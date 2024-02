Votre facture va exploser ? pourquoi les data centers consomment 2x plus !

Vous vous interrogez sur l’impact réel de la révolution numérique sur votre facture énergétique? La réponse est plus complexe que vous ne l’imaginez et cachée au cœur des data centers, ces géants affamés d’électricité. Entre enjeux écologiques et nouvelle économie digitale, ce dossier lève le voile sur la consommation électrique titanesque des centres de données et esquisse les solutions d’avenir pour maîtriser cette puissance énergivore.

La transformation numérique à l'échelle mondiale n'est pas sans conséquence sur notre consommation d'énergie. Le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) met en lumière une augmentation significative de la demande globale en électricité, avec un accroissement annuel estimé à 3,4 %. Ce phénomène, que nous assistons de près depuis ma plongée dans l'univers du journalisme économique, est tiré par des secteurs en pleine expansion tels que l'électrification des transports, mais surtout, par les infrastructures dites de « l'ère numérique » : les data centers. À l'orée de 2026, les projections s'attendent à voir la consommation électrique de ces piliers technologiques passer le seuil des 1 000 terawatt-heures, soit une multiplication par deux en seulement quatre ans.

Les centres de données face à un défi énergétique majeur

Dans les rouages du monde digital, les centres de données tiennent un rôle central, hébergeant une quantité colossale de données. Ils participent activement à l'économie data-intensive regroupant des titans de l'informatique cloud, de l'intelligence artificielle et du busy world des cryptomonnaies, sans oublier leur place dominante dans l'infrastructure de la 5G naissante et de l'Internet des objets (IoT). Cependant, cette centralité a un prix : une consommation électrique en forte hausse, représentant environ 4 % de la consommation totale de l'Europe et qui, selon les projections, augmentera de 50 % en l'espace de quelques années.

Du côté de l'Irlande, la singularité est encore plus marquée. La présence de sièges européens de géants technologiques propulse la part des data centers dans la consommation nationale à 17 %, un taux qui devrait presque doubler d'ici 2026. Avec un parc de plus de 8 000 centres de données éparpillés dans le monde, ces infrastructures pourraient bientôt égaler en consommation la troisième économie mondiale, le Japon.

Technologies émergentes et consommation électrique

L'essor de nouvelles technologies est indissociable de cette tendance haussière. Là où une demande croissante en connectivité et en calcul informatique se fait sentir, des services de cloud avancés jusqu'aux avancées de l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place. Notamment, l'impact de l'intelligence artificielle sur la demande électrique est particulièrement au centre des discussions depuis 2023. La comparaison faite par l'AIE est saisissante : une interaction avec l'IA ChatGPT requiert presque dix fois plus d'énergie (2,9 Wh) que pour une simple recherche Google (0,3 Wh).

Dans ce panorama, les cryptomonnaies sont également un vecteur significatif de la consommation énergétique. Leur base technologique, comme le minage, exige une puissance de calcul immense, génératrice d'une empreinte électrique non négligeable. Pour en savoir davantage sur les perspectives de ce domaine, la lecture de l'article « Les cryptomonnaies en 2024 : investissement futé ou bulle spéculative ? » peut s'avérer instructive.

Une course à l'efficience pour les data centers

Face à cette hausse considérable, l'AIE souligne dans son rapport l'importance capitale d'actions coordonnées pour modérer cette consommation d'énergie. Des réglementations actualisées et des progrès technologiques, en particulier dans le domaine de l'efficacité énergétique, deviennent alors des leviers essentiels. Cette réflexion sur l'efficience des data centers est un sujet que j'ai eu l'occasion d'explorer à maintes reprises, mettant en évidence l'importance de la proximité entre l'évolution des infrastructures et des politiques énergétiques.

Quant à la réponse potentiellement apportée par le mix énergétique, l'AIE prévoit que la hausse de production électrique issue du nucléaire et des énergies renouvelables sera à même de couvrir l'accroissement de la demande globale sur les trois prochaines années. Cette transition vers des sources à faibles émissions paraît vitale, les énergies propres devant passer de 39 % à plus de la moitié du mix énergétique mondial en 2026.

Perspectives et investissements pour le futur des centres de données

Devant ce scénario, les investissements se multiplient, tant pour répondre à l'urgence climatique que pour asseoir la compétitivité des entreprises dans un monde toujours plus dépendant du numérique. La synergie entre les technologies émergentes et la durabilité est une tendance qui dessine l'avenir des data centers. À cet effet, la page intitulée « Investissement et technologie : zoom sur les secteurs prometteurs pour 2024 » fournit un éclairage pertinent sur les axes d'investissement stratégiques actuels.

Les acteurs de l'industrie doivent impérativement innover pour que la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle et de la 5G puisse se poursuivre de manière soutenable. Au cœur de ces transformations et challenges, les centres de données sont amenés à devenir des modèles d'efficience, mais également le reflet des engagements environnementaux pris par les entreprises et les gouvernements pour un futur plus vert.