8 nouveaux pièges dans votre déclaration d’impôts que vous devez absolument éviter

La période des déclarations fiscales approche et comme chaque année, plusieurs modifications importantes entrent en vigueur. Les contribuables français doivent se préparer à intégrer ces changements dans leur déclaration 2025. Entre ajustements du barème fiscal, nouvelles réductions d’impôts et mesures spécifiques pour certaines catégories de la population, voici les principales évolutions à connaître pour optimiser votre situation fiscale cette année.

Les modifications essentielles du barème fiscal et mesures pour les hauts revenus

L’administration fiscale a procédé à une réindexation du barème de l’impôt sur le revenu en fonction de l’inflation, avec une hausse de 1,8%. Cette mesure favorable permet à environ 800 000 foyers de rester non imposables et évite à près de 20 millions d’autres de subir une augmentation significative de leur imposition.

Pour 2025, le barème applicable par part fiscale a été ajusté comme suit : aucune imposition jusqu’à 11 497 euros, puis application d’un taux de 11% pour la tranche entre 11 497 et 29 315 euros. Les revenus compris entre 29 315 et 83 823 euros sont taxés à 30%, ceux entre 83 823 et 180 294 euros à 41%, et enfin, les montants dépassant 180 294 euros sont soumis au taux maximal de 45%.

Prenons l’exemple d’un contribuable célibataire sans enfant ayant perçu 35 555 euros en 2024. Après l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels, son revenu imposable s’établit à 32 000 euros. Il ne paiera rien sur les premiers 11 497 euros, puis sera imposé à 11% sur les 17 818 euros suivants et à 30% sur les 2 685 euros restants, pour un impôt total d’environ 1 775 euros.

À l’autre extrémité de l’échelle des revenus, la nouveauté majeure de 2025 est l’instauration de la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR). Cette mesure exceptionnelle cible les foyers fiscaux dont le revenu annuel dépasse 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple. Si ces contribuables étaient jusqu’à présent imposés à un taux effectif inférieur à 20%, ils devront désormais s’acquitter de la différence pour atteindre ce seuil minimal de 20% sur leurs revenus de 2024.

Avantages fiscaux pour la rénovation énergétique et les dons

Les propriétaires engageant des travaux de rénovation énergétique bénéficient désormais d’un taux de TVA réduit. Ce taux passe de 20% à 10%, voire à 5,5% dans certains cas. Cette dernière réduction s’applique notamment aux réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables. Par contre, l’installation de nouvelles chaudières à énergies fossiles ne bénéficie plus de ces avantages fiscaux, à l’exception des interventions d’entretien et de réparation.

Une mesure particulièrement intéressante concerne les dons familiaux destinés à la rénovation énergétique d’un logement. Ces transmissions financières sont exonérées de droits de donation lorsqu’elles sont effectuées au profit d’un descendant direct (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant) ou d’un neveu ou d’une nièce. Ces libéralités sont pourtant encadrées par deux plafonds : 100 000 euros par donateur pour un même bénéficiaire et 300 000 euros au total par donataire.

En matière de générosité, les dons aux associations soutenant les victimes de violences domestiques font désormais l’objet d’une réduction d’impôt majorée de 75% jusqu’à 1 000 euros (contre 66% pour les dons aux autres organismes d’utilité publique). Ce même taux préférentiel s’applique aux dons destinés à Mayotte suite au cyclone Chido, pour les versements effectués entre le 17 décembre 2024 et le 17 mai 2025, avec un plafond relevé à 2 000 euros annuels. Attention néanmoins : ces réductions s’adressent uniquement aux contribuables imposables et ne génèrent pas de crédit d’impôt.

Mesures spécifiques pour certaines catégories de contribuables

Les professionnels de l’hôtellerie-restauration continueront à bénéficier de la défiscalisation des pourboires, mesure reconduite dans le budget 2025. Depuis trois ans, ces gratifications sont exemptées d’impôts et de cotisations sociales, représentant un avantage significatif pour les employés du secteur.

Pour les personnes âgées ou en situation d’invalidité, un nouvel abattement fiscal peut considérablement alléger la charge fiscale. Cet avantage s’élève à 2 796 euros pour des revenus annuels ne dépassant pas 17 510 euros (pour une part fiscale). Il est réduit à 1 398 euros pour les revenus compris entre 17 510 et 28 170 euros, puis disparaît au-delà. Pour les couples mariés ou pacsés, l’abattement est doublé si les deux conjoints remplissent les conditions requises. Cette mesure est appliquée automatiquement par l’administration fiscale, sans démarche particulière à effectuer.

Les agriculteurs bénéficient également d’aménagements fiscaux spécifiques. Le budget 2025 introduit plusieurs mesures de soutien, notamment des déductions fiscales pour l’épargne de précaution et les élevages de vaches laitières. Les hausses prévues sur le gazole non routier, utilisé pour les travaux agricoles et forestiers, ont été annulées. De même, l’exonération de la taxe foncière a été élargie pour ce secteur d’activité essentiel.

La déclaration d’impôts 2025 comporte une nouveauté administrative pour les bénéficiaires de services à la personne (ménage, soutien scolaire, jardinage, cours à domicile). Une case supplémentaire doit désormais être complétée pour indiquer l’organisme prestataire. Selon Bercy, cette mesure vise à améliorer la traçabilité du crédit d’impôt et à limiter les abus potentiels. Les contribuables concernés devront également remplir le formulaire complémentaire « 2024 RICI ».