Asml bat des records : découvrez pourquoi 2023 est son année en or !

Dans l'univers volatil des semi-conducteurs, où les fluctuations de la croissance sont monnaie courante, une société semble naviguer à contre-courant des turbulences du marché. Cette entreprise n'est autre qu'ASML, le géant néerlandais au cœur de l'écosystème des semi-conducteurs, qui vient de clore son année fiscale en surpassant toutes les projections avec un chiffre d'affaires impressionnant de 27,6 milliards d'euros. En explorant ce domaine, je me suis souvent intéressée à ASML, un protagoniste inébranlable qui, malgré un contexte économique incertain, parvient à se positionner comme le seul à équiper l'industrie de systèmes de lithographie extrême ultraviolets (EUV), essentiels à la fabrication des puces électroniques de pointe.

Asml, au centre de la technologie des puces avancées

Dans le paysage actuel de l'électronique, ASML occupe une place centrale. En effet, il s'agit du seul fournisseur capable de fournir des systèmes de lithographie EUV nécessaires pour produire des puces semiconductrices de haut rendement, composants indispensables pour les derniers modèles de smartphones, ordinateurs et autres appareils high-tech. La demande croissante pour ces puces, dont le processus de gravure est inférieur à 14 nanomètres et atteint aujourd'hui les seuils des 5 nm, voire 3 nm, confirme l'importance de la position d'ASML dans l'industrie.

En déployant des sommes considérables dans la recherche et le développement, avec 4 milliards d'euros investis en 2023, ASML a présenté High NA, une machine EUV de nouvelle génération promettant d'atteindre des dimensions inférieures à 2 nanomètres. Intel, distancé technologiquement par Samsung et la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a été le premier à recevoir cette prouesse technologique. Avec 53 EUV vendues et 42 livrées, pour un chiffre d'affaires de 9,1 milliards d'euros, les calculs approximatifs permettent d'estimer le coût d'un système EUV entre 170 et 216 millions d'euros.

Une croissance exceptionnelle favorisée par l'innovation et la demande

Les innovations constantes d'ASML dans les technologies EUV et DUV (Deep Ultraviolet) se traduisent par une croissance fulgurante, avec une augmentation des ventes des systèmes EUV et DUV de 30 % et 60 % respectivement en 2023. L'augmentation de la demande pour les systèmes EUV et DUV illustrée par ASML reflète l'évolution et la maturité technologique de l'entreprise. Ces réalisations ne manquent pas de rehausser mes convictions sur le potentiel immense du secteur des semi-conducteurs.

L'attention particulière portée par l'entreprise à la Chine, qui représentait 8 % des ventes au premier trimestre de 2023 pour atteindre 46 % au troisième trimestre et 39 % au quatrième trimestre, révèle une stratégie commerciale agressive en réponse aux craintes d'anticipation des restrictions d'exportation imposées par les Pays-Bas sous pression américaine.

Le directeur financier d'ASML, Roger Dassen, souligne l'importance du marché chinois en attribuant à ce dernier une partie significative de la performance commerciale exceptionnelle de 2023. Alors que les systèmes EUV n'étaient pas exportés en Chine, les systèmes DUV, plus accessibles mais néanmoins avancés, ont injecté des dynamiques financières robustes dans les comptes de l'entreprise.

Des perspectives futures riches en défis et opportunités

Tout en étant conscient de l'incertitude prévalant dans le marché, due à des préoccupations macroéconomiques mondiales, et de l'industrie des semi-conducteurs se trouvant en bas de cycle, Peter Wennink, le PDG de ASML, prépare le terrain pour une année 2024 de transition. En effet, malgré la perte anticipée de 10 à 15 % des revenus en Chine, il affiche un objectif maintenu de performance similaire à celle de 2023 pour l'année en cours.

Cette transition, cependant, est garante d'une préparation intensive à une demande explosive prévue pour 2025. L'entreprise s'apprête donc à augmenter ses capacités de production, particulièrement celles des machines High NA EUV, afin de répondre à la multiplication attendue des nouvelles fabriques de semi-conducteurs. D'ailleurs, plus d'une vingtaine de projets de nouvelles usines sont attendus pour 2024 et 2025, bien que l'Europe n'ait annoncé aucun projet similaire.

Le secteur des semi-conducteurs est appelé à se développer rapidement, soutenu par les fonds alloués par les différents plans de soutien à travers le monde, y compris les Chips Act. Cela s'ajoute à la demande finale pour les semi-conducteurs, qui devrait connaître un bond en raison de tendances globales telles que l'électrification de la mobilité, la transition énergétique et l'émergence de l'intelligence artificielle, autant de domaines exigeant un nombre toujours plus grand de puces haute performance. Pour en apprendre davantage sur la place essentielle de la technologie sur ces marchés, consultez notre page dédiée à l'avant-garde numérique et le rôle disruptif des start-ups dans les affaires.

Vers une saturation du marché ou une conquête de nouveaux horizons ?

Se projetant au-delà des turbulences à court terme, ASML vise un chiffre d'affaires entre 30 et 40 milliards d'euros en 2025, et aspire à atteindre 44 à 60 milliards d'euros en 2030. Ces objectifs témoignent non seulement de l'ambition de l'entreprise, mais aussi d'une vision à long terme qui prend en compte l'impact croissant de la numérisation dans tous les secteurs. Cette progression prospective reste alignée avec les impératifs de transformation numérique qui orientent l'évolution des petites et moyennes entreprises, thème que nous abordons dans notre guide de la transformation numérique pour les PME.

Les performances historiques conjuguées à des prévisions optimistes dessinent un tableau prometteur pour ASML. Il ne fait aucun doute que la firme continuera à façonner activement l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs et, par ricochet, celui de l'économie mondiale. La suprématie d'ASML et son rôle central dans les avancées technologiques constituent un puissant levier pour le développement de secteurs technologiques de pointe, confirmant ainsi sa position de chef de file incontesté dans la fabrication de puces.