 2025. Les contribuables peuvent facilement vérifier s’ils sont concernés en consultant leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Leur dernier avis de situation déclarative indiquera clairement si un remboursement leur est dû et précisera le montant exact.

Pour identifier ce versement sur leurs relevés bancaires, les Français devront repérer la mention « REMB IMPOT REVENUS ». Le virement sera effectué sur le compte bancaire habituellement utilisé pour les opérations avec l’administration fiscale. Seuls les contribuables dont les coordonnées bancaires ne seraient plus à jour doivent rapidement les modifier auprès de leur centre des impôts pour éviter tout retard dans le remboursement.

Pourquoi tant de Français sont-ils remboursés cette année ?

Le mécanisme du prélèvement à la source explique ces remboursements estivaux. Effectivement, le taux appliqué sur les revenus de 2024 était calculé à partir des revenus déclarés en 2023. Cette méthode, bien que pratique, ne peut pas anticiper les variations de revenus ou les avantages fiscaux dont bénéficieront les contribuables.

Deux catégories principales de contribuables sont concernées par ces remboursements. D’abord, ceux dont les revenus ont diminué entre 2023 et 2024. Pour ces personnes, le taux de prélèvement appliqué tout au long de l’année 2024 était supérieur à ce qu’il aurait dû être si l’on avait connu leurs revenus réels. L’administration fiscale doit donc leur restituer le trop-perçu.

La seconde catégorie regroupe les bénéficiaires de réductions ou crédits d’impôts pour des dépenses effectuées en 2024. Ces avantages fiscaux concernent notamment l’emploi à domicile, les frais de garde d’enfants, les dons aux associations ou encore les investissements locatifs. Bien qu’un acompte ait déjà pu être versé en janvier 2025 pour certains de ces avantages, le fisc procède maintenant au remboursement du solde.

Montants et particularités du remboursement fiscal

Les sommes remboursées varient considérablement selon la situation de chaque foyer fiscal. Si certains contribuables ne recevront que quelques dizaines d’euros, d’autres peuvent s’attendre à plusieurs centaines, voire plus. D’après les données des années précédentes, le montant moyen du remboursement se situe aux alentours de 900 euros. En 2023, cette moyenne était de 844 euros, contre 904 euros l’année précédente.

Le montant exact dépend essentiellement de deux facteurs. D’une part, l’écart entre les revenus de 2023 (ayant servi à calculer le taux de prélèvement) et ceux effectivement perçus en 2024. Plus cet écart est important en faveur du contribuable, plus le remboursement sera conséquent. D’autre part, les dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits d’impôt réalisées en 2024 et déclarées au printemps 2025 influencent également le montant du remboursement.

Il convient d’un autre côté de préciser que tous les contribuables ne sont pas dans cette situation favorable. Certains devront au contraire verser un complément d’impôt en septembre 2025. C’est notamment le cas des personnes ayant bénéficié d’une augmentation de revenus en 2024 sans avoir ajusté leur taux de prélèvement, ou de celles pour qui l’avance de crédit d’impôt reçue en janvier 2025 s’est révélée supérieure aux avantages fiscaux finalement calculés.

Les démarches à effectuer pour les contribuables concernés

La bonne nouvelle pour les bénéficiaires est l’absence totale de démarches à entreprendre pour recevoir ce remboursement. Le système est entièrement automatisé, et l’administration fiscale dispose déjà de toutes les informations nécessaires grâce aux récentes déclarations de revenus. Le virement sera effectué directement sur le compte bancaire référencé.

Pour vérifier leur éligibilité et connaître le montant exact de leur remboursement, les contribuables peuvent simplement se connecter à leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Leur avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, désormais disponible, contient toutes ces informations. La consultation de ce document permet également de s’assurer que l’administration fiscale dispose bien des coordonnées bancaires à jour.

Dans le cas où un contribuable aurait changé de compte bancaire depuis sa dernière interaction avec le fisc, il est fortement recommandé de mettre à jour ces informations dans les plus brefs délais. Cette modification peut être réalisée directement en ligne, dans l’espace personnel du site des impôts, ou en contactant son centre des finances publiques local.