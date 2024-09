Vous pouvez toucher 1 000€ par mois avec l’AAH : voici les nouvelles règles à connaître

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) représente un soutien financier crucial pour de nombreuses personnes en situation de handicap. En 2024, cette aide a connu une évolution significative, franchissant pour la première fois le seuil symbolique des 1 000 euros mensuels. Découvrons ensemble les nouvelles règles en vigueur et les conditions à remplir pour bénéficier de cette allocation revalorisée.

Les critères d’éligibilité pour percevoir l’AAH

Pour prétendre à l’Allocation aux Adultes Handicapés, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Le premier critère fondamental concerne le taux d’incapacité évalué par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les demandeurs doivent présenter :

Un taux d’incapacité d’au moins 80%

Ou un taux compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi

L’âge constitue également un facteur déterminant. Pour être éligible à l’AAH, il faut :

Avoir au minimum 20 ans

Ou entre 16 et 20 ans si le demandeur n’est plus à la charge de ses parents

La résidence en France est une autre condition sine qua non. Le bénéficiaire doit résider de manière stable et régulière sur le territoire français, avec une présence d’au moins neuf mois par an. Cette exigence vise à garantir que l’aide profite aux personnes vivant effectivement en France.

Enfin, les ressources du demandeur sont prises en compte. Contrairement aux idées reçues, il existe des plafonds de revenus à respecter pour bénéficier de l’AAH. Ces seuils varient selon la situation familiale :

Situation Plafond annuel Personne seule 11 656 € Couple 21 098 €

Ces montants augmentent en fonction du nombre d’enfants à charge, pouvant atteindre jusqu’à 17 485 € pour les célibataires et 26 926 € pour les couples avec plusieurs enfants.

La revalorisation historique de l’AAH en 2024

L’année 2024 marque un tournant dans l’histoire de l’Allocation aux Adultes Handicapés. En effet, le montant de cette aide a connu une augmentation significative de 4,6%, portant son montant mensuel à 1 016 euros. Cette revalorisation représente une avancée majeure pour les bénéficiaires, leur permettant de mieux faire face à l’inflation et aux dépenses du quotidien.

Il est capital de souligner que le montant perçu peut varier d’un allocataire à l’autre. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le calcul de l’AAH, notamment :

Les ressources personnelles du bénéficiaire

Le taux d’incapacité reconnu

La situation familiale

Cette augmentation s’inscrit dans une volonté politique de renforcer le pouvoir d’achat des personnes en situation de handicap. Elle vise à améliorer leur autonomie financière et à favoriser leur inclusion sociale.

Les changements majeurs dans le calcul de l’AAH

Outre la revalorisation du montant, l’AAH a connu une réforme significative en octobre 2023. Le changement le plus notable concerne la déconjugalisation de l’allocation. Concrètement, cela signifie que les ressources du conjoint ne sont plus prises en compte dans le calcul de l’AAH. Cette modification a eu un impact positif pour de nombreux bénéficiaires, notamment ceux vivant en couple.

Les effets de cette réforme sont multiples :

Augmentation du montant perçu pour certains allocataires en couple Accès à l’AAH pour des personnes auparavant non éligibles Renforcement de l’autonomie financière des bénéficiaires Réduction des situations de dépendance économique au sein du couple

Cette évolution répond à une demande de longue date des associations de personnes handicapées. Elle vise à corriger une inégalité qui pénalisait les bénéficiaires en couple, parfois contraints de choisir entre vie conjugale et perception de l’allocation.

Démarches pour bénéficier de l’AAH revalorisée

Pour profiter de cette allocation revalorisée, il est impératif de suivre une procédure spécifique. La première étape consiste à télécharger le formulaire Cerfa n° 15692*01, disponible sur le site officiel de l’administration française. Ce document doit être rempli avec soin, en veillant à fournir toutes les informations requises.

Une fois le formulaire complété, il faut l’envoyer, accompagné des pièces justificatives nécessaires, à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. Les documents à joindre peuvent inclure :

Un certificat médical récent

Des justificatifs de revenus

Un justificatif de domicile

Une pièce d’identité

La MDPH se charge ensuite de transmettre le dossier à la CDAPH, qui évaluera le taux d’incapacité du demandeur. Cette étape est cruciale car elle détermine l’éligibilité à l’AAH et potentiellement le montant de l’allocation.

Après examen par la CDAPH, le dossier est transmis à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), selon votre régime de protection sociale. Ces organismes procèdent au calcul final du montant de l’AAH et assurent son versement mensuel.

Il est recommandé de suivre attentivement l’avancement de votre dossier et de ne pas hésiter à contacter la MDPH ou votre caisse d’allocations en cas de questions ou de difficultés. La patience est de mise, car le traitement d’une demande d’AAH peut prendre plusieurs mois.